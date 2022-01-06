Автобусно-пешеходная экскурсия в село Ломоносово с экскурсией в музей Ломоносова, мастер-классом «Резьба по кости», прогулкой по селу и вкусным деревенским обедом. Обратно путь проходит через старинное поморское село Холмогоры.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Продолжительность экскурсии от 6 до 9 часов.
Экскурсия состоится при наборе группы от 4 человек.
Цены на экскурсию
Для группы 1-19 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
обед (450 руб. /чел)
Место начала и завершения
пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы "Двина"
Когда и сколько длится?
Когда: 8 января в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.