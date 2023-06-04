Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом

Музей «Малые Корелы»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас посетить крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Вы увидите: крестьянские, купеческие избы, амбары, мельницы, предметы быта того времени.

После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева с мастер-классом
Ближайшие даты:
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сказка из дереваМалые Корелы — музей деревянного зодчества и народного искусства, предлагающий совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве. Это портал, переносящий в атмосферу былинного Севера, где на каждом шагу ждёт сказка — высокие рубленые избы и торжественно-изящные храмы, колоритные северные виды, знаменитые лестницы переходов, горячий иван-чай под мелодичный звон колоколов, лиричная песня над двинским простором или цветастый хоровод широкого праздника.
Это одна из крупнейших ландшафтных экспозиций в России. Основанный в 1964 году музей является участником Ассоциации европейских музеев под открытым небом и включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Малые Корелы — не просто музей под открытым небом. Это удивительный мир северной деревни, в который хочется возвращаться многократно. По отзывам гостей Малых Корел, туристы, посетившие музей однажды, обязательно желают вернуться ещё — чтобы неспешно погулять на этой территории в совершенно другое время года, каждый раз совершая для себя новые открытия.
На обширной территории музея больше сотни построек, самые ранние из которых датируются XVI веком. Вы увидите: крестьянские, купеческие избы, амбары, мельницы, предметы быта того времени. После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми. Кроме того, вас ждет мастер-класс по выпечке северных обрядовых козуль или мезенской росписи.

Ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музей и на мастер-класс
  • Посещение фирменного магазина водорослевого комбината для приобретения продукции из водорослей (по желанию)
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Музей Малые Корелы
Популярные места
Музеи
Мастер-классы

Похожие туры из Архангельска

Деревянное зодчество Поморья
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Деревянное зодчество Поморья
Музей Малые Корелы, древние храмы и природа Русского Севера на авто-пешеходной экскурсии
4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 000 за всё до 5 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Посетить святыни в жерле потухшего вулкана, испить минеральной воды из источников и поискать алмазы
в центре Архангельска
8 июня
13 июня
15 июня
17 июня
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Познакомиться с историей города в ёмкой, доступной и увлекательной форме
проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра
4 июня
5 июня
9 июня
3 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Архангельске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