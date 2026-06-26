На этой прогулке мы погрузимся в детали купеческого быта через истории Павла Догадина, собравшего для города шедевры искусства, и Григория Нюнина, создавшего знаменитый цветочный магазин-оранжерею.
Выясним, как купец Николай Плотников подарил Астрахани роскошный театр, увидим единственный в мире дом-музей Велимира Хлебникова и поговорим о том, что вдохновляло Бориса Кустодиева.
Выясним, как купец Николай Плотников подарил Астрахани роскошный театр, увидим единственный в мире дом-музей Велимира Хлебникова и поговорим о том, что вдохновляло Бориса Кустодиева.
Описание экскурсии
- Шедевр флористического модерна — цветочный магазин-оранжерея Г. Е. Нюнина. Мы полюбуемся его уникальным фасадом и в его линиях прочитаем узоры лепестков и стеблей.
- Астраханский драматический театр — один из старейших театров России и роскошный памятник архитектуры XIX века.
- Дом-музей Б. М. Кустодиева — осмотр снаружи. Музей расположен в усадьбе купца Моисеева, где провёл детство великий русский живописец.
- Картинная галерея им. П. М. Догадина — осмотр снаружи. Главная художественная сокровищница города расположена в великолепной купеческой усадьбе И. Н. Плотникова.
На экскурсии:
- мы приоткроем тайны астраханского цветочного этикета Серебряного века;
- выясним, по каким старинным секретам купец Николай Плотников создавал феноменальную акустику Зимнего театра;
- узнаем, как тепло и душевно проходили творческие вечера в доме Хлебниковых.
- Поговорим о том, почему Астрахань навсегда оставалась главным источником вдохновения для её великих творцов.
- Я расскажу, как сквозь десятилетия переплетались судьбы наших героев.
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи.
- Могу провести экскурсию для группы больше 4 человек. Доплата за каждого гостя составит 500 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 588 туристов
Я профессиональный гид с 2016 года. С удовольствием проведу для вас прогулки по моим любимым городам.
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