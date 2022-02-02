Сказочный Новый год в Архангельске

Хотите встретить Новый год на настоящем русском севере

5
3 отзыва
Хотите встретить Новый год на настоящем русском севере – приезжайте в Архангельск! Именно здесь зажигается самая первая в России новогодняя елка, вокруг которой устраиваются традиционные праздничные гуляния. Попробуйте самые "загадочные" северные пряники –"козули", и пусть название не смущает вас.

Каждый день в этом путешествии будет наполнен неповторимым северным гостеприимством, и новогодняя сказка оживет на ваших глазах.
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Сказочный Новый год в Архангельске
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с городом, в котором прогремел самый первый новогодний фейерверк в России;
  • посетим музей народных промыслов и ремесел Поморья;
  • полюбуемся деревянным зодчеством под открытым небом в Малых Карелах;
  • встретим Новый год;
  • совершим экскурсию в «город у Белого моря»;
  • посмотрим на Белое море с острова Ягры;
  • осмотрим мемориал в честь погибших в период Веикой Отечественной войны и героев на подводной лодке «Курск»;
  • ощутим духовный подъем и трепет, побывав в Антониево-Сийском монастыре и Сретенской и Покровской церквях.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по городу Архангельск. Встреча Нового года

09:05 Встреча с гидом на ж/д вокзале.

Трансфер в отель, вещи в камеру хранения отеля.

Завтрак в кафе.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.

Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.

Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными.

Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.

В музее располагаются выставочные залы и гостиная Сени Малины, сувенирная лавка изделий прикладного творчества мастеров района.

Музей ведёт работу по изучению промыслов и ремёсел, бытовавших на территории района, здесь ведется картотека народных мастеров.

На сегодняшний день в районе преобладают ремесла: резьба по дереву, плетение из бересты и ивового прута, лоскутное шитье, изделия из глины, выпечка козуль.

Среди его экспонатов музея – орудия труда зверобоев и рыбаков, предметы быта поморов, уникальные фотоматериалы и документы XIX –XX вв.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.

Этот уникальный музей, открытый для посещения с 1973 г., сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в России коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовни, покрытые богатейшей резьбой — весь мир поморского зодчества собран здесь.

Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.

Возвращение в Архангельск после 16:00.

Размещение в гостинице.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний ужин в ресторане (заказывается и оплачивается дополнительно, стоимость в декабре 2021 г.).

2 день

Экскурсия в «город у Белого моря». Посещение острова Ягры

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».

Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и Покровской.

Далее вы едете в Северодвинск, бывший Молотовск, на базе которого был создан Российский Государственный Центр атомного судостроения.

По городу проходит маршрут обзорной экскурсии. Затем автобус привезет вас на остров Ягры.

Здесь Вас ждет прогулка по набережной с потрясающими видами на Белое море, осмотр мемориала в честь погибших в период Великой Отечественной войны и героев на подводной лодке «Курск».

Пешеходная прогулка по заповедной улице старого Архангельска.

Вы познакомитесь с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени.

Здесь же представится возможность загадать желание у памятника сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с его персонажем Сеней Малиной на огромном северном налиме.

Обед, ужин самостоятельно.

Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия в «Антониево-Сийский монастырь». Отъезд

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения отеля.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Антониево-Сийский монастырь» (продолжительность экскурсии 7 часов).

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.

В 2020 году монастырю исполнилось 500 лет!

Обитель был основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.

По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.

Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых.

В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.

Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.

После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел.

В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.

Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах.

Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.

Обед, ужин самостоятельно.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление из г. Архангельска вечерними поездами.

Трансфер в аэропорт за доп. плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*

 Гостиница «Столица Поморья» 3*
номер «стандарт» 22 500 22 000
доплата за одноместное размещение 4 500 4 500
дополнительное место 20 500 -
дети до 14 лет на доп. месте 19 500 -

Варианты проживания

Отель «Пур-Наволок» 4*

2 ночи

Находится в центре Архангельска. В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна. В ресторане отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным WiFi, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*Отель «Пур-Наволок» 4*

Отель «Столица Поморья» 3*

2 ночи

Расположен на набережной Северной Двины. Возле отеля есть небольшая парковка. Внизу итальянский ресторан, есть доставка в номер.
Номера располагают телевизором, бесплатным WiFi, электрическим чайником и собственной ванной комнатой. Санузел с новой сантехникой.

Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*Отель «Столица Поморья» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Питание (завтраки)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Арханегльска и обратно
  • Новогодний праздничный банкет
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер из аэропорта в день приезда и в аэропорт в последний день тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 фев 2022
Уважаемая Большая страна! Наш (Белилина Е. В. и Суви М. С.) тур на Новый год в Архангельск был второй встречей с вами (первая -- путешествие от Норильска до Красноярска летом 2021 года). Все, что мы можем сказать --
прекрасно, великолепно, изумительно: прекрасные программы, великолепная организация, изумительные ощущения! Спасибо за вашу отличную работу, желаем всем здоровья и успехов и надеемся на продолжение знакомства и сотрудничества -- еще столько замечательных мест и нехоженых троп в нашей большой и потрясающей по красоте стране!
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!

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