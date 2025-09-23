Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборСеверодвинск, остров Ягры и Белое море
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера: прогулка по острову Ягры, свежий морской воздух и захватывающие истории Северодвинска ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Завтра в 08:00
30 сен в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Музей Архангельского водорослевого комбината
Погрузитесь в историю водорослей и их значение для человечества. Уникальная экскурсия с дегустацией и интересными фактами ждёт вас
Начало: На Ленинградском проспекте
Расписание: в среду и четверг в 15:00 и 17:00, в пятницу в 10:00, 13:00 и 15:00
25 сен в 15:00
8 окт в 15:00
220 ₽ за человека
