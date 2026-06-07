Отправьтесь в увлекательное путешествие по Холмогорской земле — родине М. В. Ломоносова.
Вы посетите музей учёного, примите участие в мастер-классе по резьбе по кости и прогуляетесь по старинным поморским сёлам. Паромная переправа на Куростров и экскурсия по Холмогорам подарят вам незабываемые впечатления.
Вы посетите музей учёного, примите участие в мастер-классе по резьбе по кости и прогуляетесь по старинным поморским сёлам. Паромная переправа на Куростров и экскурсия по Холмогорам подарят вам незабываемые впечатления.
Описание экскурсииРодина М. В. Ломоносова Холмогорская земля — родина великого русского учёного М. В. Ломоносова. Именно здесь, в селе Ломоносово, родился и провёл свои первые годы будущий гений. Дорога до Холмогор займёт около 1,5 часов, а в пути экскурсовод расскажет об истории заселения Русского Севера, жизни поморов, их быте и традиционных промыслах. Музей Ломоносова и мастер-класс Нас ждёт паромная переправа на Куростров в село Ломоносово. Во время экскурсии по музею М. В. Ломоносова вы познакомитесь с биографией и научным наследием учёного, а также увидите работы знаменитых холмогорских мастеров резьбы по кости, прославившихся ещё в XVII веке. Затем примем участие в мастер-классе «Резьба по кости» и создадим памятный сувенир своими руками. Старинные Холмогоры После экскурсии мы вернёмся на пароме в старинное поморское село Холмогоры, связанное со многими историческими событиями России. Здесь находятся архиерейские палаты, где архиепископ Афанасий принимал Петра I, а также комплекс храмовых сооружений XVII века — Спасо-Преображенский собор, колокольня и Архиерейский дом. По некоторым данным, именно здесь находится могила императора Иоанна VI. Важная информация:
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии — принимающему туроператору.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек.
<b>Расписание на 2025:</b><br>15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля, 13 июля, 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 24 августа: отправление в 07:40 от гостиницы «Двина».
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание косторезной фабрики
- Ломоносово
- Памятник М.В. Ломоносову
- Спасо-Преображенский собор
- Холмогоры
- Центральная улица села Ломоносово
- Церковь Дмитрия Солунского и др
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Обед в кафе - 800 р. с человека (заказывается и оплачивается вместе с экскурсией)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле гостиницы «Двина», пр. Троицкий, 52
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание на 2025:
15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля, 13 июля, 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 24 августа: отправление в 07:40 от гостиницы «Двина».
15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля, 13 июля, 20 июля, 27 июля, 3 августа, 10 августа, 17 августа, 24 августа: отправление в 07:40 от гостиницы «Двина».
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии - принимающему туроператору
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасная экскурсия, с яркими впечатлениями и новой информацией! Отличный экскурсовод Алексей, который очень добросовестно и внимательно исполняет свои обязанности! Его рассказом выстроена вся хронология исторических событий! Масса ярких впечатлений, прекрасные пейзажи, очень доброжелательное отношение к туристам, где бы мы ни были! Спасибо большое за доставленное экскурсией удовольствие! Спасибо огромное за доброжелательность и внимание!
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В
Хорошая организация туркомпании. Грамотный и увлечений гид. Глубоко чувствует тему.
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Н
Выезд был из Архангельска, автобус хороший, отправление вовремя! По дороге до Холмогор экскурсовод рассказала много интересного из истории Севера и жизни его народов. Из Холмогор на пароме мы переправились на
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Г
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем!
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О
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем!
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Ю
Здравствуйте. Мы парой были на экскурсии 4 августа. Нам понравилась поездка, но считаем что цена завышена.
Я общалась с туристами из Ярославской области, у них 4 -х дневный тур из Ярославля
Я общалась с туристами из Ярославской области, у них 4 -х дневный тур из Ярославля
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