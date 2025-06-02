Т Тамара Инна, чудесный экскурсовод, очень интересно рассказывает, живо, увлеченно, мы с коллегой послушали с удовольствием об истории Кремля и города, много интересных фактов и захватывающих внимание историй.

Очень рекомендую! Время провели с пользой и с интересом.

П Полянская Благодарим Инну за экскурсию! Показала всё, что мы хотели, чтобы увидели наши гости из других регионов. У участников экскурсии остались только положительные впечатления, они влюбились в Астрахань, в чем не малая заслуга Инны. Сама экскурсовод очень интеллигентная девушка с хорошим чувством юмора. Обязательно будем обращаться еще.

Б Богословский Экскурсия понравилась, всё было так, как положено. Рассказ ясный и доходчивый.

Ю Юлия Экскурсия с Инной была очень интересна, динамична и познавательна. Инне удалось не только интересно подать материал взрослым, учесть наши пожелания по акцентам экскурсии, но и заинтересовать и вовлечь 2х подростков. Большое спасибо. Рекомендуем 100%

Татьяна Экскурсия очень понравилась! Гиду удалось подчеркнуть и дополнить информацией посещение такого уникального места, как Астраханский Кремль. Всем рекомендую

Г Гарибов Спасибо! Узнали много нового.

М Мария Инна очень приятная в общении, рассказывает интересно, учла наши пожелания. С нами были дети, и Инна отлично вовлекла их в экскурсию.

Инна рассказала нам историю кремля и города интересно, доступно и увлекательно. Гибко подстраивается под наши запросы по ходу маршрута, нам всё очень понравилось:)

Р Раим Экскурсия понравилась, узнал много чего нового о городе, в котором живу всю жизнь.



Когда приедет девушка, с ней снова сходим, так как она не местная и ей будет ещё интереснее, чем мне.



Инна - хороший гид и восхитительный человек, поэтому думаю сходить ещё на экскурсии, которые она проводит.

А Алексей Сегодня был на экскурсии в Астраханском Кремле. Всё очень понравилось. Гид занимательно рассказывал об историческом и культурном аспектах главной городской крепости. Однозначно рекомендую экскурсию к посещению.

А Антон Отзыв о замечательной экскурсии!

Вот уже 23 года прожив в Астрахани, за чуть больше чем 1 час понимаешь, что про одну из главных достопримечательностей города (Астраханский Кремль) ты не знал ровным счётом ничего. А город ведь не ограничивается одним Кремлём! С удовольствием сходил бы ещё и на другие экскурсии замечательного гида Инны Владимировны. Благодарю за приятные впечатления!

Дарья читать дальше и безумно интересной информации. Очень люблю, когда на экскурсии уделяется особое внимание мелким деталям, на которые в обычной жизни не обращаешь внимание и о которых не задумываешься. Чувствуется особый интерес и любовь экскурсовода к столице арбузов)

Однозначно рекомендую! Нельзя приехать в Астрахань и не посетить Кремль! А данная экскурсия - отличный вариант, чтобы проникнуться этой достопримечательностью. В большом восторге после экскурсии! Всего за час мы узнали много новой