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О Ольга Прекрасная экскурсия, с яркими впечатлениями и новой информацией! Отличный экскурсовод Алексей, который очень добросовестно и внимательно исполняет свои обязанности! Его рассказом выстроена вся хронология исторических событий! Масса ярких впечатлений, прекрасные пейзажи, очень доброжелательное отношение к туристам, где бы мы ни были! Спасибо большое за доставленное экскурсией удовольствие! Спасибо огромное за доброжелательность и внимание! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вячеслав Хорошая организация туркомпании. Грамотный и увлечений гид. Глубоко чувствует тему. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья читать дальше уменьшить остров, где родился Ломоносов. В музее экспозиция посвящена жизни Ломоносова, но там же в нескольких залах собрана коллекция необыкновенных изделий из кости. Мастер-класс по резьбе тоже заслуживает внимания. Поездка очень интересная, правильно спланированная по времени, сопровождают её знающие экскурсоводы, увлеченные своим делом! Спасибо вам за организацию и проведение поездки! Выезд был из Архангельска, автобус хороший, отправление вовремя! По дороге до Холмогор экскурсовод рассказала много интересного из истории Севера и жизни его народов. Из Холмогор на пароме мы переправились на Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Гурова С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет