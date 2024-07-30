4 стихии Поморья

В этом туре в Архангельскую область вы встретитесь со всеми четырьмя природными стихиями! Прогуляетесь по живописному пешему маршруту на территории Пинежского Заповедника, отправитесь в увлекательное водное путешествие на остров Андрианов,
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согреетесь у костра и попробуете вкусный походный обед. А еще будете много гулять и дышать свежим воздухом. Стоимость тура без проживания — 20 900 руб. Стоимость тура с проживанием — от 29 500 руб.

5
3 отзыва
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
4 стихии Поморья
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса

Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта г. Архангельска до гостиницы (за доп. плату).

Размещение вещей в багажной комнате отеля, встреча в холле с экскурсоводом.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

13:00 Обед в кафе.

14:00 Отправление на речную космическую экскурсию на остров Адрианов на катере или на другом водном транспорте.

Экскурсия по селу Вознесение.

Именно здесь расположен один из самых старинных храмов Архангельской области — храм Вознесения Господня, который и дал название селу.

Посещение музея Космоса.

В селе в свое время находилась одна из четырёх мировых комплексных магнитно-ионосферных обсерваторий, где учёные исследовали связь магнитных колебаний планеты Земля и космических излучений, северное сияние.

18:00 Отправление на катере в Архангельск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время, ужин самостоятельно.

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей КосмосаПрибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса
2 день

Парк «Голубино». Пинега

Ранний завтрак в гостинице.

07:30 Отправление из Архангельска.

В пути ~3,5–4 часа, делается одна остановка.

11:30 Прибытие в парк «Голубино».

Чаепитие с местной выпечкой.

12:00 Отправление в пос. Пинега (17 км.).

Поездка к реке Сотка (15 км.).

Посещение живописного уголка северной тайги.

Вместе мы полюбуемся самой красивой карстовой рекой нашей области Соткой (Пинежский район), узнаем и увидим много нового о природе северного края.

Прогулка по скалам.

Обед, приготовленный на костре.

17:00–18:00 Отъезд в Архангельск.

Прибытие в Архангельск ориентировочно в 21:30.

Ужин самостоятельно.

Парк «Голубино». ПинегаПарк «Голубино». ПинегаПарк «Голубино». ПинегаПарк «Голубино». Пинега
3 день

Музей «Малые Корелы»

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, вещи можно оставить в багажной комнате в гостинице.

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Экскурсия пройдет по одному сектору музея Каргопольско-Онежскому.

Далее будет свободное время для прогулок, приобретения сувениров и фотосессия.

Возвращение в Архангельск и посещение магазина водорослевого комбината.

Окончание экскурсионной программы в 14:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).

Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»Музей «Малые Корелы»

Проживание

Стоимость тура без проживания — 20 900 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека с проживанием, руб:

ГостиницаСтандартный двухместный номер Доплата за одноместное размещение
«Двина»29 500 5 500
«Новотель»34 000 7 500

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Отель «Новотель»

2 ночи

Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание по программе тура
  • Входные билеты
  • Экипировка на катере
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Завтраки и проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 июл 2024
Тур был организован отлично. Принимающая сторона постаралась, чтобы программа тура была выполнена на 100%, на возникающие вопросы реагировала оперативно. С трансфером проблем не возникло. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Большое спасибо!
О
16 июл 2024
Очень понравилась поездка. Спасибо организаторам. Все было четко распланировано. Особенно приятно, что на мои "непонятки" быстро отозвались и все терпеливо разъяснили. Несмотря на то что вроде я была одна, все экскурсии прошли активно. Жалко что отменилась последняя, но то что заранее предупредили тоже приятно, у меня была возможность самостоятельно найти возможность побывать на ней. Буду обязательно рекомендовать вас.
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

Тур входит в следующие категории Архангельска

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