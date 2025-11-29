1 день

Прибытие в Архангельск. Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы»

Трансфер самостоятельно.

Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

Размещение в номерах.

14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».

Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160