Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Архызе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На снегоступах 4 часа Индивидуальная На снегоступах - к пику Смирнова Пройти по снежной сказке безопасным маршрутом и послушать, как молчат горы Начало: В посёлке Романтик 9000 ₽ за человека Конные прогулки 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. На лошадях по зимнему Архызу + трансфер Испытайте зимнюю сказку на Кавказе, катаясь на лошадях по заснеженным маршрутам. Инструктор поможет освоить верховую езду и расскажет о местных лошадях 8000 ₽ за всё до 4 чел. Конные прогулки 1.5 часа Мини-группа до 10 чел. Конная прогулка в Архызе Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты Кавказа на конной прогулке по Софийской поляне. Ощутите единение с природой и лошадью Начало: Софийская поляна Архыза Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00 2000 ₽ за человека Другие экскурсии Архыза

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Активности»

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