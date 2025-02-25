Познайте свой таинственный Север — такой многообразный и необъятный, неповторимый и притягательный, душевный и гостеприимный.
янв
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Архангельском и Северодвинском
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельный заезд в отель. Вещи можно оставить в камере хранения.
Ранее заселение при наличии возможности. Гарантированное – за дополнительную плату.
8:45 Встреча с гидом в отеле размещения.
Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант. С историей подводного флота России и устройством подводных лодок вы познакомитесь в ходе интерактивной программы «Музейная субмарина».
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря, на остров Ягры.
Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья». Архангельск – город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль набережной Северной Двины.
Пешеходная прогулка по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям, сувенирные магазины и кафе.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Пинежские пещеры, водопад «Святой источник», Красногорский Богородицкий монастырь
Завтрак в отеле.
8:00 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» – незабываемые впечатления на всю жизнь!
Время в пути в одну сторону 4 часа, делаются остановки.
Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное!
В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).
Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.
Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск.
Время в пути в одну сторону 4 часа.
Прибытие в Архангельск после 20:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Малые Корелы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения.
Загородная экскурсия в музей-заповедник «Малые Корелы».
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 16:00.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место (раскладушка)
|«Пур-Наволок 4*»
|29 500
|35 500
|24 000
|«Столица Поморья 3*»
|26 500
|32 500
|—
Варианты проживания
Гостиница «Пур-Наволок 4*»
Отель «Пур-Наволок» — это современный отель, который предлагает для размещения 164 уютных номера различных категорий, каждый из которых оснащён всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
В номерах есть удобная мебель, современная техника и беспроводной доступ в интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовят вкусные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков на любой вкус. Также в отеле работает лобби-бар, который открыт круглосуточно.
Отель расположен в удобном месте, рядом с развитой инфраструктурой и известными архитектурными памятниками.
Гостиница «Столица Поморья 3*»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
В отеле представлен широкий выбор номеров, каждый из которых оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. В ванной комнате есть стандартный набор сантехники, а также полотенца и гигиенические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости от отеля расположены продуктовые магазины и кафе, где можно не только перекусить, но и приятно провести время.
Для проведения деловых встреч в отеле есть конференц-зал, оснащённый современным оборудованием.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе (2 завтрака в отеле, 3 обеда)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до и из Архангельска
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Трансферы из/на ж/д вокзал и в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа тура предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание будет в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера до трёх человек на л/автомобиле и для групп до 6 человек на минивэне уточнять при бронировании.