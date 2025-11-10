Вас ждет эксклюзивная экскурсия-фотосессия, которая подарит вам незабываемые впечатления и останется в памяти на всю жизнь, как волшебное воспоминание.
Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город, на берег Белого моря.
Описание экскурсииДанная экскурсия состоит из трансфера к месту съёмки с профессиональным фотографом, который умеет поймать «живое» сияние и запечатлеть его. И это не фотошоп, безусловно. То, что мы можем увидеть в Архангельской области глазом – это сполохи сияния: когда-то они очень яркие, когда-то поменьше. У нас будет специальное оборудование, которое мы берем в места для охоты за северным сиянием, на берег Белого моря, остров Ягры – самое красивое и удачное место фотосессии. Запечатлеть само сияние (если оно нам покажется) – является главной миссией экскурсии. Это не просто выезд с фотоаппаратом на берег Белого моря. Мы хотим подарить вам незабываемые впечатления и память о волшебном дне на всю жизнь. Важная информация: Точная дата и время экскурсии согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берег Белого моря
- Остров Ягры
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Профессиональный фотограф с оборудованием для проведения сьемок (фотографии предоставляются в течение двух дней)
- Термос с горячим чаем и поморская выпечка.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время экскурсии согласуется с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
