Музей Малые Корелы – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Малые Корелы» в Архангельске, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600 за всё до 5 чел.
Деревянное зодчество Поморья - Музей Малые Корелы и старинные храмы
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    7 мая 2024
    Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
    Добрый день! Нашим гидом была Ирина, замечательный гид! Очень хорошо и интересно рассказывала и о Малых Корелах, об истории, о местности. Также мв много узнали об Архангельском крае и самом городе. Обязательно приедем еще раз и посоветуем друзьям и знакомым.
  • А
    Александр
    6 апреля 2024
    Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
    Экскурсия в "Малые Корелы" прошла на высоком уровне, если не считать сложных погодных условий. Сопровождавшая меня Ирина Владимировна в самом
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    музее экскурсию не проводила, но достойно доставила туда и оттуда. Человек она очень эрудированный и может дать ответ практически на любые вопросы в отношении пребывания в Архангельске, за что ей огромное спасибо. Посещение музея помогло лучше понять особенности жизни на русском Севере. Экскурсию рекомендую.

  • Л
    Любовь
    25 марта 2024
    Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
    Очень интересная экскурсия. Малые Корелы - чудесное место! Спасибо Ирине за наши впечатления!
  • А
    Анна
    18 февраля 2024
    Деревянное зодчество Поморья - Музей Малые Корелы и старинные храмы
    Остались в полном восторге, невероятно сказочные виды и непередаваемый уют, даже в зимнее время года хочется побывать там еще раз, отдельно хочется выделить интересно рассказывающего гида Алексея.
  • М
    Марина
    5 февраля 2024
    Деревянное зодчество Поморья - Музей Малые Корелы и старинные храмы
    Из предложенных на сайте гидов выбрали Наташу из команды А. Седакова. . Мега гид! Потрясающе грамотный, много знающий, интереснейший человек
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    с таким огромным багажом информации и знаний о своем крае!!! Ну так интересно нам не было никогда, хотя мы много где побывали и требовательны к качеству проведения экскурсий. . НАТАША, спасибо огромное!. . Очень рекомендуем!

  • А
    Александр
    15 ноября 2021
    Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
    "Мы с женой приезжали в Архангельск. Перед этим досканально поработал в интернете и остановился на турфирме""Туристический центр Виктории Булатовой"" и
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    нисколько не пожалел потом об этом. Вместе с женой хочу сказать большое спасибо персоналу турфирмы за отлично организованную экскурсию в Малые Корелы. Особую благодарность хотим сказать нашему экскурсоводу Елене Михайловне. От неё мы много узнали об истории Русского Севера, его обычаях."

  • Е
    Елена
    1 ноября 2021
    Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
    "Благодарю сотрудников туристического центра Виктории Булатовой за отличную организацию моего путешествия по Архангельской области! Я давно хотела посетить места моих
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    предков, окунуться в атмосферу русского севера, увидеть местную природу, познакомиться с укладом жизни крестьян Архангельской губернии. Но все как-то не складывалось… К решительным действиям в этом направлении меня подтолкнуло объявление о государственной субсидии за покупку туров по России. Туристическую кампанию выбрала из списка участников акции на сайте мирпутешествий. ру. Первоначальный выбор был случайным. После отказа другого тур центра внести корректировки в свой стандартный тур продукт (не все услуги из стандартного пакета мне подошли), обратилась К Булатовой. Менеджер Юлия Суховерхова внимательно отнеслась к моим особым требованиям и сразу предложила организовать для меня индивидуальный тур. Я согласилась, через некоторое время получила от Юли проект программы тура и осталась довольна. Программа получилась разносторонней и отвечала буквально всем моим интересам. Юля встретила меня в аэропорту и доставила в гостиницу «Северница». Гостиницу при подготовке тура выбирала Юля. Мне очень понравился её выбор. Удобное расположение, по-домашнему уютно и тихо, чистота! Внимательный персонал. Лучшего и не придумаешь! Экскурсию по музею деревянного зодчества Малые Корелы для меня провела Екатерина Колпакова, занявшая первое место в том же конкурсе. Поздравляю, Катя! Об этой победе Кати я узнала уже по возвращении домой. Но в Малых Корелах я и сама поняла, что она — лучший гид! Настолько она увлечена своим делом, настолько широки и разносторонни её познания в истории зодчества поморского края, истории уклада жизни поморских крестьян и крестьянского прикладного искусства! Вопросов у меня было много, а Катя так обстоятельно, подробно и со знанием дела на них отвечала! После этой экскурсии мне наконец-то удалось понять, увидеть, представить себе, как выглядела изба моих предков, как было обустроено жилище внутри… До этого я с трудом воспринимала"

  • Ж
    Жанна
    3 сентября 2021
    Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
    "Добрый день, Виктория Владимировна! Большое спасибо за отличные экскурсии и прием в Архангельске. Нам очень понравился рассказ экскурсовода, было познавательно, живо и не нудно. Это редкость. Порадовала дама за рулем. Замечательные отзывчивые люди. Отличный город."

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей Малые Корелы»

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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Музей Малые Корелы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 9 600. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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