Северная деревня — не музей, а особый мир, где до сих пор черпают воду из колодца и открывают калитку каждому прохожему. Я расскажу, как живут люди на Двине: что помнят, чем гордятся, о чём грустят. Во время неспешной прогулки по селу Вознесение вы почувствуете, как здесь сплетаются прошлое и настоящее — в ритме, который невозможно придумать, только прожить.

Описание экскурсии

Буянова Пристань и Речной вокзал

Историческое место в центре Архангельска, где современная застройка неожиданно бережно соседствует с колоритом прошлого. Здесь всё ещё живёт дух города-порта.

Село Вознесение на Андриановом острове

Главная улица — Центральная — выглядит как выставка: дома соревнуются в нарядности, палисадники улыбаются каждому прохожему. Люди приветливы, двор открыт, а воздух наполнен доброжелательностью.

Храм Воскресения Господня

Духовная опора всех двинских островов. Когда-то его строили всем миром — купцы, крестьяне, промысловики.

Музей космоса

Музейная комната «Космос и мы» посвящена теме космических исследований, которые проводились в обсерватории. Сотрудники подробно расскажут об экспонатах и интересных приборах.

Сельская школа

Построена по указу императора Николая I. Сравним, как учились тогда и что изменилось сейчас.

Я расскажу:

Как поморы жили здесь задолго до появления Архангельска

Почему хозяйство держалось на женках и кого в Поморье называли бабами

Как делили землю на островах — с царским участием

Кто построил в селе храм и почему за ним стояли новгородские бояре

Как шло соперничество с архангельскими «немцами»

Что осталось в памяти о колхозном прошлом — и стоит ли по нему скучать

Чем отличалась сельская школа 1920-х годов от современной

Организационные детали

Период проведения экскурсии: примерно с 5 мая до конца августа. В сентябре расписание теплоходов отличается. Подробности в переписке.