Прибытие в Архангельск.
Возможно самостоятельное раннее заселение в гостиницу.
Встреча с гидом в отеле 10:30 – 11:00.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян.
Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
(вкл. питание: обед).
Завтрак.
Экскурсия в город Северодвинск «Город у Белого моря».
Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения.
Краеведческий музей Северодвинска.
Экспозиция «Лодка в чемодане» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях.
Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море.
Посещение мемориала в честь погибших моряков.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули».
Много традиций хранится в Поморье с давних времён.
Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».
В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.
Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.
Свободное время.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак.
Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря».
В Архангельской области до наших дней сохранились места, где время как бы замедляет свой ход.
Попав туда, ощущаешь связь поколений, и понимаешь, что осталось на земле еще что-то святое, светлое и незыблемое.
К числу таких мест относится Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который является не только памятником отечественной истории и культуры, но одним из самых древних монастырей Поморского Севера, хранителем вековых христианских традиций.
Обед в пути.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак.
Посещение одного из музеев:
Трансфер в пос. Пинега (4 часа).
Пинежье – хранитель обычаев, традиций и примет, где прошлое и нынешнее затейливо переплетается.
Это край, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом.
Размещение в туристическом комплексе.
Лесной отель «Голубино» – это удивительное место для настоящих ценителей русской природы, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с первозданной красотой северных лесов, насладиться таинственным и загадочным миром древних карстовых пещер, вкусить свежий воздух спокойствия и умиротворения.
Свободное время.
Русская баня (доп. плата).
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак.
Экскурсия в карстовую пещеру.
Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.
Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.
Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.
Обед.
Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки.
Отдых на природе.
Свободное время.
Русская баня (доп. плата).
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак.
Экологическая прогулка по заповедному лесу к карстовому разлому и водопаду «Святой источник».
Свободное время, отдых на природе.
Обед.
Освобождение номеров.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.
Окончание программы после 19:00.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе "Голубино" в Пинежье.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Гостиница «Столица Поморья» номера стандарт – 38 500 руб.
Гостиница «Пур-Наволок отель» номера стандарт – 40 500 руб.
Доплата за 1-но местное размещение по туру – 7 000 руб.
Возможно бронирование других отелей в Архангельске и других категорий номеров.
Стоимость дополнительной ночи, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.