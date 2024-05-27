1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Астраханский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем на захватывающую прогулку по Астраханскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У Пречистенской колокольни астраханского кремля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Астраханский Кремль: история и осады
Узнайте, как строился Астраханский Кремль, какие осады он пережил и какие легенды скрывают его стены. Погрузитесь в историю и архитектуру древней крепости
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 17:30
10 июня в 14:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательная экскурсия по старинной улице Астрахани: Советская и её тайны
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
2 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурное путешествие по красивым домам и башням Астрахани
Погрузитесь в мир архитектуры Астрахани, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: Морской сад
11 июня в 09:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина27 мая 2024Благодарю Ирину за такое внимательное и трепетное отношение к туристу и своему делу! Очень интеллигентный экскурсовод, хорошая речь, ничего лишнего, пунктуальная! Было здорово! 😊
- ИИгорь23 мая 2024Максим познакомил нас с историей Кремля, рассказал интересные факты. Видно, что гид увлечен историей Астрахани. Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем.
- ВВладимир21 мая 2024Экскурсия прошла интересно, очень познавательно.
- ММарина19 мая 2024Благодарны Максиму за экскурсию, под впечатлением от интересной подачи информации. Понравился подход с рассмотрением альтернативных версий, отсылки к мнению археологов
- ННаталья19 мая 2024Такие люди влюбляют в город! Посетили экскурсию у Светланы и получили огромное удовольствие. запланировали экскурсию, но мы не успевали попасть в город
- ВВера18 мая 2024Мы совместили две экскурсии: эту и «Влюбиться в Астрахань за 2 часа!». Получилось отличное комбо. Информации, конечно, много, и гуляли
- ООлтга12 мая 2024Экскурсия понравилась! Отличный маршрут, структурированная подача материала. Не скучно, взрослые и ребёнок 12-и лет остались довольны!
- ТТатьяна11 мая 2024Мы взяли нестандартную для Светлану экскурсию без бани, но это была просто фантастика! Очень радостно смотреть на город глазами человека,
- ННарек11 мая 2024Очень интересная экскурсия, классный маршрут, красивые места Спасибо, Татьяна!
- ННаталия9 мая 2024Очень рады, что наше знакомство с Астраханью мы доверили Татьяне! Прогулка по знаковым местам стала погружением в историю города и
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «История и архитектура»
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