Софийское ущелье осенью — это колоритные краски, бодрящий воздух и тишина. Водопады уже засыпают, а горы выглядят более брутально, чем летом. Вокруг царит атмосфера умиротворения и уединения. Кадры на фоне таких пейзажей получаются особенно эффектными. А джипинг добавляет острых эмоций и впечатлений.
Описание экскурсии
Кому подойдёт программа
Поездка будет интересна:
- любителям манёвренного внедорожного формата.
- путешественникам, которые хотят увидеть малоизвестные уголки региона.
- фотографам и блогерам, которые ищут динамичные ракурсы и атмосферные пейзажи.
- семьям и компаниям друзей, желающим интересно провести время вместе.
Организационные детали
- Вы отправитесь в поездку с опытным водителем на внедорожнике УАЗ Патриот, Хантер или Пикап — в зависимости от погоды и состава вашей группы.
- При неблагоприятной погоде (снегопад, сильный дождь) поездка не состоится. В таком случае изменим дату и время.
- При небольшом дожде в ущелье может быть туман.
- Трансфер от/до вашего отеля до места старта оплачивается дополнительно по желанию — 1000 ₽ в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Софийская поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 117 туристов
Я инструктор конного туризма и представляю команду гидов и инструкторов-проводников. Вместе мы организуем и сами проводим конные туры и прогулки в Архызе. В этой сфере работаем с 2019 года и оказываем услуги на профессиональном уровне: рассказываем о лошадях карачаевской породы, учим езде. Я всей душой люблю лошадей и с радостью поделюсь частичкой любви к этим благородным животным с вами!
