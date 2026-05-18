Кто такие челюскинцы и как они связаны с Архангельском? Почему именно отсюда начинались арктические экспедиции? Чем поморские суда отличались от остальных? Начнём нашу экскурсию на набережной Северной Двины, чтобы ответить на эти вопросы, познакомиться с морской историей города и полюбоваться кораблями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Акваторию порта Архангельска: Северодвинский мост, сухогрузы и другие корабли
- Красную пристань, аллею Полярников и памятники, связанные с экспедицией Георгия Седова
- Гостиные дворы — торговые и оборонительные сооружения 17 века
- Памятники: Петру I, Северным конвоям — морякам стран антигитлеровской коалиции, «Тюленю — спасителю» и Соловецким юнгам
- Немецкую слободу, где в 18–20 веках жили иностранные купцы и специалисты
- Первое мореходное училище в стране, основанное Екатериной II
- Памятник адмиралу Кузнецову, который командовал флотом в годы ВОВ
- Сахарный завод Вильгельма Брандта, владельца судоходной компании и крупного промышленника
- Мосеев остров в Соломбале и первые государственные судоверфи, где и строился флот
Вы узнаете:
- Почему именно здесь появился крупнейший и старейший порт страны
- Историю полярных экспедиций, кто такие челюскинцы и как они связаны с Архангельском
- О поморском судостроении, какие корабли строили местные промысловики в прежние века и что такое «коч»
- Как связаны с городом Георгий Седов, Николай Кузнецов, Владимир Воронин
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Набережной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 581 туриста
Занимаясь организацией программ, хотим, чтобы гости увидели великолепие и многогранность истории и природы Русского Севера, почувствовали дыхание Арктики — она совсем рядом — и полюбили архангельскую землю так же, как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо за экскурсию! Последнее время в Архангельске стоит прекрасная погода и мне захотелось прогуляться по набережной и заодно узнать что-нибудь интересную, я нашла недорогую экскурсию и была приятно удивлена! Мне
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, нам тоже было приятно с Вами познакомиться! Спасибо большое! Ждем Вас на наших экскурсиях снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии на «Архангельск - первый порт России»
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 10:00
1 июн в 10:00
4500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
1300 ₽ за человека