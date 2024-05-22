Экскурсии к вулкану из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Анапе, цены от 4 140 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Всего за несколько часов вы увидите грязевые вулканы, горный родник и лесную купель»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140 за человека
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
«Далее мы проследуем на грязевой вулкан Гефест — место необычное и незабываемое»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
  • В
    Владислав
    19 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
  • Т
    Тропина
    18 сентября 2023
    Лечебные грязи вулкана Гефест
    Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
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    После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое.

  • Р
    Руслан
    14 августа 2023
    Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
    Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.
  • О
    Оюна
    13 июля 2021
    Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань
    В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,
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    что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось!

  • И
    Ирина
    12 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Мне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха
  • В
    Владимир
    10 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Отличное место поваляться в грязи подальше от туристов.
  • В
    Виталий
    2 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Он настоящий. Дышащий. Дикий. Грязь настоящая, не привозная, как в некоторых других местах. Порадовала кухня. Чувствуешь себя как в ресторане. Вежливый, отзывчивый персонал. Душ Шарко надо бы усовершенствовать, но задумка классная.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Вулканы»

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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 140 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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