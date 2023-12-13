Как Архангельск отмечал своё 400-летие? Можно ли построить здесь метро? Кто такие икотницы? Сколько раз Пётр I был в Архангельске? На эти и другие нескучные вопросы дети ответят на экскурсии.



А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.