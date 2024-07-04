Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Приглашаем вас на экскурсию в административный центр Двинской земли - Холмогоры. Вы узнаете историю заселения архангельских земель, увидите Спасо-Преображенский собор и познакомитесь с его историей. Вместе мы переправимся на Куростров и посетим музей им. М. В. Ломоносова, а также, изготовим памятный сувенир на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров. Важная информация:
Экскурсия состоится при наборе группы от 6 человек • Для покупки сувениров и изделий из кости возьмите с собой наличные • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по погоде.
Согласно календарю
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|4 600 ₽
|Билет детский (7-14 л.)
|4 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова
- Спасо-Преображенский собор села Холмогоры
- Памятник М.В. Ломоносову
- Церковь Дмитрия Солунского
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Билеты в музей и на мастер-класс
- Транспортные услуги
- Паромная переправа (летом)
Что не входит в цену
- Обед (от 600 руб/чел)
Место начала и завершения?
Пр-т Троицкий, д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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