Новогодний круиз в Антарктиду
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Прилетать для участия в этом круизе лучше накануне»
21 дек в 10:00
от €23 225 за человека
Одиссея по следам Жана-Батиста Шарко
Начало: Чили, Сантьяго
«В этом круизе вас также ждёт плавание на каяках, пешие прогулки или прогулки на снегоступах, погружение без скафандра, плавание в сухом костюме и участие в научной работе»
5 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от €24 210 за человека
Активные приключения в Антарктике
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Приключенческий круиз в край суровой, но такой прекрасной Антарктики»
27 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
от €8800 за человека
Антарктическая классика на экспедиционном судне ледового класса «Minerva»
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Захватывающий круиз к Антарктическому полуострову ждёт ценителей настоящих приключений»
29 дек в 10:00
от $13 175 за человека
Мир айсбергов и пингвинов. Круиз в Антарктиду
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«2027 на борту проходят финальные мероприятия: демонстрация слайд-шоу с фотографиями из круиза, прощальный коктейль с участием капитана, информационные презентации полярных экспертов и различные мастер-классы»
17 дек в 10:00
7 фев в 10:00
от $10 395 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«Во время круиза вы сможете посетить живописные локации, а также принять участие в экскурсиях на надувных лодках «Зодиак»»
10 мар в 10:00
от €8160 за человека
Императорские пингвины в море Уэделла. Круиз в Антарктиду
Начало: Чили, Сантьяго
«Добро пожаловать в увлекательный круиз с гарантированной русской группой»
11 ноя в 10:00
от €28 090 за человека
Аудиенция у королевских пингвинов. Экспедиционный круиз в Антарктику
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Это не просто круиз — это настоящее приключение за пределами привычного мира»
23 окт в 10:00
от $14 295 за человека
Вся Антарктика в одном путешествии. Экспедиционный круиз
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Воды вокруг архипелага являются домом для множества морских млекопитающих, которых мы можем встретить во время круиза»
9 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
от $17 495 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«В ходе круиза посетите спокойные и умиротворяющие места, получите возможность поучаствовать в экскурсиях на надувных лодках «Зодиак» и наблюдать за представителями местной флоры и фауны, включая пингвинов, китов, морских слонов и леопардов»
17 ноя в 10:00
от €8700 за человека
Круиз в Антарктике с пересечением полярного круга
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«По возможности мы каждый день будем совершать высадки на Зодиаках в отдаленных и неизведанных бухтах, чтобы посетить пингвиньи колонии и научные станции или круизировать среди разноцветных айсбергов, переливающихся на солнце»
20 мар в 10:00
от €8040 за человека
Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«В течение круиза у нас будет возможность посетить одно из самых красивых мест полуострова бухту Неко, где горы, лед и дикая природа образуют поистине уникальный ландшафт»
8 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
«В ходе круиза посетите спокойные и умиротворяющие места, получите возможность поучаствовать в экскурсиях на надувных лодках «Зодиак» и наблюдать за представителями местной флоры и фауны, включая пингвинов, китов, морских слонов и леопардов»
9 янв в 10:00
от €8400 за человека
Круиз в Антарктиду на яхте Le Boreal
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Лекции об истории и дикой природе Антарктики станут для вас возможностью узнать больше об этом волшебном регионе, где каждый круиз — это уникальный опыт»
20 ноя в 10:00
от €13 085 за человека
