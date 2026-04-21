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9 лет. Было интересно, хотя информации было много. Я заранее предупредила экскурсовода, что акцент на ребенка и любит движение. В результате ребёнок сидел и слушал. Рассказ был поддержан визуализаций и тактильными ощущениями. Рассказ про торговые пути превратился в запахи, которые можно потрогать. Наверное благодаря такому подходу ребенок усвоил информацию. С момента экскурсии ходили в Кремль каждый день для дополнительного изучения)))) на память осталось карта, как шпаргалка на будущее.