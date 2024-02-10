Как Архангельск отмечал своё 400-летие? Можно ли построить здесь метро? Кто такие икотницы? Сколько раз Пётр I был в Архангельске? На эти и другие нескучные вопросы дети ответят на экскурсии.
А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.
А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.
Описание экскурсии
- На нашем пути — дом Гайдара, памятнику сказочнику Степану Писахову, самый северный раздвижной мост в мире и другие интересные объекты.
- Вместе с детьми мы воспроизведём несколько исторических событий — строительство Гостиного двора, интервенцию на Севере и открытие первого аэропорта.
- Отвечая на вопросы, ребята узнают, что такое бакаляо, как тюлень спас город и что связывает Робинзона Крузо и Архангельск.
- А ещё мы подискутируем на разные темы — нужны ли городу трамвай и метро, в какую сторону течёт Северная Двина и где именно производят легендарный архангельский мармелад.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям 8–15 лет и их любознательным родителям.
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами (по погоде — если холодно, то большая часть экскурсии проходит на авто).
- Поездка проходит на 6-местном кроссовере. В автомобиле есть питьевая вода и сладости для детей.
- По запросу могу встретить вас в аэропорту, а также забрать из городов Северодвинск и Новодвинск. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день, Дмитрий! Да, экскурсия очень понравилась. И взрослым и ребенку. Что понравилось: общение непосредственно с ребенком, интересные места города (особенно заценили елку из прожекторов), экскурсовод «болеет» за город, интересны
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И
Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был задействован по полной программе, а не сидел, сонно хлопая глазами, слушая гида.
Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось.
Спасибо!
Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось.
Спасибо!
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В
Экскурсия очень понравилась, мы узнали много нового и интересного, особенно интересно, что, те знания, которые ребенок получил в школе находили отклик и закреплялись на протяжении всей экскурсии; эта была наша первая экскурсия по городу, она стала вводной, помогла больше узнать о городе, Архангельск очень понравился. Большое спасибо Алексею!
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