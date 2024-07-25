Описание экскурсии

Сбор экскурсантов и выезд из Анапы (20-30 мин.) Экскурсия -"В долину Лотосов - к одному из чудес природы Тамани" - (50 мин). Во время экскурсии туристы знакомятся с удивительным при-родным миром Таманского полуострова, каждый из природных комплексов которого неповторим, а сочетание этих комплексов делает полуостров - одним из удивительных уголков природы. Уникален растительный и жи-вотный мир полуострова - его климат неповторим - именно благодаря кли-мату в лиманах Тамани растут удивительные представители растительно-го мира, одним из которых является цветок ЛОТОСА!!! С "Долиной Лото-сов" и предстоит познакомиться экскурсантам. Выход из автобуса - Группа пересаживается на катера и по руслу реки Казачий Ерик отправляется к ее устью. Красивые пейзажи по пути и зна-комство с бывшим грязевым вулканом "Дубовый рынок" 12 км. Сама "долина" - понятие весьма условное - Казачий ерик впадает в Ахта-низовский лиман в приустьевой части которого и растет лотос на доволь-но большом пространстве - отсюда и название "долина". Лиман мелок 1-1,5 метра. Далее группа отправляется на автобусе к песчаному пляжу на Азовском море где находится 3 часа. Переезд в Анапу и проезд по местам посадки