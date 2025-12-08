Это безопасный и увлекательный формат знакомства с горами Архыза. Поездка пройдёт без сильной тряски и экстрима.
Вы почувствуете величие гор, надышитесь свежим воздухом и увезёте с собой новые впечатления и яркие кадры на фоне заснеженных вершин.
Вы почувствуете величие гор, надышитесь свежим воздухом и увезёте с собой новые впечатления и яркие кадры на фоне заснеженных вершин.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь на джипе на смотровую точку перевала Пхия — туда, где соединяются горные хребты Абишира-Ахуба и Аркасара.
- Площадка расположена на высоте 2160 метров над уровнем моря.
- С перевала откроются захватывающие виды на бескрайние горные хребты и альпийские луга.
Организационные детали
- Поездка пройдёт с опытным водителем на внедорожнике УАЗ Патриот, Хантер или Пикап — в зависимости от погоды и состава вашей группы.
- При неблагоприятной погоде (снегопад, сильный дождь) поездка переносится по согласованию.
- Трансфер от/до вашего отеля до места старта оплачивается дополнительно по желанию — 1000 ₽ в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии из Архыза
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
13 дек в 06:30
20 дек в 06:30
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
5500 ₽ за человека