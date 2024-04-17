Туры на горячие термальные источники в Аршане

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Аршане, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал и Саяны. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами»
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Нас ждет Тункинская долина, прогулка к водопадам, дегустация бурятской традиционной кухни и купание в горячих источниках»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950 за человека
Путешествие на Аршан
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
«Здесь находятся горячие источники с составом воды, не имеющим аналогов в мире: метан, углекислый газ, сероводород и радон»
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Маргарита
    13 марта 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Нам попался самый лучший гид Гульнара, которая не только интересно рассказывала, но и старалась показать нам как можно больше, была
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    активной, весёлой, с ней было очень комфортно. Тур шикарный, всё как хотели, кормили до отвала и очень вкусно 😋 комфортный транспорт, приятные водители.

  • Я
    Яна
    2 марта 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один раз-больше не отпустит! А когда ещё и складывается в один пазл 3 составляющие: группа+ гид+ организация тура- это многого стоит!
    Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав одинТур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один
  • Н
    Надежда
    27 февраля 2024
    Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
    Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз в жизни надо обязательно побывать зимой на Байкале, незабываемые впечатления!
    Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! РазТур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз
  • М
    Маргарита
    18 января 2024
    Байкал и Саяны. Праздничный тур
    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
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    гор. Льда. Несмотря на то, что на о. Ольхон было дико ветрено и холодно в это время, но даже это не испортило впечатлений! Приезжайте, не пожалеете, дедушка Байкал примет всех!

    Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой БайкалБайкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал

Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Термальные источники»

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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Аршане в июне 2024
Сейчас в Аршане в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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