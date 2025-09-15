Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
На хозяйстве расположено 40 бассейнов для инкубации икры и выращивания молоди, а также 180 садков для выращивания рыбы в реке. На территории фермы работает ресторан с большим выбором рыбного меню. Экскурсия на осетровую ферму Астраханская фишка — это вкусное знакомство с осетровыми!
На хозяйстве расположено 40 бассейнов для инкубации икры и выращивания молоди, а также 180 садков для выращивания рыбы в реке. На территории фермы работает ресторан с большим выбором рыбного меню. Экскурсия на осетровую ферму Астраханская фишка — это вкусное знакомство с осетровыми!
Описание экскурсии
Экскурсия по ферме Вы увидите, как выращивают осетров в условиях фермы. Сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а также узнаете, как добывают чёрную икру, самый дорогой деликатес в мире. Вам покажут самых крупных представителей семейства осетровых, всего в садках фермы выращивают 5 разных видов, в том числе бестеры — гибрид белуги и стерляди. После экскурсии вы сможете приобрести рыбную продукцию в лавке при ферме. Царский обед После экскурсии по ферме вас ждёт ресторан с авторской кухней и изысканными блюдами из рыбы. Меню — самое разнообразное: уха из разных видов рыбы, рыбные котлеты, интересные закуски и даже оливье из сома. В ресторане с приятной обстановкой и удивительным видом на реку Кизань вы сможете насладиться богатым вкусом рыбных блюд из известной во всем мире рыбы осетровых и частиковых пород. Обед для туристов включает в себя уху из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка и напиток. Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка. Отдых После экскурсии и сытного обеда можно приятно провести время на территории фермы. К услугам гостей купальня, шезлонги, терраса, где можно отдохнуть. Если вы любите рыбную ловлю, обязательно берите с собой удочки и наживку. Можно искупаться в реке и позагорать в специально оборудованном месте, которое построили на ферме для вашей безопасности. Также можно посетить рыбную лавку и приобрести деликатесную и сувенирную продукцию. Важная информация:
Индивидуальная экскурсия на осетровую ферму предполагает индивидуальный трансфер и услуги гида в пути, если турист заказал эту услугу за дополнительную стоимость (4500 рублей). Ферма не закрывается на прием индивидуальных туристов, если на вашу дату и время будут другие желающие, на месте вас объединят в одну группу на экскурсию.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия по ферме
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Обед из осетровых.
Что не входит в цену
- Сопровождение гидом (4500 руб. на группу)
- Личные расходы (напитки, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия на осетровую ферму предполагает индивидуальный трансфер и услуги гида в пути
- Если турист заказал эту услугу за дополнительную стоимость (4500 рублей). Ферма не закрывается на прием индивидуальных туристов
- Если на вашу дату и время будут другие желающие
- На месте вас объединят в одну группу на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо Юлии за организацию для нас нескольких экскурсий! Все очень понравилось. Замечательные экскурсоводы! Было интересно везде - и на прогулке по городу, и на горе Богдо, и на осетровой
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А
Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели рыб в садках. Издалека понаблюдали как забирают икру. После экскурсии пообедали в ресторане: вкусная уха, стейк из стерляди. Отличные положительные впечатления! Рекомендую!
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Т
Экскурсия прошла на отлично! Огромное спасибо менеджеру Юлии за оперативную помощь, гидам Маргарите и Инне, водителям Александру и Сергею, сопровождавшим нас на экскурсиях: профессионально и пунктуально.
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В
Экскурсия была великолепная! Сергей очень грамотный экскурсовод. Широко образованный.
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А
Все прошло отлично.
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С
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