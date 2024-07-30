Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса
Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта г. Архангельска до гостиницы (за доп. плату).
Размещение вещей в багажной комнате отеля, встреча в холле с экскурсоводом.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.
13:00 Обед в кафе.
14:00 Отправление на речную космическую экскурсию на остров Адрианов на катере или на другом водном транспорте.
Экскурсия по селу Вознесение.
Именно здесь расположен один из самых старинных храмов Архангельской области — храм Вознесения Господня, который и дал название селу.
Посещение музея Космоса.
В селе в свое время находилась одна из четырёх мировых комплексных магнитно-ионосферных обсерваторий, где учёные исследовали связь магнитных колебаний планеты Земля и космических излучений, северное сияние.
18:00 Отправление на катере в Архангельск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Свободное время, ужин самостоятельно.
Парк «Голубино». Пинега
Ранний завтрак в гостинице.
07:30 Отправление из Архангельска.
В пути ~3,5–4 часа, делается одна остановка.
11:30 Прибытие в парк «Голубино».
Чаепитие с местной выпечкой.
12:00 Отправление в пос. Пинега (17 км.).
Поездка к реке Сотка (15 км.).
Посещение живописного уголка северной тайги.
Вместе мы полюбуемся самой красивой карстовой рекой нашей области Соткой (Пинежский район), узнаем и увидим много нового о природе северного края.
Прогулка по скалам.
Обед, приготовленный на костре.
17:00–18:00 Отъезд в Архангельск.
Прибытие в Архангельск ориентировочно в 21:30.
Ужин самостоятельно.
Музей «Малые Корелы»
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, вещи можно оставить в багажной комнате в гостинице.
09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Экскурсия пройдет по одному сектору музея Каргопольско-Онежскому.
Далее будет свободное время для прогулок, приобретения сувениров и фотосессия.
Возвращение в Архангельск и посещение магазина водорослевого комбината.
Окончание экскурсионной программы в 14:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).
Проживание
Стоимость тура без проживания — 20 900 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Двина»
|29 500
|5 500
|«Новотель»
|34 000
|7 500
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Отель «Новотель»
Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Питание по программе тура
- Входные билеты
- Экипировка на катере
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Завтраки и проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.