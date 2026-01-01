Описание тура
Для тех, кто хотел увидеть звенящую красоту гор, но сомневался в своих силах.
Каждый день в компании профессионального инструктора и знатока местного региона, мы будем совершать треккинги налегке к самым захватывающим видовым точкам и достопримечательностям.
Все дни ночуем в уютном гостевом домике и не носим рюкзаки!
Едем наслаждаться великолепием знаменитого Архыза!
Программа тура по дням
Встреча - Нижне-Архызское городище - Архыз
Встречаемся в 12:00 на ж/д вокзале и в 13:00 в аэропорту г. Минеральные Воды. Переезд в посёлок Архыз. По дороге осмотрим необычную достопримечательность — нерукотворный Лик Христа, находящийся прямо на скале, и заглянем в Нижне-Архызское городище. Здесь располагается древний археологический памятник X-Xii веков.
Затем разместимся в гостевом доме. Вечером познакомимся и пройдём инструктаж по правилам поведения в горах.
Проживание: гостевой дом
На авто: 210 км
Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) туристка Марина Макарова, 3) гид Руслан Боджоков
Треккинг к Баритовому водопаду
После завтрака отправимся в треккинг на смотровую площадку Баритового водопада. Сам водопад виден из посёлка: он шумным потоком срывается со скалистых уступов с 30-метровой высоты. Название водопад, как и ведущая к нему балка, поросшая берёзово-сосновым лесом, получил благодаря минералу бариту, который в 20-е годы прошлого века здесь добывали для промышленного использования.
Насладимся видами и отправимся в обратный путь к турбазе.
Проживание: гостевой дом
Питание: завтрак, перекус
Налегке: 9 км. Перепад высот: 680 м.
Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) гид Руслан Боджоков, 3) туристка Марина Макарова
Ущелье Дукка
Завтракаем и отправляемся в ущелье Дукка.
По прибытии пойдём на прогулку к знаменитым Дуккинским озёрам — настоящей жемчужине Северного Кавказа. Отсюда открываются невероятные виды на водопад и место слияния двух озёр — здесь получатся очень красивые фотографии.
Проживание: гостевой дом
Питание: завтрак, перекус
На авто: 15 км
Налегке: 7 км. Набор высоты: 425 м.
Фото: 1) гид Геннадий Скосырев, 2) туристка Карина Шавалиева, 3) гид Руслан Боджоков
Свободный день
Этот день мы проведём так, как хочется — ведь нужно и отдохнуть от длительных переходов:)
Вариантов времяпрепровождения много: можно просто отдохнуть на турбазе, а можно отправиться на настоящий сплав по реке Зеленчукская. Желающие могут совершить прогулку на лошадях. Наш гид поможет вам с выбором (все дополнительные мероприятия оплачиваются отдельно).
Проживание: гостевой дом
Питание: завтрак
Фото: 1) туристка Юлия Мишутина, 2) туристка Карина Шавалиева, 3) туристка Юлия Мишутина
Софийское ущелье - выход к водопадам и перевалу
С утра проходимый транспорт отвезёт нас к Софийскому ущелью, где расположились знаменитые Софийские водопады — одни из самых высоких на Кавказе! Полюбуемся невероятной силой и великолепием водопадов и отправимся к перевалу Софийское седло.
С этого места открываются потрясающие пейзажи ущелья Кызгыч, села Маруха, долины Аксаута и курортного посёлка Домбай. Сделаем привал в самом красивом месте и отдохнём. Затем вернёмся к транспорту, который отвезут нас на турбазу.
Перед сном заварим вкусный травяной чай и обсудим свои впечатления.
Проживание: гостевой дом
Питание: завтрак, перекус
На авто: 32 км
Налегке: 3,5 км. Набор высоты: 680 м.
Фото: 1) гид Руслан Боджоков, 2) гид Руслан Боджоков, 3) турист Владимир Кононович
Трансфер в Минеральные Воды - отъезд
С утра — завтрак и трансфер в г. Минеральные Воды. По дороге желающие могут посетить посёлок Кавказский и искупаться в термальных источниках Жемчужина Кавказа (не входит в стоимость), а затем самостоятельно добраться до Минеральных Вод (1 час).
Остальная группа прибудет в город к 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.
Питание: завтрак
На авто: 210 км
Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа профессионального инструктора-проводника
- Трансфер из Минеральных Вод и обратно (в 1 и 6 день)
- Все групповые переезды по программе
- Заброска на Уаз в 3 и 5 дни
- Проживание в гостинице в 2-местных номерах (5 ночей)
- Питание в гостинице: все завтраки, начиная со 2 дня
- Перекусы на активной части маршрута (искл. 1, 4, 6 дни)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Нижне-Архызское городище
- Рекреационные сборы Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и Ж/Д билеты
- Медицинская страховка
- Питание: обеды и ужины в кафе
- Личные расходы (одноместное размещение доп. экскурсии и активности термальные источники сувениры и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Встреча
Встречаемся в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды. Мы будем ждать вас с табличкой у зала прибытия. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.
Если вы приезжаете на день раньше, то вам нужно подъехать на вокзал или к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.
Обратно
В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.
Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Питание
Завтраки в гостинице, начиная со 2-го дня, входят в стоимость.
Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно.
Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1, 4, 6 дня).
Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.