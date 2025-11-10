Вы отправитесь к грязевому вулкану Шуго, где сможете искупаться прямо в кратере! Побываете на винной дегустации и у святого источника с питьевой водой, а обратно поедете по старой немецкой дороге.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы забираем вас с адреса едем на величественный грязевой вулкан Шуго — уникальное природное явление: там вы сможете искупаться в грязевом кратере. Побываете на винной дегустации, где попробуете местные вина и почувствуете приятное расслабление. Далее отправимся к святому месту — серебряному источнику, где также сможем искупаться прямо в лесной чаще! А наш обратный путь будет проходить по старой немецкой дороге. Важная информация:
Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.
Ежедневно в 09:00 и 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крымский лес
- Немецкая дорога
- Вулкан Шуго
- Часовня Святой Мотроны
- Купель с серебряной питьевой водой
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Винная дегустация
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
