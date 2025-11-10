Что вас ждёт? Мы забираем вас с адреса едем на величественный грязевой вулкан Шуго — уникальное природное явление: там вы сможете искупаться в грязевом кратере. Побываете на винной дегустации, где попробуете местные вина и почувствуете приятное расслабление. Далее отправимся к святому месту — серебряному источнику, где также сможем искупаться прямо в лесной чаще! А наш обратный путь будет проходить по старой немецкой дороге. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.