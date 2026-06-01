Путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей (всё включено)
Научиться управлять карбасом, порыбачить, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 12:43 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
«С 15:30 до 19:00 — парусные тренировки»
25 июн в 08:00
18 июл в 08:00
94 000 ₽ за человека
В гости к поморам под белоснежными парусами: приключения вдали от цивилизации
Научиться управлять лодкой, проникнуться духом жизни поморов и познакомиться с местными
Начало: Ж/д вокзал Архангельска, 8:00
«Приглашаем в этнографическое путешествие по реке Мезень на традиционных парусных лодках Поморья»
24 июн в 07:00
6 июл в 07:00
99 000 ₽ за человека
Мезень. Этнокультурное путешествие по поморским деревням на традиционных лодках в Архангельской области
Начало: Архангельск
««Как под парусом прийти из точки А в точку В в данной акватории при данных погодных условиях»»
24 июн в 10:00
6 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На яхте»
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