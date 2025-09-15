Экскурсия по ферме Вы увидите, как выращивают осетров в условиях фермы. Сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а также узнаете, как добывают чёрную икру, самый дорогой деликатес в мире. Вам покажут самых крупных представителей семейства осетровых, всего в садках фермы выращивают 5 разных видов, в том числе бестеры — гибрид белуги и стерляди. После экскурсии вы сможете приобрести рыбную продукцию в лавке при ферме. Царский обед После экскурсии по ферме вас ждёт ресторан с авторской кухней и изысканными блюдами из рыбы. Меню — самое разнообразное: уха из разных видов рыбы, рыбные котлеты, интересные закуски и даже оливье из сома. В ресторане с приятной обстановкой и удивительным видом на реку Кизань вы сможете насладиться богатым вкусом рыбных блюд из известной во всем мире рыбы осетровых и частиковых пород. Обед для туристов включает в себя уху из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка и напиток. Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка. Отдых После экскурсии и сытного обеда можно приятно провести время на территории фермы. К услугам гостей купальня, шезлонги, терраса, где можно отдохнуть. Если вы любите рыбную ловлю, обязательно берите с собой удочки и наживку. Можно искупаться в реке и позагорать в специально оборудованном месте, которое построили на ферме для вашей безопасности. Также можно посетить рыбную лавку и приобрести деликатесную и сувенирную продукцию. Важная информация:

Индивидуальная экскурсия на осетровую ферму предполагает индивидуальный трансфер и услуги гида в пути, если турист заказал эту услугу за дополнительную стоимость (4500 рублей). Ферма не закрывается на прием индивидуальных туристов, если на вашу дату и время будут другие желающие, на месте вас объединят в одну группу на экскурсию.