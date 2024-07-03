1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
7 июля в 17:00
8 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Вдоль набережных Астрахани - на катере с навесом
Панорамные виды набережных Астрахани, старинные здания и современная архитектура. Вечерняя прогулка на катере с навесом под закатным солнцем
Начало: На причале №1 напротив гостиницы «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара3 июля 2024Спасибо Максиму за познавательную, глубокую и интересную экскурсию! Прошлись по старым улочкам Астрахани, узнали много нового! Максим очень много знает
- ССветлана3 июля 2024Спасибо большое за такую прогулку с ветерком!!! Час пролетел незаметно
- ММарина1 июля 2024Мы посетили проездом Астрахань. Познакомиться с городом нам помог Максим. Рассказал нам много интересного о Кремле, Белом городе, погуляли по историческому центру города, дал много интересной полезной информации. Рекомендую
- ССветлана30 июня 2024Прогулка по Астрахани очень впечатляет,очень хороший экскурсовод!! Прогулка не спеша!! Зашли в сувенирные лавки,по Кремлю прогулялись и по улочкам Астрахани!!! Рекомендую!!
- ДДмитрий21 июня 2024Спасибо Трипстеру, спасибо нашему гиду - ТАТЬЯНЕ. Экскурсия по историческому центру города с посещением Кремля. Татьяна - молодец во всех отношениях,
- ЕЕлена18 июня 2024Большое спасибо за экскурсию
- ССергей9 июня 2024Встретились, погуляли по Астрахани. Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июле 2024
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