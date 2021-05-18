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Полезная информация об Архангельске

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Местное время в Архангельске
21:3312
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАрхангельск
По-английскиArkhangel'sk
Столица регионаАрхангельск является столицей региона
Население города356 051 чел.
АэропортТалаги ARH
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Архангельск на карте

Архангельск фото города
Архангельск

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