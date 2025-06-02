На экскурсии по Астраханскому кремлю 16 века гости смогут увидеть знаковые строения, такие как Пречистенская колокольня и Троицкий монастырь.
Путешествие позволит прикоснуться к истории и узнать о знаменитых личностях, связанных с
Путешествие позволит прикоснуться к истории и узнать о знаменитых личностях, связанных с
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Пречистенскую колокольню
- 🕍 Посетить Троицкий монастырь
- ⛪ Заглянуть в Успенскую церковь
- 🔍 Узнать о знаменитых личностях
- 🗺️ Оценить архитектуру 16 века
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Пречистенская колокольня
- Троицкий монастырь
- Успенская церковь
- Пыточная башня
- Красные ворота
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- услышите о причинах строительства крепости на Заячьем бугре
- раскроете, какие события происходили в стенах кремля в разное время
- узнаете, почему Пречистенская колокольня трижды строилась в одном и том же месте
- полюбуетесь Троицким мужским монастырем
- заглянете в церковь Успения Пресвятой Богородицы 18 века
- оцените величественные башни: Пыточную, Красные ворота и другие
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия понравится взрослым и детям от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 73 туристов
Рада приветствовать всех путешественников. Меня зовут Инна, и моя «душа по природе астраханка». Эти слова художника Кустодиева относятся ко мне в полной мере. В Астрахани я родилась, получила профессию педагога и музыканта. Всем сердцем люблю этот город. Рассказываю о нем нескучно и с удовольствием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
2 июн 2025
Инна, чудесный экскурсовод, очень интересно рассказывает, живо, увлеченно, мы с коллегой послушали с удовольствием об истории Кремля и города, много интересных фактов и захватывающих внимание историй.
Очень рекомендую! Время провели с пользой и с интересом.
Очень рекомендую! Время провели с пользой и с интересом.
П
Полянская
21 мая 2025
Благодарим Инну за экскурсию! Показала всё, что мы хотели, чтобы увидели наши гости из других регионов. У участников экскурсии остались только положительные впечатления, они влюбились в Астрахань, в чем не малая заслуга Инны. Сама экскурсовод очень интеллигентная девушка с хорошим чувством юмора. Обязательно будем обращаться еще.
Б
Богословский
14 мая 2025
Экскурсия понравилась, всё было так, как положено. Рассказ ясный и доходчивый.
Ю
Юлия
8 мая 2025
Экскурсия с Инной была очень интересна, динамична и познавательна. Инне удалось не только интересно подать материал взрослым, учесть наши пожелания по акцентам экскурсии, но и заинтересовать и вовлечь 2х подростков. Большое спасибо. Рекомендуем 100%
Татьяна
6 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Гиду удалось подчеркнуть и дополнить информацией посещение такого уникального места, как Астраханский Кремль. Всем рекомендую
Г
Гарибов
17 фев 2025
Спасибо! Узнали много нового.
М
Мария
5 янв 2025
Инна очень приятная в общении, рассказывает интересно, учла наши пожелания. С нами были дети, и Инна отлично вовлекла их в экскурсию.
Инна рассказала нам историю кремля и города интересно, доступно и увлекательно. Гибко подстраивается под наши запросы по ходу маршрута, нам всё очень понравилось:)
Инна рассказала нам историю кремля и города интересно, доступно и увлекательно. Гибко подстраивается под наши запросы по ходу маршрута, нам всё очень понравилось:)
Р
Раим
23 дек 2024
Экскурсия понравилась, узнал много чего нового о городе, в котором живу всю жизнь.
Когда приедет девушка, с ней снова сходим, так как она не местная и ей будет ещё интереснее, чем мне.
Инна - хороший гид и восхитительный человек, поэтому думаю сходить ещё на экскурсии, которые она проводит.
Когда приедет девушка, с ней снова сходим, так как она не местная и ей будет ещё интереснее, чем мне.
Инна - хороший гид и восхитительный человек, поэтому думаю сходить ещё на экскурсии, которые она проводит.
А
Алексей
23 дек 2024
Сегодня был на экскурсии в Астраханском Кремле. Всё очень понравилось. Гид занимательно рассказывал об историческом и культурном аспектах главной городской крепости. Однозначно рекомендую экскурсию к посещению.
А
Антон
23 дек 2024
Отзыв о замечательной экскурсии!
Вот уже 23 года прожив в Астрахани, за чуть больше чем 1 час понимаешь, что про одну из главных достопримечательностей города (Астраханский Кремль) ты не знал ровным счётом ничего. А город ведь не ограничивается одним Кремлём! С удовольствием сходил бы ещё и на другие экскурсии замечательного гида Инны Владимировны. Благодарю за приятные впечатления!
Вот уже 23 года прожив в Астрахани, за чуть больше чем 1 час понимаешь, что про одну из главных достопримечательностей города (Астраханский Кремль) ты не знал ровным счётом ничего. А город ведь не ограничивается одним Кремлём! С удовольствием сходил бы ещё и на другие экскурсии замечательного гида Инны Владимировны. Благодарю за приятные впечатления!
Дарья
23 дек 2024
Нельзя приехать в Астрахань и не посетить Кремль! А данная экскурсия - отличный вариант, чтобы проникнуться этой достопримечательностью. В большом восторге после экскурсии! Всего за час мы узнали много новой
Арсений
22 дек 2024
Добрый день, хотелось бы поделиться своими впечатлениями о прекрасной экскурсии по Астраханскому Кремлю с таким необычным названием, которое и привлекло моё внимание.
Выражаю огромную благодарность замечательному экскурсоводу Инне за столь подробный
Выражаю огромную благодарность замечательному экскурсоводу Инне за столь подробный
Входит в следующие категории Астрахани
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