1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
«Конечно, это далеко не все гастрономические секреты нашего города»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
«Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей22 мая 2024Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
- ЕЕкатерина5 мая 2024Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.
- AAndrei3 мая 2024Ирина прекрасный рассказчик, знаток истории города в целом и гастрономической его составляющей в частности. Прекрасно провели время за увлекательной беседой в дружеской атмосфере. Рекомендую любителям познавать новые локации на вкус!
- AAlla29 апреля 2024С первой минуты нашей встречи Ирина очень расположила к себе. Как-то сразу мы были на одной волне! Легкая, приятная прогулка
- ТТатьяна24 апреля 2024,,Астрахань на вкус,, просто прекрасна!!!! И все благодаря нашей чудесной Ирочке. С первой минуты мы уже были друзья, поэтому информация
- ММария6 октября 2023Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶
- ААнна16 мая 2023Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели
- ККолосова9 ноября 2022Очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Астрахани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024