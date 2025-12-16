Полярные сияния и
Программа тура по дням
Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Корелы». Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Архангельск. Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.
08:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.
Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2025 году ему исполнилось 188 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» – это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции. Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад, гостиные дворы по- прежнему являются символом города.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Свободный день
Завтрак в отеле.
Свободный день для самостоятельного знакомства с Архангельском.
Обед и ужин самостоятельно.
Знакомство с Северодвинском. Берег Белого моря. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску. В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит увидеть интерактивную сборную модель атомной подводной лодки.
Вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на берег Белого моря на остров Ягры.
В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. Южный берег Арктики, вековые сосны и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 16:00.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал самостоятельно. Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице г. Архангельска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Гостиница «Столица Поморья 3*»:
- двухместное размещение – 24 500 руб.;
- доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
- Гостиница «Пур-Наволок 4*»:
- двухместное размещение – 27 500 руб.
- доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.;
- дополнительное место в номере в «Пур-Наволок 4*» (раскладушка) – 23 500 руб.
Скидка на детей до 12 лет – 200 руб.
Стоимость тура без размещения уточняется.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья» 3
Гостиница «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Для деловых встреч имеется конференц-зал, который оснащен современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Пур-Наволок» 4
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле, 2 обеда)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для продолжительных прогулок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?
Стоимость индивидуального трансфера уточняется при бронировании.
Как организовано питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Информируем, что посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на детей до 12 лет – 200 руб.