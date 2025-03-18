Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Пройти по снежной сказке безопасным маршрутом и послушать, как молчат горы
Начало: В посёлке Романтик
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На лошадях по зимнему Архызу + трансфер
Испытайте зимнюю сказку на Кавказе, катаясь на лошадях по заснеженным маршрутам. Инструктор поможет освоить верховую езду и расскажет о местных лошадях
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в Архызе
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты Кавказа на конной прогулке по Софийской поляне. Ощутите единение с природой и лошадью
Начало: Софийская поляна Архыза
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
2000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Активности»
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