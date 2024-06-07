1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadia7 июня 2024Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
- ААлександра4 июня 2024Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
- ООльга4 июня 2024Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
- ММераб2 июня 2024Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
- ВВладимир30 мая 2024Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
- ВВалерия28 мая 2024Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Остров Ягры»
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