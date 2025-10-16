Найдено 3 экскурсии в категории « Софийские водопады » в Архызе, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Из Архыза - на Софийские водопады Мощные потоки воды, зелёные леса, свежий воздух и спокойная атмосфера Начало: У места вашего проживания 16 000 ₽ за всё до 4 чел. На квадроциклах 1 час Индивидуальная до 2 чел. Архыз на квадроциклах Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа Начало: У Софийской поляны 10 000 ₽ за всё до 2 чел. Джиппинг На машине 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Джипинг из Архыза в Софийское ущелье Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео Начало: Софийская поляна 10 000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Архыза

