Пшада — это возможность побывать в горах и отдохнуть в лесу, искупаться в горной реке. Экскурсия знакомит с побережьем Чёрного моря и включает посещение Новороссийска и Геленджика. После прибытия в Пшаду вас ждёт поездка на ГАЗ-66 к лесному кордону, прогулка к водопадам и дегустация вин.

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Описание экскурсии

Пшада: Уникальное Приключение в Горах

Пшада — это не просто место, это настоящая возможность провести день в окружении живописных гор и густых лесов, вдали от пляжного отдыха. Здесь вы сможете активно отдохнуть и насладиться купанием в чистой горной реке.

Расширение Горизонтов

Экскурсия в Пшада не только обогатит ваш опыт, но и познакомит с удивительными уголками побережья Чёрного моря. В Новороссийском районе вы сможете увидеть:

Морской порт

Памятники Новороссийска

А в Геленджикском районе вас ждет знакомство с курортом и великолепной Геленджикской бухтой.

Путешествие к Природным Красотам

По прибытии в посёлок Пшада вам предстоит пересадка на ГАЗ-66 и переезд к лесному кордону. Здесь вы сможете заказать обед в уютном кафе и отправиться на увлекательную прогулку к водопадам.

Уникальные Природные Объекты

Во время прогулки вы увидите:

Остатки адыгских печей

Каскад Медвежье ухо

Каньон Женские слёзы

12-метровый водопад Девичья коса

После купания в горной реке вы вернетесь на кордон, где вас будет ждать вкусный обед. Для желающих есть возможность посетить русскую баньку, что добавит в ваше путешествие нотку традиционного отдыха.

Завершение Экскурсии

Затем вы снова отправитесь на грузовиках к автобусу, с остановкой у дольменов — уникальных исторических памятников. В завершение экскурсии вас ждут дегустации вин местных производителей, что станет отличным финалом насыщенного дня.

Экскурсия организована таким образом, что, несмотря на свою продолжительность, она абсолютно не утомительна и оставит только положительные эмоции.