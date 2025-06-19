Водоросли — это связующее звено моря и земли. Они сыграли роль в двух мировых войнах, спасали людей после Спитакского землетрясения и Чернобыльской катастрофы. Как? Узнаете на экскурсии по музею! Более ста лет длится история нашего предприятия — от маленького йодного завода до современного комбината. Ждём вас на пути в Малые Корелы и просто так!

Описание экскурсии

Наш комбинат — это единственное предприятие в России, которое занимается комплексной переработкой водорослей. Их используют для фармацевтического сырья, косметологии и не только. Мы расскажем, куда ещё идут водоросли и какая в них польза.

Вы увидите орудия добычи водорослей и макеты судов. Изучите каждый вид водорослей — их можно взять в руку и даже попробовать на вкус.

А ещё вы узнаете:

о ручной заготовке водорослей в Белом море

историю предприятия с 1918 года

кого называли «Ломоносов в юбке»

как дожить до 100 лет

Организационные детали