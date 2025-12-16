1 день

Прибытие в Архангельск. Музей «Малые Корелы». Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Архангельск. Самостоятельный заезд в отель. Вещи в камеру хранения.

Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость и возможность уточнять при бронировании.

08:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Малые Корелы – один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска. Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра территории музея и участия в гуляниях «Поморское новогодние», покупки сувениров.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы». Архангельский краеведческий музей – один из старейших музеев России: в 2025 году ему исполнилось 188 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» – это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции. Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад, гостиные дворы по- прежнему являются символом города.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160