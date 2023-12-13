Полюбоваться самым северным раздвижным мостом в мире и узнать, как связан с городом Робинзон Крузо
Как Архангельск отмечал своё 400-летие? Можно ли построить здесь метро? Кто такие икотницы? Сколько раз Пётр I был в Архангельске? На эти и другие нескучные вопросы дети ответят на экскурсии.
А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.
А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- На нашем пути — дом Гайдара, памятнику сказочнику Степану Писахову, самый северный раздвижной мост в мире и другие интересные объекты.
- Вместе с детьми мы воспроизведём несколько исторических событий — строительство Гостиного двора, интервенцию на Севере и открытие первого аэропорта.
- Отвечая на вопросы, ребята узнают, что такое бакаляо, как тюлень спас город и что связывает Робинзона Крузо и Архангельск.
- А ещё мы подискутируем на разные темы — нужны ли городу трамвай и метро, в какую сторону течёт Северная Двина и где именно производят легендарный архангельский мармелад.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям 8–15 лет и их любознательным родителям.
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами.
- Поездка проходит на 7-местном кроссовере. В автомобиле есть питьевая вода и сладости для детей.
- По желанию можно посетить Музей архангельского пряника — 250 руб. /чел.
- По запросу могу встретить вас в аэропорту, а также забрать из городов Северодвинск и Новодвинск. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 171 туриста
Родился и вырос в Архангельске. Имею высшее техническое образование, учился в бизнес-школе Сколково, также имею диплом переводчика технической литературы. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове. Я гид-самоучка, это для меня скорее хобби и попытка творческой реализации себя. Идея проведения экскурсий родилась после написания автобиографической книги, которая готовится к изданию под рабочим названием «Снег».
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