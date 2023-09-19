Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
Я расскажу, что такое Лос-Астрахань, какой местный бренд пережил динозавров и правда ли астраханцы едят чёрную икру без посола.
Описание
Что вас ожидает
Осетровая ферма. Вы увидите бассейны, в которых выращиваются осётр, белуга и севрюга. Раскроете, как складывался бренд «русский осётр». По желанию посетите ресторан с изысканными блюдами из осетрины. Как насчёт чёрного золота Астрахани — настоящей чёрной икры? Осетровая ферма — одно из четырёх мест в России, где её производят. Вы узнаете детали этого процесса.
Город Камызяк. Мы посетим «колыбель цивилизации» и столицу юмора Астраханской области. Вы увидите, где Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев играли на гитарах и сочиняли знаменитые шутки для КВН. Я поделюсь историями из жизни этих простых ребят, ставших знаменитостями. Они скорее похожи на квест, чем на реальность!
Музей «Российский арбуз». Вы узнаете, какие племена завезли к нам семена арбуза, где их находят археологи и правда ли изначально арбуз был горьким. Как астраханскую диковинку доставляли к царскому столу и почему Дюма купил в нашем городе арбуз втридорога. А ещё вас удивит, каким разным может быть астраханский бренд: жёлтым, варёным, лунным, холодным, солёным, полосатым, в крапинку и не только.
Отдых на берегу реки. Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, отдыхая на террасе у самой воды. Если повезёт, застанете цветение лотоса. Я расскажу, как почитаемый на Востоке цветок стал символом Астрахани и какие увлекательные легенды с ним связаны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: транспорт, входные билеты на осетровую ферму и в музей
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.