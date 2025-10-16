Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архыза - на Софийские водопады
Мощные потоки воды, зелёные леса, свежий воздух и спокойная атмосфера
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах
Ощутить свободу, скорость и горный воздух - приключение в сердце Кавказа
Начало: У Софийской поляны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье
Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео
Начало: Софийская поляна
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
