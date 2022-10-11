Новогодний круиз «Величие Севера»

Приглашаем в наш новогодний вояж «Величие Севера»

Приглашаем в наш новогодний вояж «Величие Севера».

Поезд следует через три региона — Карелию, Архангельскую и Вологодскую области с их северной природой и богатыми праздничными традициями.

Вас ждет визит в ледяное царство, развлекательная программа в Горном парке Рускеала, новогодние гулянья и захватывающее фаер-шоу! Вы познакомитесь с Архангельском — столицей российской Арктики, а также окунетесь в святочные традиции и гулянья в музее деревянного зодчества «Малые Корелы».
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Новогодний круиз «Величие Севера»
Ближайшие даты:
1
янв
6
янв

Что вас ожидает 🤩

Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Полюбуемся на величественные каньоны и ознакомимся с историей горного дела
Музей «Малые Корелы»
Музей «Малые Корелы»
Познакомимся с жизнью и бытом русской северной деревни в музее под открытым небом
Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей до 14 лет. Номер поезда, вагона и места будут указаны в ваучере.

16:50 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москва.

Отдых в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Карелия. Горный парк Рускеала

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие поезда на ст. Горный парк Рускеала.

09:00 Встреча с гидом на перроне, номер группы будет указан в ваучере.

Во второй день нового года мы посетим Горный парк Рускеала, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этой уникальной достопримечательности Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.

Экскурсия по программе «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Гостей ждет главная локация парка — мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Здесь отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

Всего на территории парка располагается несколько карьеров. Самым большим считается Большой Мраморный каньон. Его длина насчитывает порядка 500 метров, а ширина — около 100 метров. Недалеко от него расположился Итальянский карьер и два небольших озера.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного парка.

17:11 Отправление туристического поезда в Архангельск.

Карелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк РускеалаКарелия. Горный парк Рускеала
3 день

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»

Завтрак в поезде.

12:00 Прибытие в г. Архангельск. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Сегодня вы посетите Архангельск — город с пятивековой историей, родину северной русской культуры и традиций, который называют столицей российской Арктики: именно отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск новогодний».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Именно в Архангельске в 1693 году прогремел самый первый новогодний фейерверк в России. Жизнь города и горожан с самого основания города переплетена с историей страны, с морем и многочисленными заморскими гостями.

Экскурсия познакомит вас с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска и его новогодними традициями. Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушными!

Обед в кафе города.

Загородная экскурсия в Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Вас ждет уникальный музей под открытым небом, который сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры. Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы — весь мир поморского зодчества на одной территории.

В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные» вечера.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:45 Отправление туристического поезда в Великий Устюг.

Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»Архангельск. Экскурсия по городу, музей «Малые Корелы»
4 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»

Завтрак в поезде.

09:54 Прибытие в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Переезд в Вотчину Деда Мороза (12 км от города).

Путевая обзорная экскурсия по старинному купеческому городу. Старинные северные города зимой великолепны и очаровательны. В снежной оправе гармонично выглядят древние архитектурные постройки Великого Устюга. Многообразие соборов, церквей, храмов, музеев, купеческих домов поражает. И это непременно нужно увидеть!

Вотчина Деда Мороза – главный новогодний бренд Великого Устюга и официальная резиденция Зимнего волшебника. Отправляемся в сказку, населенную чародеями и волшебниками, обитателями зачарованного леса, мистическими историями, интерактивными играми и зимними забавами!

Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.

Приглашаем вас в Терем Деда Мороза, где посетим и увидим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И, конечно, вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.

Свободное время для самостоятельных прогулок, катания на аттракционах, посещения Почты Деда Мороза, покупки сувениров.

Обед в кафе города.

Программа «Знакомство с Северной чернью» (посещение демонстрационного зала). Вы сможете увидеть уникальные изделия старых мастеров и современные изделия, познакомиться с основными этапами чернения по серебру. Желающие, под руководством мастера, смогут попробовать гравировать изделие самостоятельно.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:00 Отправление туристического поезда в Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза, «Знакомство с Северной чернью»
5 день

Отдых в поезде. Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

11:00 Прибытие в Москву на Ярославский вокзал.

Важно: время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Отдых в поезде. Возвращение в МосквуОтдых в поезде. Возвращение в МосквуОтдых в поезде. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВ1-мест.
СВ		Люкс1-мест.
Люкс
Для взрослого641008290012690093900145400
Для детей до 9 лет включительно4340050800-26200*-
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)2620026200-26200*-

*При размещении с 2-мя взрослыми.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно (при необходимости
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Важная информация

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Эпидемиологические меры

Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.

ВАЖНО! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, ООО «РЖД Тур» ответственности не несет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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