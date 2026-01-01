1 день

День 1

Нитка маршрута: г. Минеральные Воды - Аланское городище, Лик Христа, пос. Архыз, лагерь на поляне Таулу Софийские водопады озера балки Орленок поход на Софийские озера, Айматлы-Джагалы кёль треккинг на гору Смирнова треккинг на озера каскада реки Малая Дукка - г. Минеральные Воды.

11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

Аланское городище, Лик Христа, лагерь на поляне Таулу. По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из достопримечательностей Архыза. Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания. С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин. С удовольствием совершим неспешную экскурсию по городищу, погуляем по улицам древней Алании и узнаем историю этих мест. Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 (!!!!) ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в Iх веке и прекрасно сохранился до наших времен. После прогулки вас ждет первый приятный бонус местный сувенирный рынок. Какие сувениры стоит привезти из Архыза? Горный чай, магнитики, варенье из черники, брусники, малинки Прекрасные шали, сувенирные кружки, бусы, браслеты. Цены демократичные, поэтому отличные подарки друзьям можно купить совсем недорого. Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Переезд в поселок Архыз, на поляну Таулу. Цивилизация постепенно остается позади, вокруг нас только горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет и река Псыш. На охраняемой территории разбиваем наш палаточный лагерь. Новичкам не стоит переживать, инструктор всегда рядом и научит вас, как правильно поставить палатку в кемпинге. В течение всего времени отдыха палаточный лагерь будет расположен на одном месте. Если вы приехали на отдых в Архыз с детьми, они наверняка сделают для себя много новых открытий. В лагере имеется гамаки, троллей, игры на открытом воздухе. А еще по нашему лагерю постоянно бегают шустрые белки;) Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м. Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.

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