Сказка из дереваМалые Корелы — музей деревянного зодчества и народного искусства, предлагающий совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве. Это портал, переносящий в атмосферу былинного Севера, где на каждом шагу ждёт сказка — высокие рубленые избы и торжественно-изящные храмы, колоритные северные виды, знаменитые лестницы переходов, горячий иван-чай под мелодичный звон колоколов, лиричная песня над двинским простором или цветастый хоровод широкого праздника.

Это одна из крупнейших ландшафтных экспозиций в России. Основанный в 1964 году музей является участником Ассоциации европейских музеев под открытым небом и включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Малые Корелы — не просто музей под открытым небом. Это удивительный мир северной деревни, в который хочется возвращаться многократно. По отзывам гостей Малых Корел, туристы, посетившие музей однажды, обязательно желают вернуться ещё — чтобы неспешно погулять на этой территории в совершенно другое время года, каждый раз совершая для себя новые открытия.

На обширной территории музея больше сотни построек, самые ранние из которых датируются XVI веком. Вы увидите: крестьянские, купеческие избы, амбары, мельницы, предметы быта того времени. После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми. Кроме того, вас ждет мастер-класс по выпечке северных обрядовых козуль или мезенской росписи.