1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира7 мая 2024Добрый день! Нашим гидом была Ирина, замечательный гид! Очень хорошо и интересно рассказывала и о Малых Корелах, об истории, о местности. Также мв много узнали об Архангельском крае и самом городе. Обязательно приедем еще раз и посоветуем друзьям и знакомым.
- ААлександр6 апреля 2024Экскурсия в "Малые Корелы" прошла на высоком уровне, если не считать сложных погодных условий. Сопровождавшая меня Ирина Владимировна в самом
- ЛЛюбовь25 марта 2024Очень интересная экскурсия. Малые Корелы - чудесное место! Спасибо Ирине за наши впечатления!
- ААнна18 февраля 2024Остались в полном восторге, невероятно сказочные виды и непередаваемый уют, даже в зимнее время года хочется побывать там еще раз, отдельно хочется выделить интересно рассказывающего гида Алексея.
- ММарина5 февраля 2024Из предложенных на сайте гидов выбрали Наташу из команды А. Седакова. . Мега гид! Потрясающе грамотный, много знающий, интереснейший человек
- ААлександр15 ноября 2021Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера"Мы с женой приезжали в Архангельск. Перед этим досканально поработал в интернете и остановился на турфирме""Туристический центр Виктории Булатовой"" и
- ЕЕлена1 ноября 2021Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера"Благодарю сотрудников туристического центра Виктории Булатовой за отличную организацию моего путешествия по Архангельской области! Я давно хотела посетить места моих
- ЖЖанна3 сентября 2021Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера"Добрый день, Виктория Владимировна! Большое спасибо за отличные экскурсии и прием в Архангельске. Нам очень понравился рассказ экскурсовода, было познавательно, живо и не нудно. Это редкость. Порадовала дама за рулем. Замечательные отзывчивые люди. Отличный город."
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музей Малые Корелы»
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