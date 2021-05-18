Полезная информация об Архангельске
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Архангельск
Популярные экскурсии в Архангельске
5
55 отзывов
3250
₽
за чел.
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
5
108 отзывов
4600
₽
за чел.
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
5
5 отзывов
от
4500
₽
за чел.
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
4.8
11 отзывов
от
8000
₽
за чел.
Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи
5
4 отзыва
6500
₽
за чел.
Поездка к минеральным источникам и святым местам