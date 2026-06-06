Астрахань долгое время была важным коммерческим центром на перекрёстке Востока и Запада.
Купеческие особняки и иноземные подворья сегодня напоминают о «сборище почти целого Востока», которое когда-то процветало в городе.
К концу 19 века здесь царило настоящее вавилонское столпотворение — и я помогу вам представить, как всё это было.
Купеческие особняки и иноземные подворья сегодня напоминают о «сборище почти целого Востока», которое когда-то процветало в городе.
К концу 19 века здесь царило настоящее вавилонское столпотворение — и я помогу вам представить, как всё это было.
Описание экскурсии
- Индийское, Персидское и Армянское подворья — сохранившиеся свидетельства торгового величия Астрахани. Мы заглянем во дворы, где жили и вели дела иноземные купцы.
- Гостиные дворы и национальные кварталы — я расскажу, как был устроен быт восточных торговцев.
- Резиденция астраханских губернаторов — одно из самых красивых зданий города, спроектированное архитектором из Тосканы.
- Здание Общества взаимного кредита — выдающийся памятник эклектики и модерна, созданный одним из крупнейших петербургских архитекторов своего времени.
- Самая красивая улица Астрахани, каждый дом на которой в конце 19 века приносил владельцам прибыль.
Вы узнаете:
- что такое кумирня и ратхауз
- кого называли агрыжанскими татарами
- почему восточные купцы жили обособленными общинами
- какой след оставил в Астрахани знаменитый промышленник Сан-Галли
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ахматовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурхат — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я выпускник школы гида «Глазами инженера». Моё имя, Нурхат, в переводе означает «вестник света». Я помогу вам пролить свет на судьбы людей, историю домов и улиц родной Астрахани.
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