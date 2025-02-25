Таинственный Север. Новогодние каникулы в Архангельской области на 3 дня

Подарите себе сказочные новогодние каникулы в Архангельской области! Настоящая белоснежная зима, завораживающая природа Пинежья, интересная архитектура Архангельска и Северодвинска, бережно хранимые в Малых Корелах традиции — это и многое другое ждут вас в трёхдневном путешествии.

Познайте свой таинственный Север — такой многообразный и необъятный, неповторимый и притягательный, душевный и гостеприимный.
5
3 отзыва
Таинственный Север. Новогодние каникулы в Архангельской области на 3 дня
Таинственный Север. Новогодние каникулы в Архангельской области на 3 дня
Таинственный Север. Новогодние каникулы в Архангельской области на 3 дня
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с Архангельском и Северодвинском

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель. Вещи можно оставить в камере хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

8:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску.

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. С историей подводного флота России и устройством подводных лодок вы познакомитесь в ходе интерактивной программы «Музейная субмарина».

Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря, на остров Ягры.

Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям, сувенирные магазины и кафе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Прибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и СеверодвинскомПрибытие. Знакомство с Архангельском и Северодвинском
2 день

Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь

Завтрак в отеле.

8:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь!

Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.

Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное!

В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).

Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.

Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск.

Время в пути в одну сторону 4 часа.

Прибытие в Архангельск после 20:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырьПинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь
3 день

Малые Корелы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Загородная экскурсия в музей-заповедник «Малые Корелы».

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 16:00.

Самостоятельный отъезд.

Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Малые Корелы. ОтъездМалые Корелы. ОтъездМалые Корелы. ОтъездМалые Корелы. ОтъездМалые Корелы. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаДвухместноеОдноместноеДополнительное место (раскладушка)
«Пур-Наволок 4*»29 50035 50024 000
«Столица Поморья 3*»26 50032 500

Варианты проживания

Гостиница «Пур-Наволок 4*»

2 ночи

Отель «Пур-Наволок» — это современный отель, который предлагает для размещения 164 уютных номера различных категорий, каждый из которых оснащён всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.

В номерах есть удобная мебель, современная техника и беспроводной доступ в интернет.

В ресторане отеля ежедневно готовят вкусные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков на любой вкус. Также в отеле работает лобби-бар, который открыт круглосуточно.

Отель расположен в удобном месте, рядом с развитой инфраструктурой и известными архитектурными памятниками.

Гостиница «Пур-Наволок 4*»Гостиница «Пур-Наволок 4*»Гостиница «Пур-Наволок 4*»Гостиница «Пур-Наволок 4*»Гостиница «Пур-Наволок 4*»

Гостиница «Столица Поморья 3*»

2 ночи

Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.

В отеле представлен широкий выбор номеров, каждый из которых оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. В ванной комнате есть стандартный набор сантехники, а также полотенца и гигиенические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости от отеля расположены продуктовые магазины и кафе, где можно не только перекусить, но и приятно провести время.

Для проведения деловых встреч в отеле есть конференц-зал, оснащённый современным оборудованием.

Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Гостиница «Столица Поморья 3*»Гостиница «Столица Поморья 3*»Гостиница «Столица Поморья 3*»Гостиница «Столица Поморья 3*»Гостиница «Столица Поморья 3*»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле, 3 обеда)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до и из Архангельска
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Трансферы из/на ж/д вокзал и в аэропорт
Место начала и завершения?
Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа тура предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание будет в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Какая стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера до трёх человек на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 фев 2025
Всё понравилось.
Н
12 фев 2025
Отличный тур! Все очень понравилось: замечательная организация и экскурсоводы, великолепная природа севера и непростая история тех мест.
Е
14 янв 2025
Организаторам тура большое спасибо! Все четко, понятно, информативно. Организатор всегда на связи. Однозначно рекомендую! Планируем новую поездку и порекомендую друзьям!

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