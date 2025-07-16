Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
«Начнём джиппинг от Конного двора на Софийской поляне (20 мин»
Завтра в 10:00
28 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
«Поездка пройдёт на автомобилях Land Cruiser, Suzuki Grand Vitara или УАЗ Patriot»
Завтра в 05:30
28 сен в 05:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
«Поездка пройдёт на внедорожнике Land Rover Discovery»
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
