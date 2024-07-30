1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Храм Вознесения Господня. Музей Космоса

Трансфер от ж/д вокзала или аэропорта г. Архангельска до гостиницы (за доп. плату).

Размещение вещей в багажной комнате отеля, встреча в холле с экскурсоводом.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

13:00 Обед в кафе.

14:00 Отправление на речную космическую экскурсию на остров Адрианов на катере или на другом водном транспорте.

Экскурсия по селу Вознесение.

Именно здесь расположен один из самых старинных храмов Архангельской области — храм Вознесения Господня, который и дал название селу.

Посещение музея Космоса.

В селе в свое время находилась одна из четырёх мировых комплексных магнитно-ионосферных обсерваторий, где учёные исследовали связь магнитных колебаний планеты Земля и космических излучений, северное сияние.

18:00 Отправление на катере в Архангельск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Свободное время, ужин самостоятельно.