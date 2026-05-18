рассказали про то почему именно здесь появился флот (место идеальное!), как Петр тут его строил, судьба адмирала Кузнецова вызывает гордость за земляка, я наконец-то узнала кто такой Воронин и почему в честь него названа мореходка, который в народе называют вороной))Экскурсия проходит по нашей любимой набережной, с видом на корабли - красота! Спасибо организаторам, однозначно рекомендую, тем более за такую цену! Екатерина, благодарю, интересно и приятно!