Что вас ожидает:

Экскурсия по ферме

Вы увидите, как выращивают осетров в условиях фермы. Сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а также узнаете, как добывают чёрную икру, самый дорогой деликатес в мире. Вам покажут самых крупных представителей семейства осетровых, всего в садках фермы выращивают 5 разных видов, в том числе бестеры — гибрид белуги и стерляди. После экскурсии вы сможете приобрести рыбную продукцию в лавке при ферме.

Царский обед

После экскурсии по ферме вас ждёт ресторан с авторской кухней и изысканными блюдами из рыбы. Меню — самое разнообразное: уха из разных видов рыбы, рыбные котлеты, интересные закуски и даже оливье из сома. В ресторане с приятной обстановкой и удивительным видом на реку Кизань вы сможете насладиться богатым вкусом рыбных блюд из известной во всем мире рыбы осетровых и частиковых пород. Обед для тристов включает в себя уху из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка и напиток. Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка.

Отдых

После экскурсии и сытного обеда можно приятно провести время на территории фермы. К услугам гостей купальня, шезлонги, терраса, где можно отдохнуть. Если вы любите рыбную ловлю, обязательно берите с собой удочки и наживку. Можно искупаться в реке и позагорать в специально оборудованном месте, которое построили на ферме для вашей безопасности. Также можно посетить рыбную лавку и приобрести деликатесную и сувенирную продукцию

Ресторан

На территории осетровой фермы есть закрытый ресторан на 70 посадочных мест, открытая терраса на 60 человек, рыбный ресторан, купальня, множество мест для рыбалки, рыбная лавка, где можно приобрести сувенирную продукцию и деликатесы из рыбы. Если вы хотите интересно встретить свой день рождения, удивив своих гостей, или организовать незабываемый для всех корпоративный отдых, мы поможем провести эти мероприятия на Астраханской фишке. Если вы заказываете индивидуальную экскурсию на ферму, блюда можно выбрать по меню.

Важная информация: