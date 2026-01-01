Мои заказы

Выездные туры из Аршана

Найдено 4 тура в категории «Выездные» в Аршане, цены от 25 850 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Байкал и Саяны
Пешая
На автобусе
5 дней
-
5%
3 отзыва
Байкал и Саяны
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
5 июн в 10:00
от 63 000 ₽66 000 ₽ за человека
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
На автобусе
5 дней
-
6%
1 отзыв
Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 75 500 ₽80 000 ₽ за человека
Знакомство с горным Аршаном
На автобусе
4 дня
-
4%
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
2 июн в 10:00
5 июн в 10:00
от 70 900 ₽74 000 ₽ за человека
Путешествие на Аршан
На автобусе
2 дня
-
14%
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
24 июл в 10:00
31 июл в 10:00
25 850 ₽30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Аршане
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Байкал и Саяны;
  2. Классика горного Аршана. Летнее или осеннее путешествие;
  3. Знакомство с горным Аршаном;
  4. Путешествие на Аршан.
Сколько стоит тур в Аршане в январе 2026
Сейчас в Аршане в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 25 850 до 75 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
