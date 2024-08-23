После прибытия в Пшаду вас ждёт поездка на ГАЗ-66 к лесному кордону, прогулка к водопадам и дегустация вин.
Описание экскурсии
Пшада: Уникальное Приключение в Горах
Пшада — это не просто место, это настоящая возможность провести день в окружении живописных гор и густых лесов, вдали от пляжного отдыха. Здесь вы сможете активно отдохнуть и насладиться купанием в чистой горной реке.
Расширение Горизонтов
Экскурсия в Пшада не только обогатит ваш опыт, но и познакомит с удивительными уголками побережья Чёрного моря. В Новороссийском районе вы сможете увидеть:
- Морской порт
- Памятники Новороссийска
А в Геленджикском районе вас ждет знакомство с курортом и великолепной Геленджикской бухтой.
Путешествие к Природным Красотам
По прибытии в посёлок Пшада вам предстоит пересадка на ГАЗ-66 и переезд к лесному кордону. Здесь вы сможете заказать обед в уютном кафе и отправиться на увлекательную прогулку к водопадам.
Уникальные Природные Объекты
Во время прогулки вы увидите:
- Остатки адыгских печей
- Каскад Медвежье ухо
- Каньон Женские слёзы
- 12-метровый водопад Девичья коса
После купания в горной реке вы вернетесь на кордон, где вас будет ждать вкусный обед. Для желающих есть возможность посетить русскую баньку, что добавит в ваше путешествие нотку традиционного отдыха.
Завершение Экскурсии
Затем вы снова отправитесь на грузовиках к автобусу, с остановкой у дольменов — уникальных исторических памятников. В завершение экскурсии вас ждут дегустации вин местных производителей, что станет отличным финалом насыщенного дня.
Экскурсия организована таким образом, что, несмотря на свою продолжительность, она абсолютно не утомительна и оставит только положительные эмоции.
По четвергам и воскресеньям в 8:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|2 200 ₽
|Детский до 12 лет
|2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия в горы на внедорожниках
- Водопады
- Дольмены
- Родник «Наташа»
- Памятник морякам революции
- Дегустация вин
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экологический сбор за водопады, дольмены и машины - 800 рублей
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Время и даты экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме подтверждении от Организатора или связаться с нами предварительно по телефону +7 988 - 33-99-045