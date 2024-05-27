Экскурсии Астрахани об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Астрахани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Астраханский кремль: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000 за всё до 3 чел.
Астраханский Кремль: история и осады
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
37 отзывов
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000 за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000 за всё до 3 чел.
Красивые дома и башни Астрахани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Астраханский Кремль: история и осады
    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов
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    и историков, разным источникам. Приятным бонусом была цифровая реконструкция Кремля, очень круто. Рекомендуем - с Максимом получите новые знания и впечатления

    Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версийБлагодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
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    вовремя, Светлана нашла выход и предложила разделить экскурсию на две части — вечернюю и утреннюю, что нас сразу подкупило Итак, вечером мы посетили Астраханскую баню, а утром, хорошо отдохнув, снова встретились со Светланой. Она провела нас по красивым улочкам города, рассказала историю, показала знаменитые и красивые места, а также скрытые уголки, куда сложно попасть без местного жителя! Светлана порекомендовала места, где можно вкусно позавтракать и пообедать — все очень понравилось! Теперь осталось пересмотреть рекомендованные фильмы и снова вернутся в Астрахань на прогулку со Светланой!

  • В
    Вера
    18 мая 2024
    Астраханский кремль: история и легенды
    Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
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    мы долго, но оно того стоило. Ирина с большим удовольствием и энтузиазмом рассказала нам о родном городе, показала и рассказала как о старинных зданиях (завела в несколько дворов и подъездов, чтобы мы могли оценить аутентичность и оригинальность), так и постройках советского периода и совсем современных.

  • О
    Олтга
    12 мая 2024
    Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
    Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Чисто Астрахань
    Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
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    влюбленного в него! Светлана подарила нам наилучшие впечатления от Астрахани и максимальный отдых! Гвоздем прогоаммы, конечно, стал ее отец Павел Александрович, который рассказал и показал нам порты, степь и подарил прекрасное настроение! Если вы хотите повстречаться с умными людьми, которые очень любят свой город и готовы его показать, очень рекомендую обратиться к Светлане. В следующую поездку обязательно посетим баню!

  • Н
    Нарек
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
    Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые местаОчень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места
  • Н
    Наталия
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
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    людей, ставших частью этой истории. Маршрут получился насыщенным и увлекательным. Особая благодарность Татьяне за рекомендации по выбору сувениров, кафе и мест для самостоятельных прогулок!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
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