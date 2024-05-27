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вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!