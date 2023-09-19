Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Индивидуальная экскурсия в Астрахани

Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии

4.4
3 отзыва
Приглашаю в увлекательное путешествие по астраханским брендам! Вы увидите, как выращивают обитателей осетровой фермы. Раскроете арбузные секреты в необычном музее и посетите местную столицу юмора — город Камызяк.

Я расскажу, что такое Лос-Астрахань, какой местный бренд пережил динозавров и правда ли астраханцы едят чёрную икру без посола.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани

Описание

Что вас ожидает

Осетровая ферма. Вы увидите бассейны, в которых выращиваются осётр, белуга и севрюга. Раскроете, как складывался бренд «русский осётр». По желанию посетите ресторан с изысканными блюдами из осетрины. Как насчёт чёрного золота Астрахани — настоящей чёрной икры? Осетровая ферма — одно из четырёх мест в России, где её производят. Вы узнаете детали этого процесса.

Город Камызяк. Мы посетим «колыбель цивилизации» и столицу юмора Астраханской области. Вы увидите, где Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев играли на гитарах и сочиняли знаменитые шутки для КВН. Я поделюсь историями из жизни этих простых ребят, ставших знаменитостями. Они скорее похожи на квест, чем на реальность!

Музей «Российский арбуз». Вы узнаете, какие племена завезли к нам семена арбуза, где их находят археологи и правда ли изначально арбуз был горьким. Как астраханскую диковинку доставляли к царскому столу и почему Дюма купил в нашем городе арбуз втридорога. А ещё вас удивит, каким разным может быть астраханский бренд: жёлтым, варёным, лунным, холодным, солёным, полосатым, в крапинку и не только.

Отдых на берегу реки. Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, отдыхая на террасе у самой воды. Если повезёт, застанете цветение лотоса. Я расскажу, как почитаемый на Востоке цветок стал символом Астрахани и какие увлекательные легенды с ним связаны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: транспорт, входные билеты на осетровую ферму и в музей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
а
19 сен 2023
Экскурсии не понравилась главным образом скудными локациями.
О
19 сен 2023
Всё понравилось. Много нового узнали про разведение осетровых. Рекомендую.
Всё понравилось. Много нового узнали про разведение осетровых. Рекомендую.
С
29 авг 2023
Дарья подарила нам незабываемый день, полный впечатлений:) Путешествие прошло комфортно, гид ответила на все возникшие вопросы, всегда рассказывала что-то интересное. Сразу видно, что Дарья любит город и его окрестности, и с большим интересом относится к его тонкостям, что полностью передалось и нам - спасибо большое!
Дарья подарила нам незабываемый день, полный впечатлений:) Путешествие прошло комфортно, гид ответила на все возникшие вопросы,Дарья подарила нам незабываемый день, полный впечатлений:) Путешествие прошло комфортно, гид ответила на все возникшие вопросы,

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