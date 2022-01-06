Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры

Если вы уже посмотрели Архангельск, то приглашаем вас на загородную экскурсию на родину великого...

Если вы уже посмотрели Архангельск, то приглашаем вас на загородную экскурсию на родину великого учёного и «универсального человека» — Михаила Васильевича Ломоносова.
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Хомогоры

Что вы увидите 🤩

  • Здание косторезной фабрики
  • Ломоносово
  • Матигорская церковь
  • Памятник М. В. Ломоносову
  • Спасо-Преображенский собор
  • Холмогоры
  • Центральная улица села Ломоносово
  • Церковь Дмитрия Солунского
  • многое другое

Что вас ожидает:

  • Автобусно-пешеходная экскурсия в село Ломоносово с экскурсией в музей Ломоносова, мастер-классом «Резьба по кости», прогулкой по селу и вкусным деревенским обедом. Обратно путь проходит через старинное поморское село Холмогоры.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Продолжительность экскурсии от 6 до 9 часов.
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 4 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • обед (450 руб. /чел)
Место начала и завершения
пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы "Двина"
Когда и сколько длится?
Когда: 8 января в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

8 января в 08:00

Северная Т.
Северная Т.
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