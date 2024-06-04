Экскурсии для студентов в Архангельске

Найдено 15 экскурсий в категории «Для студентов» в Архангельске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000 за человека
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000 за человека
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Архангельск купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
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    города, к которому испытывает искреннюю любовь, невольно передавая ее своим гостям. Переплетение мировых событий, судеб известных людей, романтических легенд, семейных историй заинтересовывает с первых минут и не отпускает до конца экскурсии. Классно построен маршрут, согласованы автомобильная и пешеходная части, все логично и взаимосвязано. Удивительный старинный город благодаря такому знакомству предстал с новой стороны 👍 По совету Ольги съездили на водную прогулку к Кегострову, полюбовались Архангельском с воды. Все очень понравилось, рекомендуем от всей души. Отдельно хочется отметить комфортабельный и чистый авто, аккуратное вождение. Желаем процветания и Ольге, и ее родному Архангельску. Обязательно еще вернёмся 🌹

    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Всё отлично.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного времени. Заказали индивидуальную экскурсию
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    у Ольги. Это просто супер. Экскурсия была и на машине и частично пешеходная. За 2.5 часа узнали много интересных фактов из истории города. Информации было много и доносилась она настолько интересно, что можно слушать бесконечно. Побывали в местах не избитых туристическими маршрутами. Ольга просто влюблена в свой город и передаёт эту любовь всем, кто её слушает. Впечатлений от экскурсии масса и все до единого положительные, с прекрасным послевкусием. .

    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
    Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был
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    задействован по полной программе, а не сидел, сонно хлопая глазами, слушая гида. Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
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    ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
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    (без преувеличений), и корюшка, и треска, и зубатка, отдельная хвала мороженому с пудрой из белых грибов. Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время. Накормили, напоили, многому научили.

    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Для студентов»

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  8. Свято-Никольский храм
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Для студентов" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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