Экскурсии выходного дня в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Астрахани, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
7 июля в 17:00
8 июля в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
650 за человека
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    3 июля 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Спасибо Максиму за познавательную, глубокую и интересную экскурсию! Прошлись по старым улочкам Астрахани, узнали много нового! Максим очень много знает
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    о своем городе и старается по мах рассказать и показать за время экскурсии)))! Сразу на берегу договаривайтесь с ним об остановках для фото, а то и не заметите, как он увлечет вас своими рассказами)))

    Спасибо Максиму за познавательную, глубокую и интересную экскурсию! Прошлись по старым улочкам Астрахани, узнали много нового!Спасибо Максиму за познавательную, глубокую и интересную экскурсию! Прошлись по старым улочкам Астрахани, узнали много нового!
  • С
    Светлана
    3 июля 2024
    Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
    Спасибо большое за такую прогулку с ветерком!!! Час пролетел незаметно
  • М
    Марина
    1 июля 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Мы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о Кремле, Белом городе, погуляли по историческому центру города, дал много интересной полезной информации. Рекомендую
    Мы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о КремлеМы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о Кремле
  • С
    Светлана
    30 июня 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Прогулка по Астрахани очень впечатляет,очень хороший экскурсовод!! Прогулка не спеша!! Зашли в сувенирные лавки,по Кремлю прогулялись и по улочкам Астрахани!!! Рекомендую!!
    Прогулка по Астрахани очень впечатляет,очень хороший экскурсовод!! Прогулка не спеша!! Зашли в сувенирные лавки,по Кремлю прогулялисьПрогулка по Астрахани очень впечатляет,очень хороший экскурсовод!! Прогулка не спеша!! Зашли в сувенирные лавки,по Кремлю прогулялисьПрогулка по Астрахани очень впечатляет,очень хороший экскурсовод!! Прогулка не спеша!! Зашли в сувенирные лавки,по Кремлю прогулялись
  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Спасибо Трипстеру, спасибо нашему гиду - ТАТЬЯНЕ. Экскурсия по историческому центру города с посещением Кремля. Татьяна - молодец во всех отношениях,
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    от встречи до расставания, с участием и заботой относящаяся к гостям. Интересная, познавательная и увлекательная экскурсия. У нас было полдня на знакомство с Астраханью, результат - 100%. Еще раз - спасибо ТАТЬЯНЕ!

  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Большое спасибо за экскурсию
  • С
    Сергей
    9 июня 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Встретились, погуляли по Астрахани. Экскурсия очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Набережная
  4. Белый город
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июле 2024
Сейчас в Астрахани в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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