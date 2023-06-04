Музей «Малые Корелы»
Приглашаем вас посетить крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Вы увидите: крестьянские, купеческие избы, амбары, мельницы, предметы быта того времени.
После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.
После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми.
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Описание
Сказка из дереваМалые Корелы — музей деревянного зодчества и народного искусства, предлагающий совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве. Это портал, переносящий в атмосферу былинного Севера, где на каждом шагу ждёт сказка — высокие рубленые избы и торжественно-изящные храмы, колоритные северные виды, знаменитые лестницы переходов, горячий иван-чай под мелодичный звон колоколов, лиричная песня над двинским простором или цветастый хоровод широкого праздника.
Это одна из крупнейших ландшафтных экспозиций в России. Основанный в 1964 году музей является участником Ассоциации европейских музеев под открытым небом и включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Малые Корелы — не просто музей под открытым небом. Это удивительный мир северной деревни, в который хочется возвращаться многократно. По отзывам гостей Малых Корел, туристы, посетившие музей однажды, обязательно желают вернуться ещё — чтобы неспешно погулять на этой территории в совершенно другое время года, каждый раз совершая для себя новые открытия.
На обширной территории музея больше сотни построек, самые ранние из которых датируются XVI веком. Вы увидите: крестьянские, купеческие избы, амбары, мельницы, предметы быта того времени. После у вас будет свободное время, чтобы сделать множество снимков, зайти в чайную, покачаться на качелях, а зимой прокатиться с ледяных горок или даже на санях, запряженных лошадьми. Кроме того, вас ждет мастер-класс по выпечке северных обрядовых козуль или мезенской росписи.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Билеты в музей и на мастер-класс
- Посещение фирменного магазина водорослевого комбината для приобретения продукции из водорослей (по желанию)
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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