Добрый день, Дмитрий! Да, экскурсия очень понравилась. И взрослым и ребенку. Что понравилось: общение непосредственно с ребенком, интересные места города (особенно заценили елку из прожекторов), экскурсовод «болеет» за город, интересны

факты о его детстве, прошедшем в этом городе. Всегда интересна жизнь простого обывателя в месте проведения экскурсии, город раскрывается по-другому. Экскурсия на машине - то, что надо. Мобильность, возможность передохнуть после ранее совершенных пеших маршрутов, возможность встретиться в любом месте. Что не понравилось - да все понравилось! Большое спасибо за вашу работу и частичку души в этой работе!

И Ирина

Очень увлекательная экскурсия. Несмотря на то, что она ориентирована больше на детей, мне было тоже очень интересно. 11-летний мальчишка был задействован по полной программе, а не сидел, сонно хлопая глазами, слушая гида.

Алексею удалось то, что в нашем случае не удается большинству экскурсоводов - сделать так, чтобы ребенок сам после экскурсии сказал, что ему очень понравилось.

Спасибо!