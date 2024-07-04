Путешествие в Холмогоры и с. Ломоносово (на родину М.В. Ломоносова)

Путешествие в Холмогоры и с
Путешествие в Холмогоры и с. Ломоносово (на родину М.В. Ломоносова)
Путешествие в Холмогоры и с. Ломоносово (на родину М.В. Ломоносова)
Путешествие в Холмогоры и с. Ломоносово (на родину М.В. Ломоносова)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Приглашаем вас на экскурсию в административный центр Двинской земли - Холмогоры. Вы узнаете историю заселения архангельских земель, увидите Спасо-Преображенский собор и познакомитесь с его историей. Вместе мы переправимся на Куростров и посетим музей им. М. В. Ломоносова, а также, изготовим памятный сувенир на мастер-классе резьбы по кости от местных мастеров. Важная информация:
Экскурсия состоится при наборе группы от 6 человек • Для покупки сувениров и изделий из кости возьмите с собой наличные • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви по погоде.

Согласно календарю

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет взрослый4 600 ₽
Билет детский (7-14 л.)4 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова
  • Спасо-Преображенский собор села Холмогоры
  • Памятник М.В. Ломоносову
  • Церковь Дмитрия Солунского
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музей и на мастер-класс
  • Транспортные услуги
  • Паромная переправа (летом)
Что не входит в цену
  • Обед (от 600 руб/чел)
Место начала и завершения?
Пр-т Троицкий, д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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