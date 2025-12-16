Мои заказы

Новогодние каникулы в Архангельске

Проведите новогодние праздники в Архангельске! Зимние каникулы — это отличный тур для знакомства с городом. Зима на севере – это особенное время, наполненное настоящей магией и неповторимой атмосферой.

Полярные сияния и
зимние дороги, белый снег и скованное льдом Белое море, история и удивительная культура поморов, суровая и величественная красота Русского Севера.

В этом туре вас ждёт знакомство с Архангельском и Северодвинском, свободное время для отдыха на свой вкус, очарование музея «Малые Корелы» и остров Ягры.

Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Корелы». Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Архангельск. Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.

08:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2025 году ему исполнилось 188 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» – это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции. Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад, гостиные дворы по- прежнему являются символом города.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

Свободный день для самостоятельного знакомства с Архангельском.

Обед и ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Знакомство с Северодвинском. Берег Белого моря. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску. В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит увидеть интерактивную сборную модель атомной подводной лодки.

Вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на берег Белого моря на остров Ягры.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Южный берег Арктики, вековые сосны и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 16:00.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно. Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице г. Архангельска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Гостиница «Столица Поморья 3*»:
    • двухместное размещение – 24 500 руб.;
    • доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
  • Гостиница «Пур-Наволок 4*»:
    • двухместное размещение – 27 500 руб.
    • доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.;
    • дополнительное место в номере в «Пур-Наволок 4*» (раскладушка) – 23 500 руб.

Скидка на детей до 12 лет – 200 руб.

Стоимость тура без размещения уточняется.

Варианты проживания

Гостиница «Столица Поморья» 3

2 ночи

Гостиница «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.

Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.

Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гостиница «Пур-Наволок» 4

2 ночи

Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.

К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.

В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.

Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле, 2 обеда)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Стоимость индивидуального трансфера уточняется при бронировании.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.

Информируем, что посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на детей до 12 лет – 200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

