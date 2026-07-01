1 день

Знакомство с Архангельском. Музей «Малые Корелы»

В 09:40–09:50 встречаемся в холлах гостиниц «Двина» и «Пур-Наволок Отель» под табличкой «Архангельск: здесь начинается Арктика».

В 10:00 отправляемся на обзорную автобусную экскурсию «России первый порт». Узнаем, что город Архангельск, которому в 2026 году исполнится 442 года, был основан вокруг Михайло-Архангельского монастыря по приказу царя Ивана IV Грозного, познакомимся с основными достопримечательностями первого морского порта России.

Начнем знакомство на мысе Пур-Наволок, где был основан город, полюбуемся величественной башней и мощными стенами Гостиных Дворов – старейшим зданием города, прогуляемся по широкой набережной Северной Двины до памятника Петру I Великому, а чуть позже на площади Мира узнаем военную историю Архангельска и почему тюлень был увековечен в памятнике.

Посмотрев всё интересное в центре города, отправимся на остров Соломбала, по дороге узнаем, чем знаменит на всю Россию этот остров и какие необычные названия носили раньше улицы Соломбалы.

Проехав немного по острову, держим путь на другой остров Мосеев, чтобы посетить судоверфь «Поморский коч», где в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского коча — промыслового судна. Собственными глазами увидим, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи!

Вернемся в центр города, чтобы в уютном ресторане попробовать современный поморский обед.

После обеда отправляемся на экскурсию в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция — 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (целые деревни из церквей, часовен, мельниц, домов-пароходов и амбарных улиц).

По дороге в музей экскурсовод расскажет о традиционных промыслах и ремеслах поморов, как устроена северная деревня, что выращивают северяне на грядках и кто такой Сеня Малина.

Экскурсовод в русском северном костюме уже ждет нас у ворот музея, чтобы рассказать и показать нам шедевры деревянного зодчества, собранные из разных районов нашей необъятной области. Уникальная коллекция музея насчитывает более 100 памятников деревянного зодчества. Здесь можно увидеть целые деревни из церквей, часовен, мельниц, домов-пароходов и амбарных улиц.

Экскурсия пройдет по одному сектору музея – Каргопольско-Онежскому, потом будет свободное время для фото, прогулки по другим секторам музея и приобретения сувениров.

На обратном пути посетим музей Архангельского водорослевого комбината, где представлены экспонаты, отражающие историю предприятия с момента его основания в 1918 году до наших дней. Здесь можно увидеть редкие фотоматериалы, документы, орудия добычи и другие артефакты АВК, а также водоросли и разнообразную продукцию.

После экскурсии продегустируем продукцию комбината и посетим фирменный магазин.

К 19:00 (зимой) / 18:00 (летом) вернемся в город Архангельск.

Заселяемся в выбранные отели.

Выбираем ресторан на ужин самостоятельно.

Рекомендуемые рестораны в центре Архангельска:

«Почтовая контора» (Набережная Северной Двины, 78). Клуб-ресторан на воде «Паратовъ» (Набережная Северной Двины, причал № 109, д. 80 А). «Анров» (Набережная Северной Двины, 71). «Поморский» (ул. Поморская, 5, вход с Троицкого проспекта). Ресторан северной кухни Roomi (Новгородский пр-т, 109). Ресторан-пивоварня «Кабинет BrauMeister» (ул. Воскресенская, 17).

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