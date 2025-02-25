1 день

Прибытие. Знакомство с Архангельском и Северодвинском

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в отель. Вещи можно оставить в камере хранения.

Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.

8:45 Встреча с гидом в отеле размещения.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску.

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. С историей подводного флота России и устройством подводных лодок вы познакомитесь в ходе интерактивной программы «Музейная субмарина».

Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря, на остров Ягры.

Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям, сувенирные магазины и кафе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.