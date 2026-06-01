Программа тура по дням
Архангельск - Лешуконское - Большая Нисогора
08:00-16:00 Трансфер Архангельск – Лешуконское (от ж/д вокзала, аэропорта или отеля Архангельска). Это длинная поездка, во время которой вы дважды остановитесь в придорожном кафе перекусить (не входит в стоимость). Красота никогда не давалась легко.
16:00 Встреча инструкторами на переправе у Лешуконского. К вашему прибытию уже готов обед.
Знакомство.
Первоначальный инструктаж.
17:00 Переход от переправы до д. Большая Нисогора, где вас ждёт дом и натопленная баня.
19:00 Ужин. Изучаем маршрут, собираем команды, назначаем роли.
Ночуем в гостевом доме Игоря с невероятно красивым видом на реку Мезень.
Слушаем истории об охоте и рыбалке, те, кому мало слушать, отправляются рыбачить на реку.
20:00 Баня.
В этот день нас ждёт маршрут Архангельск – Лешуконское – Б. Нисогора / 11 км.
Днёвка. Большая и Малая Нисогора
09:00 Завтрак.
10:00-12:00 Прогулка по деревне Большая Нисогора, знакомство с местным хранителем музея крестьянского быта и посещение деревянной церкви, расположенной на высоком угоре.
12:00-13:00 Теоретическое занятие по управлению традиционной лодкой.
13:00 Обед.
14:30 Выход на воду, практическое занятие по управлению лодкой. Техника гребли, постановка паруса, руление. В процессе занятия вы дойдёте до деревни Малая Нисогора, где прогуляетесь по деревне-сестре.
18:00 Возвращение в Большую Нисогору.
19:00 Ужин.
Разбираем дневной переход на теории и практике. «Как под парусом прийти из точки А в точку В в данной акватории при данных погодных условиях». Теория паруса, приемы навигации на воде, швартовка лодок и т. д.
20:00 Баня.
Ночевка в гостевом доме Игоря Корбута.
Большая Нисогора - Заозерье
В этот день нас ждёт маршрут Большая Нисогора – Заозерье / 11 км.
09:00 Завтрак.
10:00-13:00 Переход ниже по течению к кусту деревень Кельчемгора.
13:00 Обед на берегу.
14:30 Экскурсия по д. Заручей, музей, прогулка в деревню Заозерье (3 км.), которая встретит вас изумительной красоты Никольской церковью.
Вас ждёт медитативная тропинка, идущая по цветущему лугу до деревни, где постоянно проживает всего два человека. Они же ремонтируют и поддерживают свою деревню.
Хранитель церкви, Алексей Морозов, расскажет о жизни в старинной обезлюдившей деревне.
17:00 Постановка лагеря в д. Заозерье.
19:00 Ужин на костре.
Вечером — прогулки, разговоры, сбор ягод и трав.
Ночуем в палатках под звёздами с невероятным видом на закат и широкую пойму Мезени.
Заозерье - Кеслома
В этот день нас ждёт маршрут Заозерье – Кеслома / 27 км.
08:00 Завтрак на костре.
09:00 Сбор лагеря, обратный путь на берег.
11:00 Переход на лодках Заозерье — Усть-Нерманка (16 км).
Учимся читать реку. Русло петляет среди кос и отмелей, перекат за перекатом преодолеваем разливы и струимся по стрежню в сужениях.
14:00 Обед на берегу реки в почти покинутой деревне Усть-Нерманка. Здесь стоят пустые дома, а на пригорке — церковь, которую реставрируют волонтёры.
16:00-18:00 Переход на лодках до деревни Кеслома, где держат много коров и где кипит жизнь (12 км).
19:00 Ужин у гостеприимной Яны в Кесломе с домашними заготовками и пирогами.
19:30 Мастер-класс по набойке на ткани. Сможете поставить мезенского коня на свою футболку или на шоппер.
20:30 Баня.
Ночуем в местном доме культуры!
Кеслома - Азаполье
В этот день нас ждёт маршрут Кеслома – Азаполье / 14 км.
08:00 Завтрак от Яны с домашним молоком, творогом и блинами.
