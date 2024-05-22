Л Лариса Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.

В Владислав Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍

Т Тропина Лечебные грязи вулкана Гефест читать дальше После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое. Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.

Р Руслан Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Прокатились на быстроходном катере, посетили долину лотосов,искупались в грязевом вулкане и азовском море. 13.08.23 была эта экскурсия нашим гидом был Александр. Человек знает свое дело и свой край. Внимательный отзывчивый, всем рекомендую поездки с Александром,не пожалеете.

О Оюна Азовское море и «Поместье Голубицкое»: открыть русскую Шампань читать дальше что вы слишком хорошо описываете программу тура и ожидаешь немного большего, чем есть на самом деле. Грязевые бассейны без кабинок и раздевалок. Грязь не отстирывается с вещей. Раздевалки и душевые у моря ужасные - некуда сложить вещи. Море вот очень понравилось! В целом все понравилось, хороший автомобиль, гид много дал информации, были вопросы к самим локациям, тут только вопросы к тому,

И Ирина К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи Мне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха

В Владимир К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи Отличное место поваляться в грязи подальше от туристов.