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Треккинг в Архызе (без рюкзаков и палаток)

Для тех, кто хотел увидеть звенящую красоту гор, но сомневался в своих силах
Треккинг в Архызе (без рюкзаков и палаток)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Треккинг в Архызе (без рюкзаков и палаток)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Треккинг в Архызе (без рюкзаков и палаток)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Для тех, кто хотел увидеть звенящую красоту гор, но сомневался в своих силах.

Каждый день в компании профессионального инструктора и знатока местного региона, мы будем совершать треккинги налегке к самым захватывающим видовым точкам и достопримечательностям.

Все дни ночуем в уютном гостевом домике и не носим рюкзаки!

Едем наслаждаться великолепием знаменитого Архыза!

Программа тура по дням

1 день

Встреча - Нижне-Архызское городище - Архыз

Встречаемся в 12:00 на ж/д вокзале и в 13:00 в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в посёлок Архыз. По дороге осмотрим необычную достопримечательность — нерукотворный Лик Христа, находящийся прямо на скале, и заглянем в Нижне-Архызское городище. Здесь располагается древний археологический памятник X-Xii веков.

Затем разместимся в гостевом доме. Вечером познакомимся и пройдём инструктаж по правилам поведения в горах.

Проживание: гостевой дом

На авто: 210 км

Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) туристка Марина Макарова, 3) гид Руслан Боджоков

Встреча - Нижне-Архызское городище - АрхызВстреча - Нижне-Архызское городище - АрхызВстреча - Нижне-Архызское городище - Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Треккинг к Баритовому водопаду

После завтрака отправимся в треккинг на смотровую площадку Баритового водопада. Сам водопад виден из посёлка: он шумным потоком срывается со скалистых уступов с 30-метровой высоты. Название водопад, как и ведущая к нему балка, поросшая берёзово-сосновым лесом, получил благодаря минералу бариту, который в 20-е годы прошлого века здесь добывали для промышленного использования.

Насладимся видами и отправимся в обратный путь к турбазе.

Проживание: гостевой дом

Питание: завтрак, перекус

Налегке: 9 км. Перепад высот: 680 м.

Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) гид Руслан Боджоков, 3) туристка Марина Макарова

Треккинг к Баритовому водопадуТреккинг к Баритовому водопадуТреккинг к Баритовому водопаду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелье Дукка

Завтракаем и отправляемся в ущелье Дукка.

По прибытии пойдём на прогулку к знаменитым Дуккинским озёрам — настоящей жемчужине Северного Кавказа. Отсюда открываются невероятные виды на водопад и место слияния двух озёр — здесь получатся очень красивые фотографии.

Проживание: гостевой дом

Питание: завтрак, перекус

На авто: 15 км

Налегке: 7 км. Набор высоты: 425 м.

Фото: 1) гид Геннадий Скосырев, 2) туристка Карина Шавалиева, 3) гид Руслан Боджоков

Ущелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье Дукка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Свободный день

Этот день мы проведём так, как хочется — ведь нужно и отдохнуть от длительных переходов:)

Вариантов времяпрепровождения много: можно просто отдохнуть на турбазе, а можно отправиться на настоящий сплав по реке Зеленчукская. Желающие могут совершить прогулку на лошадях. Наш гид поможет вам с выбором (все дополнительные мероприятия оплачиваются отдельно).

Проживание: гостевой дом

Питание: завтрак

Фото: 1) туристка Юлия Мишутина, 2) туристка Карина Шавалиева, 3) туристка Юлия Мишутина

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Софийское ущелье - выход к водопадам и перевалу

С утра проходимый транспорт отвезёт нас к Софийскому ущелью, где расположились знаменитые Софийские водопады — одни из самых высоких на Кавказе! Полюбуемся невероятной силой и великолепием водопадов и отправимся к перевалу Софийское седло.

С этого места открываются потрясающие пейзажи ущелья Кызгыч, села Маруха, долины Аксаута и курортного посёлка Домбай. Сделаем привал в самом красивом месте и отдохнём. Затем вернёмся к транспорту, который отвезут нас на турбазу.

Перед сном заварим вкусный травяной чай и обсудим свои впечатления.

Проживание: гостевой дом

Питание: завтрак, перекус

На авто: 32 км

Налегке: 3,5 км. Набор высоты: 680 м.

Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) гид Руслан Боджоков, 3) турист Владимир Кононович

Софийское ущелье - выход к водопадам и перевалуСофийское ущелье - выход к водопадам и перевалуСофийское ущелье - выход к водопадам и перевалу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Трансфер в Минеральные Воды - отъезд

С утра — завтрак и трансфер в г. Минеральные Воды. По дороге желающие могут посетить посёлок Кавказский и искупаться в термальных источниках Жемчужина Кавказа (не входит в стоимость), а затем самостоятельно добраться до Минеральных Вод (1 час).

Остальная группа прибудет в город к 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.
Питание: завтрак

На авто: 210 км

Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа профессионального инструктора-проводника
  • Трансфер из Минеральных Вод и обратно (в 1 и 6 день)
  • Все групповые переезды по программе
  • Заброска на Уаз в 3 и 5 дни
  • Проживание в гостинице в 2-местных номерах (5 ночей)
  • Питание в гостинице: все завтраки, начиная со 2 дня
  • Перекусы на активной части маршрута (искл. 1, 4, 6 дни)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нижне-Архызское городище
  • Рекреационные сборы Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и Ж/Д билеты
  • Медицинская страховка
  • Питание: обеды и ужины в кафе
  • Личные расходы (одноместное размещение доп. экскурсии и активности термальные источники сувениры и т. д.)
О чём нужно знать до поездки

Встреча

Встречаемся в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды. Мы будем ждать вас с табличкой у зала прибытия. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.

Если вы приезжаете на день раньше, то вам нужно подъехать на вокзал или к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.

Обратно

В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание

  • Завтраки в гостинице, начиная со 2-го дня, входят в стоимость.

  • Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно.

  • Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1, 4, 6 дня).

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
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по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

Тур входит в следующие категории Архыза

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