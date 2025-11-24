Осетровая ферма - астраханская фишка

Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию...

Сегодня осетровая ферма Астраханская фишка входит в четвёрку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

На хозяйстве расположено 40 бассейнов для инкубации икры и выращивания молоди, а также 180 садков для выращивания рыбы в реке.

На территории фермы работает ресторан с большим выбором рыбного меню.

Экскурсия на осетровую ферму Астраханская фишка — это вкусное знакомство с осетровыми!
Осетровая ферма - астраханская фишка
Осетровая ферма - астраханская фишка
Осетровая ферма - астраханская фишка
Осетровая ферма - астраханская фишка
Осетровая ферма - астраханская фишка
Осетровая ферма - астраханская фишка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Экскурсия по ферме
    Вы увидите, как выращивают осетров в условиях фермы. Сможете проследить весь путь от малька до взрослой особи, а также узнаете, как добывают чёрную икру, самый дорогой деликатес в мире. Вам покажут самых крупных представителей семейства осетровых, всего в садках фермы выращивают 5 разных видов, в том числе бестеры — гибрид белуги и стерляди. После экскурсии вы сможете приобрести рыбную продукцию в лавке при ферме.

    Царский обед

    После экскурсии по ферме вас ждёт ресторан с авторской кухней и изысканными блюдами из рыбы. Меню — самое разнообразное: уха из разных видов рыбы, рыбные котлеты, интересные закуски и даже оливье из сома. В ресторане с приятной обстановкой и удивительным видом на реку Кизань вы сможете насладиться богатым вкусом рыбных блюд из известной во всем мире рыбы осетровых и частиковых пород. Обед для тристов включает в себя уху из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка и напиток. Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка.

    Отдых

    После экскурсии и сытного обеда можно приятно провести время на территории фермы. К услугам гостей купальня, шезлонги, терраса, где можно отдохнуть. Если вы любите рыбную ловлю, обязательно берите с собой удочки и наживку. Можно искупаться в реке и позагорать в специально оборудованном месте, которое построили на ферме для вашей безопасности. Также можно посетить рыбную лавку и приобрести деликатесную и сувенирную продукцию

    Ресторан

    На территории осетровой фермы есть закрытый ресторан на 70 посадочных мест, открытая терраса на 60 человек, рыбный ресторан, купальня, множество мест для рыбалки, рыбная лавка, где можно приобрести сувенирную продукцию и деликатесы из рыбы. Если вы хотите интересно встретить свой день рождения, удивив своих гостей, или организовать незабываемый для всех корпоративный отдых, мы поможем провести эти мероприятия на Астраханской фишке. Если вы заказываете индивидуальную экскурсию на ферму, блюда можно выбрать по меню.

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • трансфер на комфортабельном автомобиле
    • экскурсия
    • обед из осетровых.
    Что не входит?
    • личные расходы (напитки, сувениры и пр. )
    • сопровождение гида за дополнительную плату — 2500 руб. на группу.
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

    Еще несколько похожих предложений в Астрахани

    Астраханский кремль: коротко о главном
    для 8 чел.
    1 500
    за 1-8 чел.
    Астраханский кремль: коротко о главном
    👣 Пешеходная
    Познакомиться с одной из сильнейших крепостей Средневековой Руси на прогулке по периметру цитадели
    23 ноя
    24 ноя
    25 ноя
    ещё...
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
    для 3 чел.
    4.9
    96
    3 500
    за 1-3 чел.
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа!
    👣 Пешеходная
    Главные и тайные места города на нескучной обзорной экскурсии
    24 ноя
    25 ноя
    27 ноя
    ещё...
    Старая Астрахань: путешествие в прошлое
    для 5 чел.
    5
    3
    1ч 30м
    2 000
    за 1-5 чел.
    Старая Астрахань: путешествие в прошлое
    👣 Пешеходная
    Прогуляться по историческим районам и увидеть город глазами астраханца 17 века
    23 ноя
    24 ноя
    25 ноя
    ещё...
    Астрахань: путешествие в прошлое
    для 5 чел.
    2 500
    за 1-5 чел.
    Астрахань: путешествие в прошлое
    👣 Пешеходная
    Мы пройдем по бульварам и набережным, скверам и улочкам, и вы увидите площади, строения и церкви -...

    Дария–Тур проводит ещё 9 экскурсий

    Пешком по Астрахани
    для 4 чел.
    5
    2
    4 900
    за 1-4 чел.
    Пешком по Астрахани
    👣 Пешеходная
    Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей сквозь...
    По договоренности
    Гора Богдо и озеро Баскунчак
    для 4 чел.
    16ч
    26 200
    за 1-4 чел.
    Гора Богдо и озеро Баскунчак
    К северо-востоку от Волго-Ахтубинской поймы располагается гора Большое Богдо и солёное озеро...
    Ежедневно с 07:00
    Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
    для 4 чел.
    18 800
    за 1-4 чел.
    Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры
    В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс...
    По договоренности
    Астрахань сквозь века
    для 4 чел.
    5
    1
    8 200
    за 1-4 чел.
    Астрахань сквозь века
    Архитектура, искусство, живопись, поэзия, история… Мы рады организовать для своих гостей знакомство...
    По договоренности
    Каспийская роза: Лотосовые поля
    для 4 чел.
    10ч
    21 900
    за 1-4 чел.
    Каспийская роза: Лотосовые поля
    С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в дельте Волги
    Ежедневно с июля по август
    Сарай Бату - Золотоордынское царство
    для 4 чел.
    18 300
    за 1-4 чел.
    Сарай Бату - Золотоордынское царство
    В 120 километрах от Астрахани на территории села Селитренное располагается музейный археологический...
    По договоренности
    Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
    для 4 чел.
    10ч
    21 900
    за 1-4 чел.
    Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
    Дельта Волги - невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли...
    По договоренности
    Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
    для 4 чел.
    8 200
    за 1-4 чел.
    Астрахань - город разных религий. Соборы и храмы
    В Астрахани и области проживают представители свыше ста народов и различных этнических групп,...
    По договоренности
    Биосферный заповедник. Экологический туризм
    для 4 чел.
    24 100
    за 1-4 чел.
    Биосферный заповедник. Экологический туризм
    Астраханский биосферный заповедник расположен в дельте Волги, где великая русская река разветвляется...
    24 ноя
    25 ноя
    ещё...
    По договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Астрахани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Астрахани
    🇷🇺