1 день

Экскурсии по городу Архангельск. Встреча Нового года

09:05 Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Трансфер в отель, вещи в камеру хранения отеля.

Завтрак в кафе.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.

В музее располагаются выставочные залы и гостиная Сени Малины, сувенирная лавка изделий прикладного творчества мастеров района.

Музей ведёт работу по изучению промыслов и ремёсел, бытовавших на территории района, здесь ведется картотека народных мастеров.

На сегодняшний день в районе преобладают ремесла: резьба по дереву, плетение из бересты и ивового прута, лоскутное шитье, изделия из глины, выпечка козуль.

Среди его экспонатов музея – орудия труда зверобоев и рыбаков, предметы быта поморов, уникальные фотоматериалы и документы XIX –XX вв.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения с 1973 г., сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в России коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовни, покрытые богатейшей резьбой — весь мир поморского зодчества собран здесь.

Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане (заказывается и оплачивается дополнительно, стоимость в декабре 2021 г.).