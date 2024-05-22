Гастрономические экскурсии Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Астрахани, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Астрахани: от ухи до икряников
Погрузитесь в мир астраханских вкусов: от традиционной ухи до экзотических икряников в уютной атмосфере города
Начало: У Дворца бракосочетания
«Конечно, это далеко не все гастрономические секреты нашего города»
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Приглашаем в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Узнайте секреты осетровой фермы, арбузного музея и столицы юмора - Камызяка
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 809 за всё до 2 чел.
Осетровая ферма - астраханская фишка
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
«Дополнительно можно заказать дегустационную тарелку балыка»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.
    Это удивительная экскурсияЭто удивительная экскурсия
  • A
    Andrei
    3 мая 2024
    Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
    Ирина прекрасный рассказчик, знаток истории города в целом и гастрономической его составляющей в частности. Прекрасно провели время за увлекательной беседой в дружеской атмосфере. Рекомендую любителям познавать новые локации на вкус!
  • A
    Alla
    29 апреля 2024
    Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
    С первой минуты нашей встречи Ирина очень расположила к себе. Как-то сразу мы были на одной волне! Легкая, приятная прогулка
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    сопровождалась интересными фактами из истории Астрахани. Огромный плюс - это аудиогид, не мешают посторонние звуки, ветер, и даже сын подросток уходя от нас на какое то расстояние, слышал экскурсию, хотя такие люди обычно часто отвлекаются и быстро теряют интерес к происходящему, но ни в этот раз. Первая наша остановка была в кафе, где нам преподнесли арбузную настойку и арбузный лимонад. Затем после небольшой прогулки-экскурсии мы посетили ресторан Белуга, где отведали астраханскую уху, икряники, котлетки из сазана и местное пиво. После ресторана мы сытые и веселые отправились прогуляться по архитектурным историческим достопримечательностям, после чего заглянцевали всё съеденое, выпитое и прослушанное калмыцким чаем с барцоками и щербетом в ресторане Миндаль. Спасибо Ирине и Трипстеру! Мы попробовали Астрахань на вкус, и это ОЧЕНЬ вкусно!

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Авторская гастропрогулка «Астрахань на вкус»
    ,,Астрахань на вкус,, просто прекрасна!!!! И все благодаря нашей чудесной Ирочке. С первой минуты мы уже были друзья, поэтому информация
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    воспринималась легко и доступно. Ира очень грамотно составила маршрут совместив исторические, архитектурные достопримечательности города с возможностью попробовать знаменитые Астраханские блюда. Начали с рюмочки вкуснейшей арбузной лимончеллы, прошлись по набережной Волги к скульптуре белуги, полюбовались образцами великолепной архитектуры. Потом обед с осетровой ухой, икрянниками, запеченными в сливках судачьими щечками и еще разной рыбной вкуснятиной под Ирочкин рассказ о маминых рецептах о местной кулинарии. Это было просто прекрасно!!!! Опять прогулка с показом и рассказом о прошлом Астрахани и на десерт Калмыцкий чай со сладостями под старинными сводами еще 19 века. Сытно, вкусно, интересно. Расстаться с Ирочкой не смогли и через день отправились с нею на Знакомство с Архитектурой города. Действительно за 2 часа в Астрахань она нас с подругами влюбила. За это ей огромная благодарность от коллег - экскурсоводов из курортного Пятигорска. Очень приятно что в Астрахани есть замечательная мастер своего дела, влюбленная в свой город экскурсовод Ирина! Мы ей очень благодарны!!!!

  • М
    Мария
    6 октября 2023
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶
  • А
    Анна
    16 мая 2023
    Осетровая ферма - астраханская фишка
    Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели
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    рыб в садках. Издалека понаблюдали как забирают икру. После экскурсии пообедали в ресторане: вкусная уха, стейк из стерляди. Отличные положительные впечатления! Рекомендую!

  • К
    Колосова
    9 ноября 2022
    Осетровая ферма - астраханская фишка
    Очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Гастрономические»

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  3. Осетровая ферма - астраханская фишка
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Астрахани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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