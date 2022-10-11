Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей до 14 лет. Номер поезда, вагона и места будут указаны в ваучере.
16:50 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.
Отдых в поезде.
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.
09:00 Встреча с гидом на перроне, номер группы будет указан в ваучере.
Во второй день нового года мы посетим Горный парк Рускеала, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этой уникальной достопримечательности Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.
Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Здесь отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.
Всего на территории парка располагается несколько карьеров. Самым большим считается Большой Мраморный каньон. Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина — около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.
После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.
17:11 Отправление туристического поезда в Архангельск.
Завтрак в поезде.
12:00 Прибытие в г. Архангельск. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Сегодня вы посетите Архангельск — город с пятивековой историей, родину северной русской культуры и традиций, который называют столицей российской Арктики: именно отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России. Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.
Экскурсия познакомит вас с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными!
Обед в кафе города.
Загородная экскурсия в Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
Вас ждет уникальный музей под открытым небом, который сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.
Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры. Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы — весь мир поморского зодчества на одной территории.
В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные» вечера.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:45 Отправление туристического поезда в Великий Устюг.
Завтрак в поезде.
09:54 Прибытие в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Переезд в Вотчину Деда Мороза (12 км от города).
Путевая обзорная экскурсия по старинному купеческому городу. Старинные северные города зимой великолепны и очаровательны. В снежной оправе гармонично выглядят древние архитектурные постройки Великого Устюга. Многообразие соборов, церквей, храмов, музеев, купеческих домов поражает. И это непременно нужно увидеть!
Вотчина Деда Мороза – главный новогодний бренд Великого Устюга и официальная резиденция Зимнего волшебника. Отправляемся в сказку, населенную чародеями и волшебниками, обитателями зачарованного леса, мистическими историями, интерактивными играми и зимними забавами!
Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.
Приглашаем вас в Терем Деда Мороза, где посетим и увидим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И, конечно, вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.
Свободное время для самостоятельных прогулок, катания на аттракционах, посещения Почты Деда Мороза, покупки сувениров.
Обед в кафе города.
Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала). Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру. Желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 Отправление туристического поезда в Москву.
Завтрак в поезде.
11:00 Прибытие в Москву на Ярославский вокзал.
Важно: время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|1-мест.
СВ
|Люкс
|1-мест.
Люкс
|Для взрослого
|64100
|82900
|126900
|93900
|145400
|Для детей до 9 лет включительно
|43400
|50800
|-
|26200*
|-
|Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)
|26200
|26200
|-
|26200*
|-
*При размещении с 2-мя взрослыми.
Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.
ВАЖНО! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, ООО «РЖД Тур» ответственности не несет.