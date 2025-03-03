Вы почувствуете дыхание Арктики: лёд, ветер, снег. Пойдёте по стопам покорителей севера и узнаете, как связан с Архангельском бессмертный роман «Робинзон Крузо». Отыщете вдалеке огонёк своей тёплой гостиницы и ради неё преодолеете знаменитую ледовую переправу через Северную Двину от Кегострова до мыса Пур-Наволок.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Красная пристань: аллея героев Арктики, инсталляция экспедиции Седова, фотозона «Окно в Арктику»

Вы узнаете:

— О полярниках — отчаянных и немного сумасшедших. Что искали они в Арктике и что нашли? Кто такие Челюскин и челюскинцы, Сибиряков и сибиряковцы, Седов и седовцы? Это не так просто, как кажется.

— О поморах, которые прожили на Шпицбергене 6 лет без всякой помощи и вернулись. Что дало им силы и почему у них получилось то, что не получалось у других?

Кегостров, овеянный мифами и легендами

Поговорим о любви Петра I к этому месту. Вы увидите, что часть его — традиционная деревня, а часть — город. Полюбуетесь панорамой Архангельска и узнаете, почему Кегостров так и не стал городом.

Ледовая пешеходная переправа Кегостров — мыс Пур-Наволок (центр Архангельска)

Это единственный способ добраться в город: вы ощутите весь спектр эмоций местных жителей, преодолевающих переправу по пути на работу и обратно. Увидите фарватер реки, который ежедневно расчищают ото льда, чтобы провести суда, а потом снова нагоняют лёд и кидают мостки, по которым сразу бегут островитяне.

Организационные детали