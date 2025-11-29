1 день

Знакомство с Архангельском. Малые Корелы

Прибытие в Архангельск. Трансфер самостоятельно.

Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск, и Гостиных дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами, будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами, и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160