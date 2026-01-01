Описание тура
Архыз это край голубых озер и снежных вершин! Это мечта фотографов и рай для туристов =)). Водопады высотой 70 метров, горные реки, альпийские луга, спелая черника Все это стоит увидеть!
Программа тура по дням
День 1
Нитка маршрута: г. Минеральные Воды - Аланское городище, Лик Христа, пос. Архыз, лагерь на поляне Таулу Софийские водопады озера балки Орленок поход на Софийские озера, Айматлы-Джагалы кёль треккинг на гору Смирнова треккинг на озера каскада реки Малая Дукка - г. Минеральные Воды.
11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
Аланское городище, Лик Христа, лагерь на поляне Таулу. По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из достопримечательностей Архыза. Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания. С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин. С удовольствием совершим неспешную экскурсию по городищу, погуляем по улицам древней Алании и узнаем историю этих мест. Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 (!!!!) ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в Iх веке и прекрасно сохранился до наших времен. После прогулки вас ждет первый приятный бонус местный сувенирный рынок. Какие сувениры стоит привезти из Архыза? Горный чай, магнитики, варенье из черники, брусники, малинки Прекрасные шали, сувенирные кружки, бусы, браслеты. Цены демократичные, поэтому отличные подарки друзьям можно купить совсем недорого. Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Переезд в поселок Архыз, на поляну Таулу. Цивилизация постепенно остается позади, вокруг нас только горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет и река Псыш. На охраняемой территории разбиваем наш палаточный лагерь. Новичкам не стоит переживать, инструктор всегда рядом и научит вас, как правильно поставить палатку в кемпинге. В течение всего времени отдыха палаточный лагерь будет расположен на одном месте. Если вы приехали на отдых в Архыз с детьми, они наверняка сделают для себя много новых открытий. В лагере имеется гамаки, троллей, игры на открытом воздухе. А еще по нашему лагерю постоянно бегают шустрые белки;) Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.
Софийские водопады
Покинув пределы Архыза, часть дальнейшего маршрута нам предстоит преодолеть на горном транспорте Уазике! Наш путь лежит в сторону слияния рек Псыш и София, далее - вверх по Софийской долине. Весь путь на горной машине по бездорожью занимает около часа.
Дальнейший маршрут от Ледниковой фермы до самих водопадов предстоит проделать пешком!
Сначала тропа идет через хвойный лес, через небольшие речушки и густые березовые рощи. Чем выше поднимаешься, тем сильнее меняется пейзаж: пихтовые леса остаются позади, появляются каменистые участки, местами могут возникать еще не растаявшие снежники.
Путь к водопадам легкий, он будет по силам каждому человеку. Здесь идет постоянный, но небольшой набор высоты. С каждым шагом ты незаметно поднимаешься все выше и выше. А стоит обернуться назад и тут же долина Софии подарит вам необыкновенные виды!
Одним из символов Архыза является красавица гора София. Ее высота 3637 м. И здесь же природа создала могучий Софийский ледник. Его острые, ледяные вершины упираются в небо и издалека они похожи на огромных сказочных существ в снежных шапках и с густой бородой.
В теплое время года ледник тает, и образуются великолепные Софийские водопады. Высота водопадов - 70 метров!!! С невероятным шумом огромная масса воды падает вниз, на темные скалы и дает начало белой, пенящейся реке София.
Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2050-2300 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Озера балки Орленок
Горные хребты Архыза славятся своими разноцветными озерами. Сегодня мы увидим несколько водоемов, расположенных на Софийском хребте.
По пихтовому лесу, вдоль реки Орленок, тропа поднимет нас на Софийский хребет. Пройдя лес, выйдем в нашу любимую зону альпийских лугов, на огромную цветочную поляну! Это место прекрасно летом, здесь всегда цветут цветы. Наши снимки украсят желтые девясилы, фиолетовые флоксы, голубые незабудки, белые крокусы.
Поднимаемся выше! Отсюда увидим поселок Архыз и ближайшие горные хребты. Далее выходим на огромное, удивительно ровное плато, над которым возвышается эффектная гора Кара-Джаш.
