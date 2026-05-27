Северная деревня — не музей, а особый мир, где до сих пор черпают воду из колодца и открывают калитку каждому прохожему. Я расскажу, как живут люди на Двине: что помнят, чем гордятся, о чём грустят.
Во время неспешной прогулки по селу Вознесение вы почувствуете, как здесь сплетаются прошлое и настоящее — в ритме, который невозможно придумать, только прожить.
Во время неспешной прогулки по селу Вознесение вы почувствуете, как здесь сплетаются прошлое и настоящее — в ритме, который невозможно придумать, только прожить.
Описание экскурсии
Буянова Пристань и Речной вокзал
Историческое место в центре Архангельска, где современная застройка неожиданно бережно соседствует с колоритом прошлого. Здесь всё ещё живёт дух города-порта.
Село Вознесение на Андриановом острове
Главная улица — Центральная — выглядит как выставка: дома соревнуются в нарядности, палисадники улыбаются каждому прохожему. Люди приветливы, двор открыт, а воздух наполнен доброжелательностью.
Храм Воскресения Господня
Духовная опора всех двинских островов. Когда-то его строили всем миром — купцы, крестьяне, промысловики.
Музей космоса
Музейная комната «Космос и мы» посвящена теме космических исследований, которые проводились в обсерватории. Сотрудники подробно расскажут об экспонатах и интересных приборах.
Сельская школа
Построена по указу императора Николая I. Сравним, как учились тогда и что изменилось сейчас.
Я расскажу:
- Как поморы жили здесь задолго до появления Архангельска
- Почему хозяйство держалось на женках и кого в Поморье называли бабами
- Как делили землю на островах — с царским участием
- Кто построил в селе храм и почему за ним стояли новгородские бояре
- Как шло соперничество с архангельскими «немцами»
- Что осталось в памяти о колхозном прошлом — и стоит ли по нему скучать
- Чем отличалась сельская школа 1920-х годов от современной
Организационные детали
Период проведения экскурсии: примерно с 5 мая до конца августа. В сентябре расписание теплоходов отличается. Подробности в переписке.
- Поскольку расписание теплоходов отличается в будни и выходные дни (пт, сб, вс), продолжительность экскурсии может варьироваться
- Билеты на теплоход оплачиваются отдельно 150 ₽ взрослый, 75 ₽ — детский
- Время в пути на теплоходе из Архангельска — 1 час в каждую сторону. Теплоход двухпалубный, верхняя палуба частично закрыта стеклом от ветра
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой 500 ₽ за каждого последующего
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 553 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии на «Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение»
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тёплое свидание с Архангельском
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
29 мая в 10:00
1 июн в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в город корабелов Северодвинск
Путешествие в Северодвинск раскроет тайны города корабелов. Увидите старинные и современные районы, прогуляетесь по берегу Белого моря
Начало: От удобного вам места в Архангельске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию