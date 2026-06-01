Размер группы: от 6 до 12 человек.

Маршрут: 108 км по воде / 6 ходовых дней.

Передвижение по маршруту: флотилия из трёх парусно-весельных лодок (мезенка, соянка или карбас). Экипаж лодки — 3–4 человека.

Одна из лодок капитанская — она оснащена мотором и используется для перевозки вещей и, при необходимости, буксировки.

Трансфер от/до ж/д вокзала: микроавтобус Volkswagen или Mercedes, осуществляющий местные перевозки Архангельск — Лешуконское. Трансферы по маршруту: трактор, «шишига» (ГАЗ-66), каракат.

Связь.

На протяжении почти всего маршрута отсутствует мобильная связь и, естественно, интернет. Эпизодически он, конечно, появляется, но это не мешает провести качественную цифровую детоксикацию. В больших деревнях связь есть (возможность выйти в сеть будет каждый день). Чаще из операторов присутствует МТС. В Кимже — «Билайн».

Мезень — река на севере Архангельской области, берущая своё начало в болотистой местности Республики Коми и впадающая в Белое море. Наш путь пролегает по самой красивой её части — участку от с. Лешуконского до д. Кимжа. Замкнутое пространство, отрезанное от «цивилизованного» мира непроходимыми лесами и болотами, стало естественной охранной зоной для истинно гениальной народной деревянной архитектуры и уклада крестьянской жизни. Пастораль северной деревни не испорчена сайдингом, профнастилом и прочими современными материалами. Здесь время замерло, и среди вековых срубов и колодцев-журавлей мы постараемся понять, как живут люди в этих глухих местах.

Путешественник, оказавшийся на Мезени, обретает чувство равновесия, забывает суету большого мира и получает возможность обратиться к глубинным смыслам концепции естественного человека. Знакомство с простыми людьми, населяющими берега реки, открывает давно, казалось бы, потерянный мир, где человек является частью природы, не противопоставляя себя ей, существует в симбиозе с окружающей средой. В путешествии мы пробуем ответить на вопрос: возможно ли в современном мире жить простой, осмысленной жизнью? Не в погоне за прибылью и более качественным потреблением, а в неустанном созидании, контакте с корнями и живым миром.

Флотилией традиционных деревянных лодок мы пройдём по реке, связывающей северные «деревни-острова», как по древней магистрали, которой люди веками ходили на промысел в Белое и Баренцево моря за треской, камбалой, навагой, корюшкой, морским окунем… Шли под парусом и на вёслах, изобретая свою поморскую философию, где море и карбас (деревянное судно поморов) являются ключевыми концептами. «Море – наше поле», так гласит поморская поговорка, оно даёт урожай, который жнут рыбаки. Лодка при этом становится сакральным объектом, единственной защитой от стихии, которая непрестанно грозит смертью. Так сложилось поморское мировоззрение, которое примиряет с судьбой, возносит над обыденным и даёт силы трудиться, создавать, бороться с хаосом.

Для того, чтобы понять и прочувствовать этот поморский космос, мы строим деревянные традиционные лодки и отправляемся в путь. Мы идём водой, под парусом и на вёслах, что сразу даёт нам статус своих людей в глазах местных жителей, в чьём сознании река – символ жизни. Этот маршрут мы подготовили после многочисленных экспедиций, собрав в единый сюжет самое интересное: деревянные шатровые церкви и огромные поморские дома, людей, которые любят свою родину и готовы поделиться этой любовью, бесконечные песчаные пляжи, высокие глинистые берега (щельи) и, конечно, деревянный парусный флот.

Вас ждёт 110 км неспешного похода по красивейшим умиротворяющим местам, за время которого вы изучите приёмы управления парусно-вёсельным судном, морскую терминологию, научитесь вязать морские узлы, попробуете себя в амплуа капитана, штурмана, боцмана и матроса. Путешествуя на деревянной лодке по реке, вы сможете ощутить влияние сокрытых от сухопутного туриста сил, которыми напитано пространство этого заповедного края.

Это этнокультурное парусное путешествие – шанс познакомиться с укладом жизни современных поморов, полюбоваться знаменитым северным деревянным зодчеством и открыть для себя ещё один прекрасный уголок нашей страны, куда хочется возвращаться из года в год. Эти места не посещают тысячи туристов, поэтому всё вокруг – настоящее. Благодаря удалённости от основных транспортных магистралей, эти места сохранили самобытность, чистоту и искренность в каждом образе. Вы познаете затерянный мир, где человек является частью природы, существует в гармонии с окружающей средой, не ведая странных проблем современного городского жителя.

В каждом месте, которое мы посещаем, у нас есть проводник – гостеприимный хозяин. Все люди, с которыми мы взаимодействуем, имеют свою уникальную историю – и каждая раскрывает глубину поморского мира, в который мы погружаемся. Люди – это главный ресурс Севера и самая интересная его достопримечательность.

Основная идея тура заключается в сочетании этнокультурного туризма с парусной практикой.

На воде: Это реальная парусная практика. После первичной теоретической подготовки в каждой лодке назначается капитан, который в дальнейшем отвечает за себя, экипаж и лодку. Экипаж каждой лодки заботится о ней, швартует, следит за сохранностью оборудования и чистотой в ней. Мы собираем именно команду. В первый день распределяем роли и будем их исправно выполнять, ведь на воде, тем более под парусом, сплочённость и ответственный подход — залог безопасности и комфорта. Капитан в этом случае — не гид, а наставник и организатор.

Капитан-наставник управляет флотилией на моторной лодке. Он, в случае необходимости, принимает решения о постановке/уборке парусов, осуществлении манёвров и т. д. В процессе передвижения проводятся практические занятия, приносящие новые умения и удовольствие участникам. Также капитан-наставник обеспечивает безопасность плавания и следит за правильностью действий капитанов лодок. Таким образом, на воде осуществляется не просто перемещение из точки в точку, а обучение парусному делу.

На суше: Команды швартуют лодки, забирают личные вещи, ставят лагерь и располагаются. Затем вместе готовим обед/ужин. Всё это время командам помогает старший помощник и капитан, поэтому, если участник не умеет ставить палатку, мы поможем.

Гуляем по окрестностям, собираем грибы/ягоды/травы, осматриваем часовни, срубы, природные ландшафты, посещаем музеи, мастер-классы. После ужина занимаемся теорией управления парусным судном, навигацией, изучением морских узлов и т. д.