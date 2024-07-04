Приглашаем вас на экскурсию в административный центр Двинской земли - Холмогоры. Вы узнаете историю заселения архангельских земель, увидите Спасо-Преображенский собор и познакомитесь с его историей. Вместе мы переправимся на Куростров и посетим музей им. М. В. Ломоносова, а также, изготовим памятный сувенир на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров. Важная информация:

Экскурсия состоится при наборе группы от 6 человек • Для покупки сувениров и изделий из кости возьмите с собой наличные • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по погоде.