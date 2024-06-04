1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ААлексей4 июня 2024Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
- ССветлана3 июня 2024Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
- ААлексей31 мая 2024Всё отлично.
- ТТатьяна29 мая 2024Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного времени. Заказали индивидуальную экскурсию
- ИИрина26 мая 2024Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был
- ЮЮлия24 мая 2024Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
- ААнна21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
- ИИрина19 мая 2024Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Для студентов»
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