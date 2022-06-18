Открытый Север. Архангельск

В чем очарование Русского Севера, отчего сюда хочется возвращаться снова и снова

5
3 отзыва
В чем очарование Русского Севера, отчего сюда хочется возвращаться снова и снова? Север – он такой разный: в своей непредсказуемости красок и величественном спокойствии бытия. Он доступен каждому, кто идет к нему с открытым сердцем. К нему привязываешься сразу и запоминаешь навсегда. В него не возможно не влюбиться. Откройте свой Север – многообразный, необъятный, неповторимый, но очень душевный и гостеприимный.
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Открытый Север. Архангельск
Ближайшие даты:
28
янв
25
фев
25
мар

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря, где сможем узнать об атомных подводных лодках
"Козули"
"Козули"
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России
Сочная выпечка
Сочная выпечка
Примем участие в мастер-классе, где научимся печь знаменитые пинежские шанежки

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, Архангельск, музей &quot;Малые Корелы&quot;

Прибытие в Архангельск.

Возможно самостоятельное раннее заселение в гостиницу.

Встреча с гидом в отеле 10:30 – 11:00.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян.

Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Прибытие, Архангельск, музей &quot;Малые Корелы&quot;Прибытие, Архангельск, музей &quot;Малые Корелы&quot;Прибытие, Архангельск, музей &quot;Малые Корелы&quot;
2 день
Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс

Завтрак.

Экскурсия в город Северодвинск «Город у Белого моря».

Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.

Краеведческий музей Северодвинска.

Экспозиция «Лодка в чемодане» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.

Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море.

Посещение мемориала в честь погибших моряков.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Свободное время.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-классСеверодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-классСеверодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс
3 день
Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»

Завтрак.

Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря».

В Архангельской области до наших дней сохранились места, где время как бы замедляет свой ход.

Попав туда, ощущаешь связь поколений, и понимаешь, что осталось на земле еще что-то святое, светлое и незыблемое.

К числу таких мест относится Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который является не только памятником отечественной истории и культуры, но одним из самых древних монастырей Поморского Севера, хранителем вековых христианских традиций.

Обед в пути.

Возвращение в Архангельск.

Свободное время.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»
4 день
Музей, пос. Пинега

Завтрак.

Посещение одного из музеев:

  • Северный морской музей. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»;
  • Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова – первого художника Арктики.

Трансфер в пос. Пинега (4 часа).

Пинежье – хранитель обычаев, традиций и примет, где прошлое и нынешнее затейливо переплетается.

Это край, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом.

Размещение в туристическом комплексе.

Лесной отель «Голубино» – это удивительное место для настоящих ценителей русской природы, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с первозданной красотой северных лесов, насладиться таинственным и загадочным миром древних карстовых пещер, вкусить свежий воздух спокойствия и умиротворения.

Свободное время.

Русская баня (доп. плата).

(вкл. питание: завтрак, обед).

Музей, пос. ПинегаМузей, пос. ПинегаМузей, пос. Пинега
5 день
Пинежские пещеры, мастер-класс

Завтрак.

Экскурсия в карстовую пещеру.

Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.

Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.

Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.

Обед.

Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки.

Отдых на природе.

Свободное время.

Русская баня (доп. плата).

(вкл. питание: завтрак, обед).

Пинежские пещеры, мастер-классПинежские пещеры, мастер-классПинежские пещеры, мастер-класс
6 день
Водопад «Святой источник», отъезд

Завтрак.

Экологическая прогулка по заповедному лесу к карстовому разлому и водопаду «Святой источник».

Свободное время, отдых на природе.

Обед.

Освобождение номеров.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.

Окончание программы после 19:00.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Водопад «Святой источник», отъездВодопад «Святой источник», отъездВодопад «Святой источник», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе "Голубино" в Пинежье.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиница «Столица Поморья» номера стандарт – 38 500 руб.    

Гостиница «Пур-Наволок отель» номера стандарт – 40 500 руб.    

Доплата за 1-но местное размещение по туру – 7 000 руб.

Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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