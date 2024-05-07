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предков, окунуться в атмосферу русского севера, увидеть местную природу, познакомиться с укладом жизни крестьян Архангельской губернии. Но все как-то не складывалось… К решительным действиям в этом направлении меня подтолкнуло объявление о государственной субсидии за покупку туров по России. Туристическую кампанию выбрала из списка участников акции на сайте мирпутешествий. ру. Первоначальный выбор был случайным. После отказа другого тур центра внести корректировки в свой стандартный тур продукт (не все услуги из стандартного пакета мне подошли), обратилась К Булатовой. Менеджер Юлия Суховерхова внимательно отнеслась к моим особым требованиям и сразу предложила организовать для меня индивидуальный тур. Я согласилась, через некоторое время получила от Юли проект программы тура и осталась довольна. Программа получилась разносторонней и отвечала буквально всем моим интересам. Юля встретила меня в аэропорту и доставила в гостиницу «Северница». Гостиницу при подготовке тура выбирала Юля. Мне очень понравился её выбор. Удобное расположение, по-домашнему уютно и тихо, чистота! Внимательный персонал. Лучшего и не придумаешь! Экскурсию по музею деревянного зодчества Малые Корелы для меня провела Екатерина Колпакова, занявшая первое место в том же конкурсе. Поздравляю, Катя! Об этой победе Кати я узнала уже по возвращении домой. Но в Малых Корелах я и сама поняла, что она — лучший гид! Настолько она увлечена своим делом, настолько широки и разносторонни её познания в истории зодчества поморского края, истории уклада жизни поморских крестьян и крестьянского прикладного искусства! Вопросов у меня было много, а Катя так обстоятельно, подробно и со знанием дела на них отвечала! После этой экскурсии мне наконец-то удалось понять, увидеть, представить себе, как выглядела изба моих предков, как было обустроено жилище внутри… До этого я с трудом воспринимала"