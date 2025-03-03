«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Попробовать на вкус долю полярников и полюбоваться Архангельском с фарватера
Вы почувствуете дыхание Арктики: лёд, ветер, снег.
Пойдёте по стопам покорителей севера и узнаете, как связан с Архангельском бессмертный роман «Робинзон Крузо».
Отыщете вдалеке огонёк своей тёплой гостиницы и ради неё преодолеете знаменитую ледовую переправу через Северную Двину от Кегострова до мыса Пур-Наволок.
Описание экскурсии
Красная пристань: аллея героев Арктики, инсталляция экспедиции Седова, фотозона «Окно в Арктику»
Вы узнаете: — О полярниках — отчаянных и немного сумасшедших. Что искали они в Арктике и что нашли? Кто такие Челюскин и челюскинцы, Сибиряков и сибиряковцы, Седов и седовцы? Это не так просто, как кажется. — О поморах, которые прожили на Шпицбергене 6 лет без всякой помощи и вернулись. Что дало им силы и почему у них получилось то, что не получалось у других?
Кегостров, овеянный мифами и легендами
Поговорим о любви Петра I к этому месту. Вы увидите, что часть его — традиционная деревня, а часть — город. Полюбуетесь панорамой Архангельска и узнаете, почему Кегостров так и не стал городом.
Ледовая пешеходная переправа Кегостров — мыс Пур-Наволок (центр Архангельска)
Это единственный способ добраться в город: вы ощутите весь спектр эмоций местных жителей, преодолевающих переправу по пути на работу и обратно. Увидите фарватер реки, который ежедневно расчищают ото льда, чтобы провести суда, а потом снова нагоняют лёд и кидают мостки, по которым сразу бегут островитяне.
Организационные детали
Часть экскурсии проходит на автомобиле Renault Sandero, реку переходим пешком (2,5 км, обычно проходим за час, оценивайте свои силы!)
Экскурсии проводятся днём и вечером. Днём можно подобрать время под проводку судов. Вечером есть шанс увидеть северное сияние
Можно совместить экскурсию с посещением Северного морского музея (подробности уточняйте в переписке с гидом)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной пристани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 430 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
Н
Нина
3 мар 2025
Отлично! Рекомендую!
Е
Елена
8 фев 2025
Экскурсия прошла интересно и динамично. Сами бы мы ни за что не добрались до таких живописных мест на островах. Проход по льду- здорово! Большое спасибо!
Сергей
20 янв 2025
Арина очень интересный, профессиональный экскурсовод, может подстроиться под любую погоду, место проведения и все возникающие в момент проведения экскурсии сложности. Интересно было услышать некоторые не стандартные моменты об истории города, быта и жизни поморов. Посетили колоритные места. Большре спасибо! Удачи, процветание бизнесу!
Е
Екатерина
17 янв 2025
Были на экскурсии 17.01.2025 Все очень понравилось😍 Видно что Арина любит свое дело и может заинтересовать рассказом,что очень подкупает Экскурсия очень информативная,красивая и насыщенная. Также хочется отметить водителя Владимира, он тоже принимал участие и очень нам всем запал в душу, как и Арина❤ С радостью вернёмся и посетим остальные экскурсии 1000% советую