09:00 Переход на лодках Кеслома — Азаполье (14 км).
13:00 Обед от хозяйки гостевого дома Александры.
15:00 Прогулка по таинственной деревне Азаполье с её непростой и богатой историей, которую увенчает посещение столетнего здания Азапольской школы, которая сейчас стала арт-объектом — это вместилище историй, рассказанных местными жителями, артефактов системы образования советской эпохи с самых ранних её этапов. Это удивительное здание с потрясающей атмосферой, где вы сможете познакомиться с целым миром Азапольской школы. Также можно будет отправить открытку из, возможно, самого неординарного места, где вы бывали.
19:00 Ужин в гостевом доме — старинном крестьянском срубе.
Баня.
Ночёвка.
Азаполье - Погорелец
В этот день нас ждёт маршрут Азаполье – Погорелец / 17 км.
09:00 Завтрак.
11:00 Переход на лодках Азаполье – Погорелец (17 км).
14:00 Обед.
Отдыхаем, купаемся, загораем, гуляем по деревне Погорелец с Натальей Прокопьевной, хозяйкой гостевого дома. Они с мужем перевезут нас на моторке через старицу (пересыхающий рукав реки) и проведут увлекательную экскурсию по деревне.
20:00 Ужин.
Ночёвка определяется по согласованию с группой — либо на живописной песчаной косе, либо в гостевом доме в деревне Погорелец.
Погорелец - Кильца
В этот день нас ждёт маршрут Погорелец – Кильца / 12 км.
08:00 Завтрак.
09:00 Переход на лодках Погорелец – д. Печище.
12:00 В этой деревне оставим лодки и пойдём через лес в деревню Кильца, входящую в ассоциацию самых красивых деревень России.
15:00 Обед на костре.
16:00 Переход до деревни Козьмогородское, постановка лагеря на косе.
19:00 Ужин на костре.
Ночёвка в палатках.
Козьмогородское - Кимжа
09:00 Завтрак.
10:00 Зайдём в Козьмогородское посмотреть промысловый карбас рассоловского шитья. Иван Герасимович Рассолов – мастер, учитель Виктора Петровича Кузнецова, который строил наши лодки.
13:00 Обед на костре на берегу реки.
14:00 Идём до переправы Кимжа – Дорогорское (11 км), где сушим вёсла, собираем паруса и переводим дух в одной из самых красивых деревень России – Кимже.
16:00 Размещаемся в «Приюте путника» – гостевом доме Кимжи.
16:30 Экскурсия по Кимже, одной из самых красивых деревень России, Одигитриевской церкви, с колокольни которой открывается потрясающий вид на деревню, и музею крестьянского быта «Политова изба».
Также прогуляемся и посмотрим самые северные ветряные мельницы. Экскурсию проведёт Евдокия Гавриловна Репицкая – главный активист Кимжи, которая все силы отдаёт улучшению деревенского быта, создаёт музеи, поддерживает гостевой дом и вообще вся горит энтузиазмом и любовью к своей родине.
19:00 Прощальный ужин. Истории и обмен впечатлениями.
Свободное время, гуляем по деревне, паримся в бане.
Ночуем в гостевом доме.
Кимжа - Архангельск. Завершение программы
08:00 Завтрак.
09:00 Трансфер Кимжа — Архангельск.
13:00 Экскурсия по верфи Товарищества Поморского судостроения, где мы познакомимся с традиционными и современными технологиями обработки дерева. Затем можно будет самостоятельно прогуляться по Архангельску.
Мы можем порекомендовать рестораны, музеи и сувенирные магазины.
Маршрут может измениться в зависимости от погодных условий, а также от нашего с вами желания.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 5 ночей в гостевых домах по 2–5 человек в комнате (одноместное размещение в гостевых домах не предусмотрено);
- 1 ночь в Доме культуры на сцене в спальных мешках;
- 2 ночи в палатках (трёхместные туристические палатки по 2 человека).
Стоимость тура на 1 человека – 99 000 руб. /чел.
Скидка для детей до 12 лет – 25%.
Варианты проживания
Гостевые дома
Проживание по 2–5 человек в комнате (одноместного размещения в гостевых домах не предусмотрено).
