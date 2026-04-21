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Индивидуальная
до 5 чел.
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Индивидуальная экскурсия по Астрахани раскроет тайны города на пересечении культур. Погрузитесь в историю, посетите кремль и современные арт-пространства
Начало: По договорённости
«Истории о базарах, торговых подворьях и рынках Астрахани — и о том, как они влияли на развитие города»
26 июл в 08:00
27 июл в 08:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская прогулка по Косе
Прогуляйтесь по историческому району Коса в Астрахани. Узнайте, где стояла триумфальная арка, и откройте для себя тайны старинных улиц и зданий
Начало: У Триумфальной арки
Завтра в 09:30
7 июн в 09:30
6670 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Астраханская старина: от восточных дворов до европейских фасадов
Увидеть самые колоритные достопримечательности и услышать о былом торговом величии города
Начало: На ул. Ахматовская
«Индийское, Персидское и Армянское подворья — сохранившиеся свидетельства торгового величия Астрахани»
7 июн в 09:00
8 июн в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Чудесно, когда окунаешься в историю города с человеком, который с любовью и трепетом относится к деталям, легендам, фактам! Валерий прекрасный рассказчик, интересный и многогранный человек! И экскурсии он предлагает такие же!!! Интересные, неординарные, не вылощенные, тем и привлекательные!!!
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И
Валерий очень приятный рассказчик!
Душевный, вайбовый человек: рассказал нестандартные истории о городе, о дворах, о местах к дальнейшему посещению. Советую кук экскурсовода!
Душевный, вайбовый человек: рассказал нестандартные истории о городе, о дворах, о местах к дальнейшему посещению. Советую кук экскурсовода!
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И
Экскурсию рекомендую. Было очень интересно и познавательно. У меня в голове сложилась полная картинка истории и этапов развития Астрахани. Ребенок
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Н
Благодарю Валерия за интересное знакомство с Астраханью!!! Город вызвал разные эмоции: восторг от количества сохранившихся зданий с интересной архитектурой и
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Очень интересная прогулка по Косе, Валерий прекрасный рассказчик. Узнали много нового об этой части города и в целом об Астрахани.
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М
Благодарим Валерия за интересную экскурсию! Два часа прошло незаметно, т к мы были полностью погружены в историю замечательного города разных
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Е
Замечательная экскурсия. Легкая подача информации, но при этом содержательно.
Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.
Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.
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Наталья провела очень познавательную и интересную экскурсию. Многие исторические факты я впервые узнала во время экскурсии. Тема историческая, но преподнесена
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Спасибо Валерию за интересную экскурсию по району Коса, спешите увидеть пока этот район не подвергся благоустройству и застройке, только с
+3
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А
Наталья очень интересно рассказывала, информацию преподнесла с визуализацией. Интересная история Астрахани, много гуляли по городу, заходили в интересные дворик, рассказывала о архитектуре и людях.
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Всего 42 отзыва в Астрахани в категории "Шопинг"
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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Шопинг»
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