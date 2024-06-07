Остров Ягры – экскурсии в Архангельске

Найдено 7 экскурсий в категории «Остров Ягры» в Архангельске, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
91 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
98 отзывов
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450 за человека
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadia
    7 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
    читать дальше

    Северодвинске, вспомнили историю и знаменитых людей этой прекрасной северной земли. Наша группа осталась очень довольна, с удовольствием приедем к Дмитрию на новую экскурсию.

  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
    читать дальше

    в голове уложилось много информации. Нас было много, мы были шумные, но условия были созданы превосходные - и трансфер и остановки. Буду рекомендовать его от всей души.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
    читать дальше

    оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!

    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
    читать дальше

    по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!

    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день
  • М
    Мераб
    2 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
    читать дальше

    Но…. В части подачи материала это некий диктат. Не приветствуются вопросы во время экскурсии, не очень воспринимается чужая точка зрения. Возможно, сказывается предыдущее место работы. Но такой метод подачи материала хорош для профессора в институте, в отношении гид - турист лучше подходит более дружественный стиль. Поэтому по всем пунктам 5, а общая оценка 4.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
    читать дальше

    вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко

  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Остров Ягры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  2. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
  3. Северодвинск, подлодки и Белое море
  4. К Белому морю на остров Ягры
  5. Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Остров Ягры" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 450 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 568 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Архангельске на 2024 год по теме «Остров Ягры», 568 ⭐ отзывов, цены от 3450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам