Приглашаем вас на увлекательную утреннюю экскурсию по живописному Таманскому полуострову.
Вас ждет приятная прогулка на катерах по «Долине Лотосов», где вы сможете погрузиться в красоту этого уникального уголка природы.
Вас ждет приятная прогулка на катерах по «Долине Лотосов», где вы сможете погрузиться в красоту этого уникального уголка природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (20-30 мин.) Экскурсия -"В долину Лотосов - к одному из чудес природы Тамани" - (50 мин). Во время экскурсии туристы знакомятся с удивительным при-родным миром Таманского полуострова, каждый из природных комплексов которого неповторим, а сочетание этих комплексов делает полуостров - одним из удивительных уголков природы. Уникален растительный и жи-вотный мир полуострова - его климат неповторим - именно благодаря кли-мату в лиманах Тамани растут удивительные представители растительно-го мира, одним из которых является цветок ЛОТОСА!!! С "Долиной Лото-сов" и предстоит познакомиться экскурсантам. Выход из автобуса - Группа пересаживается на катера и по руслу реки Казачий Ерик отправляется к ее устью. Красивые пейзажи по пути и зна-комство с бывшим грязевым вулканом "Дубовый рынок" 12 км. Сама "долина" - понятие весьма условное - Казачий ерик впадает в Ахта-низовский лиман в приустьевой части которого и растет лотос на доволь-но большом пространстве - отсюда и название "долина". Лиман мелок 1-1,5 метра. Далее группа отправляется на автобусе к песчаному пляжу на Азовском море где находится 3 часа. Переезд в Анапу и проезд по местам посадки
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 400 ₽
|Детский билет
|1 300 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лиманы и степи Таманского полуострова старое русло Кубани
- Казачий ерик
- Долина Лотосов
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Прокат на катерах 800 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Красноармейская, 20а остановка «Автовокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 июл 2024
Замечательная экскурсия, всё очень понравилось
Капитан катера отлично провёл прогулку, показал самые красивые места, прокатил с ветерком
Лотосы безумно красивы, сделали много фотографий
Капитан катера отлично провёл прогулку, показал самые красивые места, прокатил с ветерком
Лотосы безумно красивы, сделали много фотографий
Входит в следующие категории Анапы
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