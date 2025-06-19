Водоросли — это связующее звено моря и земли.
Они сыграли роль в двух мировых войнах, спасали людей после Спитакского землетрясения и Чернобыльской катастрофы.
Как? Узнаете на экскурсии по музею! Более ста лет длится история нашего предприятия — от маленького йодного завода до современного комбината. Ждём вас на пути в Малые Корелы и просто так!
Описание экскурсии
Наш комбинат — это единственное предприятие в России, которое занимается комплексной переработкой водорослей. Их используют для фармацевтического сырья, косметологии и не только. Мы расскажем, куда ещё идут водоросли и какая в них польза.
Вы увидите орудия добычи водорослей и макеты судов. Изучите каждый вид водорослей — их можно взять в руку и даже попробовать на вкус.
А ещё вы узнаете:
- о ручной заготовке водорослей в Белом море
- историю предприятия с 1918 года
- кого называли «Ломоносов в юбке»
- как дожить до 100 лет
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 12+ (для семей с детьми, не школьные классы)
- Дегустация входит в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и четверг в 15:00 и 17:00, в пятницу в 10:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|220 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинградском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 15:00 и 17:00, в пятницу в 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей АВК — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 153 туристов
С 1918 года в Архангельске действовал уникальный в России йодный завод. Именно от него берет начало комбинат, переживший захватывающие события прошлого столетия. На сегодняшний день ООО «Архангельский водорослевый комбинат» — единственное предприятие в России, которое занимается комплексной переработкой водорослей для получения фармацевтического сырья. Мы проводим экскурсии в корпоративном музее при комбинате.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 июн 2025
Музей небольшой , но хорошо дает информацию об истории комбината и в целом было интересно . Экскурсовод - девушка с энтузиазмом , хорошо владеет материалом . Но не очень понравилось
Дата посещения: 18 июня 2025
Еремеева
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия) очень интересная и познавательная, живая, динамичная, масса наглядных материалов. Магазинчик на выходе бонусом) косметика кстати понравилась, буду теперь заказывать почтой)
Ирина
20 окт 2025
Интересно и полезно. по крайней мере, была новой для меня некоторая информация. Смотивирована на покупки в магазине для своего здоровья и своих близких. особенно впечатлена жизнью Гемп.
Татьяна
12 сен 2025
Начну с главного- с экскурсовода. Александра- супер рассказчик, интересные факты сыпались на меня как из рога изобилия. Многое оказалось не так, как я себе представляла ранее. Отличная работа Александры и всех работников музея. Браво да и только!
М
Мария
11 сен 2025
Я гость Архангельска из Санкт-Петербурга и, признаться, особо ничего не ожидала от данной экскурсии. Просто понравился мармелад, купленный в сувенирном магазине. А потом, великий и могучий интернет преподнёс мне рекламу,
Елена
10 сен 2025
Очень понравился музей и наш экскурсовод! Спасибо за позитив и интересный рассказ! Много узнали нового! Ну и конечно дегустация и магазинчик! Если будете в Архангельске, обязательно посетите это музей!
Анастасия
4 сен 2025
Прекрасный музей, небольшой, но очень интересный. Гид Александра в доступной и динамичной форме рассказала много занимательных фактов, переворачивающих отношение к водорослям)
Несмотря на то, что на экскурсию записалась я одна, её не отменили, это тоже очень ценно. Спасибо!
Вера
8 авг 2025
Замечательная экскурсия, которую обязательно стоит посетить не только туристам, но и местным жителям. Сам музей достаточно простой, но рассказ экскурсовода был очень интересным! Узнала для себя много нового. С уверенностью
Михаил
31 июл 2025
Очень необычное место! Узнали массу нового про флору Белого моря, про то, как и зачем заготавливают водоросли. И дегустация продукции такая, после которой невозможно удержаться, чтобы не купить что-нибудь!:-)
Елена
20 июн 2025
Отличная экскурсия в музее Архангельского водорослевого комбината! Информация подавалась легко, с юмором. Дополнительный плюс это дегустация продукции комбината после экскурсии.
Анна
2 мая 2025
Отличная экскурсия. Небольшой зал, но рассказали и показали очень много. Многой информации мы и не знали…
