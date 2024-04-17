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Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. Праздничный тур
Начало: Россия, Иркутск
«Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами»
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала и горячие источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
«Нас ждет Тункинская долина, прогулка к водопадам, дегустация бурятской традиционной кухни и купание в горячих источниках»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие на Аршан
Начало: Россия, Иркутск
«Здесь находятся горячие источники с составом воды, не имеющим аналогов в мире: метан, углекислый газ, сероводород и радон»
27 июля в 10:00
31 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММаргарита13 марта 2024Нам попался самый лучший гид Гульнара, которая не только интересно рассказывала, но и старалась показать нам как можно больше, была
- ЯЯна2 марта 2024Тур просто отличный! Насыщенный, интересный, эмоционально окрашенный! Ведь лёд Байкала это однажды и навсегда: побывав один раз-больше не отпустит! А когда ещё и складывается в один пазл 3 составляющие: группа+ гид+ организация тура- это многого стоит!
- ННадежда27 февраля 2024Тур нам очень понравился, всем рекомендуем. Красота зимнего Байкала потрясает, лед необыкновенный, наплески очень красивые! Раз в жизни надо обязательно побывать зимой на Байкале, незабываемые впечатления!
- ММаргарита18 января 2024Байкал - это то место, куда захочется вернуться снова и снова, независимо от сезона. Зимой Байкал прекрасен. Потрясающая энергетика. Красота
Ответы на вопросы от путешественников по Аршану в категории «Термальные источники»
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