Гостевой дом — аутентичный сруб (настоящий жилой дом) с планировкой, включающей:
- несколько комнат по 2–5 спальных мест;
- кухню-гостиную со всем необходимым для приготовления пищи;
- туалет в доме, на повети (хозяйственная пристройка дома);
- русская баня (где предусмотрена) на участке рядом с домом.
Дом культуры
1 ночь в Доме культуры на сцене в спальных мешках.
Палатка
Трёхместные туристические палатки по 2 человека (по предварительному, до начала сезона, запросу возможно одноместное размещение).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы: Архангельск - Лешуконское, Кимжа - Архангельск
- Услуги капитана-наставника и старшего помощника
- Походное питание (готовим вместе в гостевых домах или на костре)
- Местные деревенские продукты и завтраки в паужне
- Проживание в гостевых домах по маршруту, постельное белье
- Бани
- Экскурсии и мастер-классы по программе
- Аренда гермомешка и турковрика, индивидуальной посуды для каждого участника туристических палаток, набора посуды для готовки
- Аренда парусно-весельной лодки для экипажа 3-4 человека со средствами безопасности (спасжилеты) и портативной рацией на экипаж
- Бродни (высокие сапоги) - одни на лодку
- Накомарники и репелленты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до и от Архангельска
- Защитная одежда и обувь: дождевик и индивидуальные сапоги
- Спальник - можем предоставить в аренду по предварительному запросу (аренда спального мешка - 3000 руб. за поход)
- Снасти для рыбалки (спиннинг, наживки) - можем предоставить в аренду по предварительному запросу
- Дополнительные продукты по желанию (ягоды, пироги, сыры и т. д.), алкоголь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для пеших прогулок. Остальные вещи мы сложим в гермомешки, которые выдадим.
- Спальный мешок (можно арендовать).
- Резиновые сапоги – до колена или чуть выше.
- Полотенце, средства личной гигиены.
- Солнцезащитные очки, средство от комаров.
- Влагозащита для телефонов и документов.
- Налобный фонарик, если вы едете в августе.
Одежда:
- Ботинки или кроссовки (желательно с защитой от воды: дождь, роса).
- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок, домов.
- Легкая одежда (майки, шорты).
- Непромокаемая штормовая одежда: штаны и куртка или плащ, но он менее удобен в лодке.
- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки (обычно одну пару), перчатки, шапка.
- Головной убор для защиты от солнца (кепка, панама, бафф, ковбойская шляпа или сомбреро).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут может измениться в зависимости от погодных условий, а также от нашего с вами желания.
На какую целевую аудиторию рассчитан этот маршрут?
Семейный отдых с детьми от 7 лет.
Для взрослых — увлекательный поход по труднодоступным местам, знакомство с парусом и русской культурой.
Для детей (и взрослых) — опыт путешествия в деревянной традиционной лодке, навыки походной жизни.
Для всей семьи — знакомство с новыми людьми, рыбалка, купание, релакс.
Этот поход — три в одном.
Поход — активный, где сочетаются: — активности на воде (включая обучение парусному делу), — походная жизнь на берегах, — погружение в культуру Севера: знакомство с людьми и историей в деревянной архитектуре, проживание в настоящих жилых домах прошлого.
Какой уровень сложности этого тура по 4-балльной шкале? Есть ли ограничения по физической подготовке?
2-3 балла, ограничений нет.
Можно ли брать в это путешествие детей? С какого возраста? Предполагается ли для них скидка и в каком размере?
Детей можно, начиная с 7 лет. От 7 до 12 лет (включительно) — скидка 25%.
Как добраться?
До Архангельска можно добраться на автомобиле, самолётом или поездом.
Будет ли возможность постирать вещи в течение похода?
Стиральной машины в походе не будет, однако всегда можно постирать необходимое в остывающей бане и за ночь всё высохнет – очень удобно.
Какая погода будет во время путешествия?
Из опыта, температура воздуха на Мезени в июле-августе очень переменчивая: от +10 до +25°C. Август немного прохладнее. Средняя температура воды 15°C. Возможны кратковременные похолодания на 4-5 градусов. Дожди летом не затяжные.
