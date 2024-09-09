4 часа
Индивидуальная
Осетровая ферма - астраханская фишка
Узнайте, как выращивают осетров на одной из крупнейших ферм Астрахани. Вкусное знакомство с осетровыми
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
от 12 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Осетровая ферма, музей «Российский арбуз» и весёлый город Камызяк на авторской экскурсии
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
14 100₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Водная прогулка
Астраханская рыбалка
Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
«Маршрут подбирается для каждой рыбалки индивидуально и согласовывается с одним из 10 егерей, с которыми мы сотрудничаем»
11 мар в 04:00
12 мар в 04:00
22 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 сентября 2024Экскурсия прошла на отлично! Огромное спасибо менеджеру Юлии за оперативную помощь, гидам Маргарите и Инне, водителям Александру и Сергею, сопровождавшим нас на экскурсиях: профессионально и пунктуально.
- ААнна16 мая 2023Посетили с друзьями Осетровую ферму Астраханская фишка. Экскурсия очень понравилась! Рассказали о выращивании осетровых от икры до взрослых рыб. Посмотрели
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Животные»
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