Еще немного и мы у цели, возле первого озера! Озера балки Орленок интересны тем, что все они находятся в небольших, каменных чашах. Первое озеро скрывается в лесной зоне, в окружении тенистых сосен. Оно очень уютно расположилось в окружении гранитных камней. Вода здесь совершенно прозрачная, словно горный хрусталь!
Второе озеро имеет изумрудно-голубой цвет. В озере купаемся, отдыхаем и отправляемся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Софийские озера, Айматлы-Джагалы кёль
Именно эту экскурсию наши туристы всегда ждут с особым нетерпением! Ведь Софийские озера это визитная карточка Архыза.
Наша сегодняшняя прогулка самая высокогорная и самая продолжительная. Рано утром выедем из лагеря на горном транспорте и направимся в долину реки Ак-Айры. Далее пешком будем подниматься все выше, выше и выше!
Пихтовые леса постепенно сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.
Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем не простой, но сразу за перевалом открывается настоящая страна озер. Дух захватывает от увиденной красоты!
Софийские озера яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном озере вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом бирюзовая, а третье озеро с водой цвета стали.
Выбрав самое красивое озеро, остановимся возле него на отдых. Искупаемся, пообедаем и отправляемся дальше. Впереди у нас еще одно озеро Айматлы-джагалы-кёль. Такое необычное название озера все вместе будем тренироваться выговаривать!:))
Переводится Айматлы-Джагалы-кёль как озеро с изрезанными берегами. Берега здесь действительно причудливые, волнистые и даже в разгар лета на одной стороне озера всегда можно увидеть небольшие снежники.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.
Треккинг на площадку на хребте Габулу-Чат
Наш тур продолжается, в этот день отправляемся в путешествие по Архызу на хребет Габулу-Чат, поближе к горе Смирнова. Эта вершина названа в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Лесная тропа выходит прямо из нашего лагеря и ведёт за собой по пихтовому лесу все выше и выше. Вокруг огромные сосны, пихты и ели. В воздухе витает приятный аромат, а под ногами мягкая, сосновая хвоя. Поднявшись повыше на хребет, окажемся на смотровой площадке! Нам откроется потрясающий вид на долины рек Архыз, Псыш, София. Увидим огромный Софийский хребет, гору София и высшую точку этих мест толстенький Пшиш (3790 м).
Активная часть прохождения по маршруту: 8,6 км, перепад высот 1580-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Малые Дуккинские озера
Сегодня отправляемся любоваться тремя разноцветными высокогорным озерам! Путь лежит вдоль реки Малая Дукка, которая делает множество витиеватых поворотов и извивается по долине, показывая туристам свой игривый нрав.
В июле здесь цветут рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. В августе по маршруту появляются ягоды спелая черника и брусника.
Спустя всего пару часов, перед нами покажется первое озеро темно-зеленого цвета. Вода в озере очень прозрачная и так и манит искупаться!
Поднявшись немного вверх по каменной морене, открывается еще один огромный скальный цирк с прекрасным, изумрудно-синим озером! Почти все лето на склонах цирка лежит снег, который искрится на солнышке и отражается белоснежными айсбергами в спокойной глади озера. В этом прекрасном месте сделаем привал и обед.
Но это еще не все! Впереди нас ждет группа маленьких озер и одно крупное, темно-изумрудное озеро. Сверху озеро похоже на гигантскую зеленую ящерицу! Возле озера фотографируемся, отдыхаем и отправляемся в обратный путь.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Утром завтракаем и собираем наш палаточный лагерь.
Поход по Архызу без рюкзаков завершен, отправляемся в обратный путь.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на микроавтобусе по маршруту
- Проезды на горном транспорте в три ущелья
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке Лесной кот или аналогичной стоянке. На стоянке оборудованный туалет, горячий душ (10 минут на каждого туриста в день), есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Экскурсия в Аланское городище
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательна)
- Баня
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Палатка
Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4+9С.
Каремат
Подпопник
Шапка, перчатки
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье
Носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
Треккинговые палки.
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат/видеокамера.
Туалетные принадлежности
Расческа
Солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага
Тарелка, кружка, ложка.
Налобный фонарик
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Пауэрбанк
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Защитный крем от укусов насекомых.
Наличные деньги
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.