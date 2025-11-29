Богатейшая история Русского Севера и Арктики, морская история и уникальная природа, интересная архитектура и традиции деревянного судостроения, быт настоящих поморов и Белое море – всё это в одном захватывающем путешествии!
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы»
Прибытие в Архангельск.
Трансфер самостоятельно.
Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
Размещение в номерах.
14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».
Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.
Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.
Обзорная экскурсия "России первый порт". Музей-заповедник "Малые Корелы"
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч».
Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия в Северный морской музей — единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания.
Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков — от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской».
Экскурсия знакомит с историей Холмогорской земли — прекрасной и древней, бывшей некогда административным, культурным и религиозным центром Двинских земель.
Посещение действующего Свято-Троицкого Антониево-Сийский мужского монастыря, одного из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, история которого насчитывает более 500 лет.
Монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.
Село Холмогоры: рассказ о селе и его былом величии.
История строительства Спасо-Преображенского собора и колокольни, построенных в конце XVII в. Архиепископом Афанасием, храмов и архиерейских палат, известных тем, что в середине XVIII именно здесь отбывала ссылку семья императора Иоанна VI («Брауншвейгское семейство»).
Обед самостоятельно. Предусмотрены остановки у кафе.
Возвращение в г. Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсии "Заповедная улица". Экскурсия "Таинство северного пряника" с мастер-классом. Музей художественного освоения Арктики
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского.
Прогулка по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи традиционного северного пряника — «козули».
Посещение Музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Музей — это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинные картами, арктическими этюдами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видеоинсталляций.
Обед в кафе.
15:00 Окончание программы.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Пур-Наволок» в номерах стандарт.
Стоимость тура на 1 человека:
|Стоимость тура
|Стандартный двухместный номер
|48 500
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Пур-Наволок»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
- Питание по программе тура (завтраки в отеле размещения, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура или указанное «самостоятельно»
- Индивидуальный трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала (уточняйте при бронировании)
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли в страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре и возможны ли изменения?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что ещё нужно знать о туре?
Стоимость индивидуального трансфера до 3-х чел. на л/автомобиле и для групп до 6 чел. на минивэне уточнять при бронировании.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Тур состоится от 2-х человек.
Есть ли скидки на тур?
Скидкана детей до 14 лет – 500 руб.