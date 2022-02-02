Экскурсии по городу Архангельск. Встреча Нового года

Преимущества этого путешествия:
09:05 Встреча с гидом на ж/д вокзале.
Трансфер в отель, вещи в камеру хранения отеля.
Завтрак в кафе.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.
Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России.
Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.
Экскурсия знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями.
Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными.
Экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья.
В музее располагаются выставочные залы и гостиная Сени Малины, сувенирная лавка изделий прикладного творчества мастеров района.
Музей ведёт работу по изучению промыслов и ремёсел, бытовавших на территории района, здесь ведется картотека народных мастеров.
На сегодняшний день в районе преобладают ремесла: резьба по дереву, плетение из бересты и ивового прута, лоскутное шитье, изделия из глины, выпечка козуль.
Среди его экспонатов музея – орудия труда зверобоев и рыбаков, предметы быта поморов, уникальные фотоматериалы и документы XIX –XX вв.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», расположенный в 25 км от Архангельска на живописном берегу Северной Двины.
Этот уникальный музей, открытый для посещения с 1973 г., сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры, и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Крупнейшая в России коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.
Рубленые избы, дома — шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, часовни, покрытые богатейшей резьбой — весь мир поморского зодчества собран здесь.
Поражает воображение самая крупнейшая в мире коллекция деревянных мельниц.
Возвращение в Архангельск после 16:00.
Размещение в гостинице.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний ужин в ресторане (заказывается и оплачивается дополнительно, стоимость в декабре 2021 г.).
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Загородная экскурсия в г. Северодвинск «Город у Белого моря».
Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и Покровской.
Далее вы едете в Северодвинск, бывший Молотовск, на базе которого был создан Российский Государственный Центр атомного судостроения.
По городу проходит маршрут обзорной экскурсии. Затем автобус привезет вас на остров Ягры.
Здесь Вас ждет прогулка по набережной с потрясающими видами на Белое море, осмотр мемориала в честь погибших в период Великой Отечественной войны и героев на подводной лодке «Курск».
Пешеходная прогулка по заповедной улице старого Архангельска.
Вы познакомитесь с деревянной архитектурой города XIX–XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени.
Здесь же представится возможность загадать желание у памятника сказочнику Степану Писахову и сфотографироваться с его персонажем Сеней Малиной на огромном северном налиме.
Обед, ужин самостоятельно.
Свободное время в г. Архангельске для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Антониево-Сийский монастырь» (продолжительность экскурсии 7 часов).
Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь расположен в Холмогорском районе.
В 2020 году монастырю исполнилось 500 лет!
Обитель был основана в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков реки Сии.
По своему первому и главному храму он носит имя — Свято-Троицкий монастырь.
Здесь отбывал ссылку Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых.
В XVI–XVII вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья.
Традиционными занятиями в монастыре были иконопись, переписывание книг и книгопечатание.
После изъятия церковных земель Петром I монастырь обеднел.
В XIX веке настоятели обители исполняли обязанности ректоров Архангельской духовной семинарии, а также занимались миссионерством среди малых народов Севера.
Сейчас здесь вновь работает библиотека и иконописная мастерская, выпускается газета и альманах.
Монастырь ведёт хозяйство, а разрушенные здания постепенно возрождаются.
Обед, ужин самостоятельно.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление из г. Архангельска вечерними поездами.
Трансфер в аэропорт за доп. плату.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|
Гостиница «Пур-Наволок Отель» 4*
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|номер «стандарт»
|22 500
|22 000
|доплата за одноместное размещение
|4 500
|4 500
|дополнительное место
|20 500
|-
|дети до 14 лет на доп. месте
|19 500
|-
Находится в центре Архангельска. В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна. В ресторане отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатным WiFi, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Расположен на набережной Северной Двины. Возле отеля есть небольшая парковка. Внизу итальянский ресторан, есть доставка в номер.
Номера располагают телевизором, бесплатным WiFi, электрическим чайником и собственной ванной комнатой. Санузел с новой сантехникой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».