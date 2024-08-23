Водопады реки Пшада

Пшада — это возможность побывать в горах и отдохнуть в лесу, искупаться в горной реке. Экскурсия знакомит с побережьем Чёрного моря и включает посещение Новороссийска и Геленджика.

После прибытия в Пшаду вас ждёт поездка на ГАЗ-66 к лесному кордону, прогулка к водопадам и дегустация вин.
3
2 отзыва
Водопады реки Пшада
Водопады реки Пшада
Водопады реки Пшада

Описание экскурсии

Пшада: Уникальное Приключение в Горах

Пшада — это не просто место, это настоящая возможность провести день в окружении живописных гор и густых лесов, вдали от пляжного отдыха. Здесь вы сможете активно отдохнуть и насладиться купанием в чистой горной реке.

Расширение Горизонтов

Экскурсия в Пшада не только обогатит ваш опыт, но и познакомит с удивительными уголками побережья Чёрного моря. В Новороссийском районе вы сможете увидеть:

  • Морской порт
  • Памятники Новороссийска

А в Геленджикском районе вас ждет знакомство с курортом и великолепной Геленджикской бухтой.

Путешествие к Природным Красотам

По прибытии в посёлок Пшада вам предстоит пересадка на ГАЗ-66 и переезд к лесному кордону. Здесь вы сможете заказать обед в уютном кафе и отправиться на увлекательную прогулку к водопадам.

Уникальные Природные Объекты

Во время прогулки вы увидите:

  • Остатки адыгских печей
  • Каскад Медвежье ухо
  • Каньон Женские слёзы
  • 12-метровый водопад Девичья коса

После купания в горной реке вы вернетесь на кордон, где вас будет ждать вкусный обед. Для желающих есть возможность посетить русскую баньку, что добавит в ваше путешествие нотку традиционного отдыха.

Завершение Экскурсии

Затем вы снова отправитесь на грузовиках к автобусу, с остановкой у дольменов — уникальных исторических памятников. В завершение экскурсии вас ждут дегустации вин местных производителей, что станет отличным финалом насыщенного дня.

Экскурсия организована таким образом, что, несмотря на свою продолжительность, она абсолютно не утомительна и оставит только положительные эмоции.

По четвергам и воскресеньям в 8:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+2 200 ₽
Детский до 12 лет2 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Экскурсия в горы на внедорожниках
  • Водопады
  • Дольмены
  • Родник «Наташа»
  • Памятник морякам революции
  • Дегустация вин
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экологический сбор за водопады, дольмены и машины - 800 рублей
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко, д. 177
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Время и даты экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме подтверждении от Организатора или связаться с нами предварительно по телефону +7 988 - 33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
С
23 авг 2024
От экскурсии ожидала большего,маршрут длинный,а в итоге не большой один водопад(хотя пишут водопады),идти по руслу долго,чаша в которой можно купаться маленькая,а народу не протолкнуться,устала до изнеможения,не ввпечатлило,понравилось только поездка на машине.
А
4 авг 2024
Несколько лет назад я была на этой же экскурсии (от других организаторов) и в этом году хотелось повторить эмоции. У организаторов спрашивали про экстрим, брызги и тд, это было важным
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пунктом для нас.
По итогу мы получили полную неорганизованность, экскурсовод не хотел принимать переводы, терминала у него нет, хотя говорили, что перевод возможен. Что такое сервис «спутник» и бронирование через него он вообще ничего не знает и был удивлен!
Ладно, переходим к самой экскурсии. Нас пересадили не на те машины, что заявлены в описании, а все 40 человек засунули на одну большую, уж не знаю как она называется, но все брызги там оставались на уровне колес, да тряхануло на кочках пару раз, но это не то что заявлено. Мы обратили внимание, что остальные группы все мокрые, довольные и счастливые, ездили они на УАЗ, а нам вот так «повезло».
После гор и водопадов отвозили на дегустацию, сколько я дегустаций повидала за свой опыт путешествий - такой ужас первый раз. Привезли в какой то задрипанный ларек, где к нашему приезду ничего не подготовлено и мы стояли и ждали на жаре пока нас пустят. Помимо этого, дегустировали мы не понятно что, это не собственное производство, а сомелье сразу сказал «мы перекупы» завуалированно правда. Варенье к продаже предлагалось жидкое, как вода, крепкий алкоголь они не дают пробовать - первый раз такое! Закуски никакие не предлагаются, стаканы после вина не ополаскиваются, белое наливают следом на красное, просто ужас. Так ждали эту экскурсию, а по итогу зря

Входит в следующие категории Анапы

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