Важно! Если идёт дождь, даже ливень, мы не меняем планов, а идём по маршруту, ведь дождю чаще всего сопутствует ветер, что нам очень по душе. Отогреемся и обсохнем на берегу у костра или в бане. Находиться в карбасе в дождь безопасно, однако в случае грозы на воду мы не выходим, чтобы не рисковать стать громоотводом. В редких случаях шторма объявляется днёвка, штормуем на берегу.
Есть ли комары, мошки, слепни?
Куда же без них на природе! Однако на воде, в домах и у костра насекомых почти нет. Мы довольно успешно сражаемся с ними проверенными репеллентами, спиралями и т. д. Также у нас всегда есть накомарники на всю команду для походов в лес.
Что с клещами?
Клещи бывают редко, энцефалитных не встречали. Однако сейчас ареал обитания этих созданий настолько расширился, что куда бы вы ни поехали, прививка от энцефалита лишней не будет. Рекомендуем обратиться в ближайшую поликлинику уже сейчас, чтобы к лету быть во всеоружии.
Будет ли на маршруте сотовая связь, мобильный интернет, Wi-Fi?
На протяжении всего маршрута эпизодически встречаются места со связью разных операторов. По большей части связи нет.
Что ещё нужно знать?
Размер группы: от 6 до 12 человек.
Маршрут: 108 км по воде / 6 ходовых дней.
Передвижение по маршруту: флотилия из трёх парусно-весельных лодок (мезенка, соянка или карбас). Экипаж лодки — 3–4 человека.
Одна из лодок капитанская — она оснащена мотором и используется для перевозки вещей и, при необходимости, буксировки.
- Трансфер от/до ж/д вокзала: микроавтобус Volkswagen или Mercedes, осуществляющий местные перевозки Архангельск — Лешуконское.
- Трансферы по маршруту: трактор, «шишига» (ГАЗ-66), каракат.
Связь.
На протяжении почти всего маршрута отсутствует мобильная связь и, естественно, интернет. Эпизодически он, конечно, появляется, но это не мешает провести качественную цифровую детоксикацию. В больших деревнях связь есть (возможность выйти в сеть будет каждый день). Чаще из операторов присутствует МТС. В Кимже — «Билайн».
Мезень — река на севере Архангельской области, берущая своё начало в болотистой местности Республики Коми и впадающая в Белое море. Наш путь пролегает по самой красивой её части — участку от с. Лешуконского до д. Кимжа. Замкнутое пространство, отрезанное от «цивилизованного» мира непроходимыми лесами и болотами, стало естественной охранной зоной для истинно гениальной народной деревянной архитектуры и уклада крестьянской жизни. Пастораль северной деревни не испорчена сайдингом, профнастилом и прочими современными материалами. Здесь время замерло, и среди вековых срубов и колодцев-журавлей мы постараемся понять, как живут люди в этих глухих местах.
Путешественник, оказавшийся на Мезени, обретает чувство равновесия, забывает суету большого мира и получает возможность обратиться к глубинным смыслам концепции естественного человека. Знакомство с простыми людьми, населяющими берега реки, открывает давно, казалось бы, потерянный мир, где человек является частью природы, не противопоставляя себя ей, существует в симбиозе с окружающей средой. В путешествии мы пробуем ответить на вопрос: возможно ли в современном мире жить простой, осмысленной жизнью? Не в погоне за прибылью и более качественным потреблением, а в неустанном созидании, контакте с корнями и живым миром.
Флотилией традиционных деревянных лодок мы пройдём по реке, связывающей северные «деревни-острова», как по древней магистрали, которой люди веками ходили на промысел в Белое и Баренцево моря за треской, камбалой, навагой, корюшкой, морским окунем… Шли под парусом и на вёслах, изобретая свою поморскую философию, где море и карбас (деревянное судно поморов) являются ключевыми концептами. «Море – наше поле», так гласит поморская поговорка, оно даёт урожай, который жнут рыбаки. Лодка при этом становится сакральным объектом, единственной защитой от стихии, которая непрестанно грозит смертью. Так сложилось поморское мировоззрение, которое примиряет с судьбой, возносит над обыденным и даёт силы трудиться, создавать, бороться с хаосом.
