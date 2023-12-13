Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Полюбоваться самым северным раздвижным мостом в мире и узнать, как связан с городом Робинзон Крузо

Как Архангельск отмечал своё 400-летие? Можно ли построить здесь метро? Кто такие икотницы? Сколько раз Пётр I был в Архангельске? На эти и другие нескучные вопросы дети ответят на экскурсии.

А ещё — увидят дом писателя, воспроизведут открытие первого аэропорта, разберутся, куда течёт Северная Двина, покачаются на подвесном мосту и полакомятся мармеладом.
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

  • На нашем пути — дом Гайдара, памятнику сказочнику Степану Писахову, самый северный раздвижной мост в мире и другие интересные объекты.
  • Вместе с детьми мы воспроизведём несколько исторических событий — строительство Гостиного двора, интервенцию на Севере и открытие первого аэропорта.
  • Отвечая на вопросы, ребята узнают, что такое бакаляо, как тюлень спас город и что связывает Робинзона Крузо и Архангельск.
  • А ещё мы подискутируем на разные темы — нужны ли городу трамвай и метро, в какую сторону течёт Северная Двина и где именно производят легендарный архангельский мармелад.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт детям 8–15 лет и их любознательным родителям.
  • Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами.
  • Поездка проходит на 7-местном кроссовере. В автомобиле есть питьевая вода и сладости для детей.
  • По желанию можно посетить Музей архангельского пряника — 250 руб. /чел.
  • По запросу могу встретить вас в аэропорту, а также забрать из городов Северодвинск и Новодвинск. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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