3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
20 авг в 10:00
21 авг в 12:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира31 июля 2024Спасибо большое Любови за увлекательное и познавательное путешествие по Архангельску и его окрестностям! Путешествие походило по живописному правому берегу Северной
- ААлександра30 июля 2024Сегодня были с Любовью на экскурсии. Нам очень понравилось, рекомендуем. Были учтены все наши пожелания. Особая благодарность за посещение музея Народных промыслов и потрясающего рассказчика Олега Евгеньевича.
- AAndrei25 июля 2024Экскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном крае
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Нескучные экскурсии»
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