Для того, чтобы понять и прочувствовать этот поморский космос, мы строим деревянные традиционные лодки и отправляемся в путь. Мы идём водой, под парусом и на вёслах, что сразу даёт нам статус своих людей в глазах местных жителей, в чьём сознании река – символ жизни. Этот маршрут мы подготовили после многочисленных экспедиций, собрав в единый сюжет самое интересное: деревянные шатровые церкви и огромные поморские дома, людей, которые любят свою родину и готовы поделиться этой любовью, бесконечные песчаные пляжи, высокие глинистые берега (щельи) и, конечно, деревянный парусный флот.
Вас ждёт 110 км неспешного похода по красивейшим умиротворяющим местам, за время которого вы изучите приёмы управления парусно-вёсельным судном, морскую терминологию, научитесь вязать морские узлы, попробуете себя в амплуа капитана, штурмана, боцмана и матроса. Путешествуя на деревянной лодке по реке, вы сможете ощутить влияние сокрытых от сухопутного туриста сил, которыми напитано пространство этого заповедного края.
Это этнокультурное парусное путешествие – шанс познакомиться с укладом жизни современных поморов, полюбоваться знаменитым северным деревянным зодчеством и открыть для себя ещё один прекрасный уголок нашей страны, куда хочется возвращаться из года в год. Эти места не посещают тысячи туристов, поэтому всё вокруг – настоящее. Благодаря удалённости от основных транспортных магистралей, эти места сохранили самобытность, чистоту и искренность в каждом образе. Вы познаете затерянный мир, где человек является частью природы, существует в гармонии с окружающей средой, не ведая странных проблем современного городского жителя.
В каждом месте, которое мы посещаем, у нас есть проводник – гостеприимный хозяин. Все люди, с которыми мы взаимодействуем, имеют свою уникальную историю – и каждая раскрывает глубину поморского мира, в который мы погружаемся. Люди – это главный ресурс Севера и самая интересная его достопримечательность.
Основная идея тура заключается в сочетании этнокультурного туризма с парусной практикой.
На воде: Это реальная парусная практика. После первичной теоретической подготовки в каждой лодке назначается капитан, который в дальнейшем отвечает за себя, экипаж и лодку. Экипаж каждой лодки заботится о ней, швартует, следит за сохранностью оборудования и чистотой в ней. Мы собираем именно команду. В первый день распределяем роли и будем их исправно выполнять, ведь на воде, тем более под парусом, сплочённость и ответственный подход — залог безопасности и комфорта. Капитан в этом случае — не гид, а наставник и организатор.
Капитан-наставник управляет флотилией на моторной лодке. Он, в случае необходимости, принимает решения о постановке/уборке парусов, осуществлении манёвров и т. д. В процессе передвижения проводятся практические занятия, приносящие новые умения и удовольствие участникам. Также капитан-наставник обеспечивает безопасность плавания и следит за правильностью действий капитанов лодок. Таким образом, на воде осуществляется не просто перемещение из точки в точку, а обучение парусному делу.
На суше: Команды швартуют лодки, забирают личные вещи, ставят лагерь и располагаются. Затем вместе готовим обед/ужин. Всё это время командам помогает старший помощник и капитан, поэтому, если участник не умеет ставить палатку, мы поможем.
Гуляем по окрестностям, собираем грибы/ягоды/травы, осматриваем часовни, срубы, природные ландшафты, посещаем музеи, мастер-классы. После ужина занимаемся теорией управления парусным судном, навигацией, изучением морских узлов и т. д.
Какое будет питание?
Горячее питание два раза в день гарантировано + обед в зависимости от погодных обстоятельств (сухпаёк или горячий).
Если среди участников есть вегетарианцы или кому-то не хочется есть мясо, оно готовится отдельно.
Продуктами и приготовлением пищи заведует помощник капитана. Каждый день при этом одна из лодок назначается дежурной. Её экипаж помогает на камбузе – участвует в приготовлении пищи, сервировке, уборке. Личную посуду каждый моет за собой сам, общую посуду – дежурная команда.