Встреча

Встречаемся в 12:00 на ж/д вокзале и в 12:30 в аэропорту города Минеральные Воды. Мы будем ждать вас с табличкой у зала прибытия. Также у нас будут номера ваших телефонов, так что мы в любом случае не потеряемся.

Если вы приезжаете на день раньше, то вам нужно подъехать на вокзал или к аэропорту к указанному времени. Мы не сможем подобрать вас на одной из остановок по пути в Архыз, так как это нарушает технику безопасности.

Обратно

В последний день тура в 10:00 групповой трансфер из Архыза до вокзала и аэропорта Минеральные Воды (входит в стоимость). Прибытие в аэропорт около 14:00. При покупке обратного билета мы рекомендуем учитывать необходимый запас времени до отправления поезда 1 час, до вылета на самолёте 2 часа.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание

Завтраки в гостинице, начиная со 2-го дня, входят в стоимость.

Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно.

Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1, 4, 6 дня).

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.