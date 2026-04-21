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Шопинг в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Астрахани, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Индивидуальная экскурсия по Астрахани раскроет тайны города на пересечении культур. Погрузитесь в историю, посетите кремль и современные арт-пространства
Начало: По договорённости
«Истории о базарах, торговых подворьях и рынках Астрахани — и о том, как они влияли на развитие города»
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 09:30
7 июн в 09:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов
Увидеть самые колоритные достопримечательности и услышать о былом торговом величии города
Начало: На ул. Ахматовская
«Индийское, Персидское и Армянское подворья — сохранившиеся свидетельства торгового величия Астрахани»
7 июн в 09:00
8 июн в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Юлия
Авторская прогулка по Косе
Чудесно, когда окунаешься в историю города с человеком, который с любовью и трепетом относится к деталям, легендам, фактам! Валерий прекрасный рассказчик, интересный и многогранный человек! И экскурсии он предлагает такие же!!! Интересные, неординарные, не вылощенные, тем и привлекательные!!!
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И
Авторская прогулка по Косе
Валерий очень приятный рассказчик!
Душевный, вайбовый человек: рассказал нестандартные истории о городе, о дворах, о местах к дальнейшему посещению. Советую кук экскурсовода!
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И
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Экскурсию рекомендую. Было очень интересно и познавательно. У меня в голове сложилась полная картинка истории и этапов развития Астрахани. Ребенок
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9 лет. Было интересно, хотя информации было много. Я заранее предупредила экскурсовода, что акцент на ребенка и любит движение. В результате ребёнок сидел и слушал. Рассказ был поддержан визуализаций и тактильными ощущениями. Рассказ про торговые пути превратился в запахи, которые можно потрогать. Наверное благодаря такому подходу ребенок усвоил информацию. С момента экскурсии ходили в Кремль каждый день для дополнительного изучения)))) на память осталось карта, как шпаргалка на будущее.

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Н
Авторская прогулка по Косе
Благодарю Валерия за интересное знакомство с Астраханью!!! Город вызвал разные эмоции: восторг от количества сохранившихся зданий с интересной архитектурой и
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уныние от состояния многих красивых зданий. Валерий окунул нас в прошлое города, рассказал про особенности строительства зданий и быт жителей на Косе. Было очень интересно.

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Екатерина
Авторская прогулка по Косе
Очень интересная прогулка по Косе, Валерий прекрасный рассказчик. Узнали много нового об этой части города и в целом об Астрахани.
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М
Авторская прогулка по Косе
Благодарим Валерия за интересную экскурсию! Два часа прошло незаметно, т к мы были полностью погружены в историю замечательного города разных
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эпох! Подробности из быта, архитектуры и развития Астрахани придали особую атмосферу этой прогулке! Рекомендую всем послушать увлекательнейший рассказ из жизни коренных жителей и гостей города!!! Спасибо, Валерий!!!

Благодарим Валерия за интересную экскурсию! Два часа прошло незаметно, т к мы были полностью погружены в
Благодарим Валерия за интересную экскурсию! Два часа прошло незаметно, т к мы были полностью погружены в
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Е
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Замечательная экскурсия. Легкая подача информации, но при этом содержательно.
Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.
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Татьяна
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Наталья провела очень познавательную и интересную экскурсию. Многие исторические факты я впервые узнала во время экскурсии. Тема историческая, но преподнесена
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так интересно и увлекательно, что слушаешь, как роман о былых временах. Наталья очень профессиональный гид и очень обаятельная девушка, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Благодарю за погружение в историю Астрахани!

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Екатерина
Авторская прогулка по Косе
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству и застройке, только с
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гидом можно заметить детали города, на которые никогда не обратишь внимание, если о них не знаешь! Увидели дома, снимавшиеся в кино, посмотрели необычные детали с виду совершенно обычных домов!

Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству+3
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству
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А
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Наталья очень интересно рассказывала, информацию преподнесла с визуализацией. Интересная история Астрахани, много гуляли по городу, заходили в интересные дворик, рассказывала о архитектуре и людях.
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Всего 42 отзыва в Астрахани в категории "Шопинг"

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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Астрахани с любовью: от кремля до базара;
  2. Авторская прогулка по Косе;
  3. Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов.
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Петровская набережная;
  2. Белый город;
  3. Успенский Собор;
  4. Пречистенская колокольня;
  5. Пыточная башня;
  6. Никольская улица;
  7. Морской сад;
  8. Владимирский собор;
  9. Набережная;
  10. Кремль.
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2026
Сейчас в Астрахани в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 6670. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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