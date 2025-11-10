Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет эксклюзивная экскурсия-фотосессия, которая подарит вам незабываемые впечатления и останется в памяти на всю жизнь, как волшебное воспоминание.



Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город, на берег Белого моря.

Туристический Центр Виктории Булатовой Ваш гид в Архангельске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автобусе Когда Точная дата и время экскурсии согласуется с гидом 4800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 19:00

Описание экскурсии Данная экскурсия состоит из трансфера к месту съёмки с профессиональным фотографом, который умеет поймать «живое» сияние и запечатлеть его. И это не фотошоп, безусловно. То, что мы можем увидеть в Архангельской области глазом – это сполохи сияния: когда-то они очень яркие, когда-то поменьше. У нас будет специальное оборудование, которое мы берем в места для охоты за северным сиянием, на берег Белого моря, остров Ягры – самое красивое и удачное место фотосессии. Запечатлеть само сияние (если оно нам покажется) – является главной миссией экскурсии. Это не просто выезд с фотоаппаратом на берег Белого моря. Мы хотим подарить вам незабываемые впечатления и память о волшебном дне на всю жизнь. Важная информация: Точная дата и время экскурсии согласуется с гидом

Точная дата и время экскурсии согласуется с гидом Выбрать дату